Outfit thu đông của hội sành mặc sẽ không thể thiếu bộ đôi iconic này từ UNIQLO

Với những người trẻ yêu thời trang và khao khát thể hiện cá tính qua trang phục, thời trang chính là "cuộc chơi" sáng tạo phong cách với những item vừa chất lượng vừa thời thượng.

Bước vào mùa Thu/Đông 2025, UNIQLO mang trở lại những item "biểu tượng" được hội mặc đẹp tín nhiệm qua bao mùa lạnh. Đó là chiếc áo giữ nhiệt HEATTECH nhẹ, mỏng mà ấm áp, lần đầu ra mắt thêm phiên bản HEATTECH pha Cashmere dành riêng cho nam, mang lại cảm giác mềm mại và khả năng co giãn tối đa để các chàng thoải mái vận động, di chuyển và phối layer. Dòng trang phục PUFFTECH với công nghệ độc quyền cũng khiến các tín đồ thêm phần háo hức khi "trình làng" những phom dáng mới hiện đại, phong cách hơn.

Trang phục HEATTECH và PUFFTECH đều là các đại diện thể hiện rõ nét đặc trưng về triết lý thời trang của UNIQLO: là sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ tiên tiến và ngôn ngữ thiết kế tối giản, tinh tế.

Nếu HEATTECH mang đến lớp áo mặc trong lý tưởng của mọi người trong mùa thu đông…

Sở hữu thiết kế mỏng nhẹ nhưng có khả năng giữ ấm cực tốt, không bất ngờ khi chiếc áo giữ nhiệt HEATTECH của UNIQLO được ưu ái là lựa chọn số 1 của nhiều bạn trẻ và gia đình mỗi dịp trở lạnh. Công nghệ độc quyền của UNIQLO giúp chuyển hóa hơi ẩm cơ thể thành nhiệt lượng, giữ cho người mặc luôn ấm áp trong một lớp áo mỏng nhẹ, thoáng khí.

Mùa Thu/Đông 2025 đánh dấu một bước tiến mới khi UNIQLO lần đầu ra mắt chất liệu HEATTECH pha Cashmere dành cho nam, kết hợp tinh tế giữa độ mềm mại sang trọng và khả năng giữ nhiệt vượt trội. Nhờ chất liệu mềm, mịn tự nhiên, không bị xước và dễ đàn hồi, HEATTECH pha Cashmere mang lại cảm giác thoải mái khi tiếp xúc trực tiếp với da.

Bên cạnh cảm giác nhẹ nhàng, mềm mại khi mặc cùng khả năng giữ ấm tốt, dòng áo HEATTECH của UNIQLO còn chinh phục giới trẻ bởi đây chính là lớp nền trong mọi bản phối vượt thời gian. Áo HEATTECH pha Cashmere mở ra vô số lựa chọn layering dành cho nam và nữ với thiết kế tối giản và bảng màu đa dạng, đặc biệt với những tông màu đá quý hợp thời mới được cập nhật cho BST mùa mới. Những chiếc áo HEATTECH cổ tròn, cổ lọ với gam màu đỏ rượu vang, xanh lá, xanh navy và nâu cát hẳn sẽ nhanh chóng "chiếm sóng" newsfeed của những tín đồ yêu phong cách thời trang thanh lịch, tinh tế ngay sau khi chính thức lên kệ.

Xuất hiện trong BST UNIQLO : C Thu/Đông 2025 - chính thức ra mắt vào ngày 5/9 tới đây, các thiết kế áo HEATTECH pha Cashmere của nam có thể mặc độc lập như một chiếc áo thun, hoặc có thể khoác thêm một lớp áo dày hơn bên ngoài, tạo nên tổng thể mang đậm tinh thần thời trang hiện đại.

Bùi Khánh Hà gợi ý một bản phối trong trẻo với áo HEATTECH pha Cashmere cổ lọ trắng bên trong áo len sợi Souffle cổ tròn màu light grey, "chốt hạ" set đồ tinh khôi mùa lạnh với chiếc áo gi-le chần bông PUFFTECH cùng gam màu.

… thì áo khoác chần bông thế hệ mới PUFFTECH lại mang đến cảm hứng hoàn toàn khác biệt!

Qua 2 mùa thu đông, PUFFTECH đã chứng minh đây không chỉ là chiếc áo "hot thời vụ". Được nghiên cứu từ năm 2019 và chính thức "trình làng" khách hàng Việt từ năm 2024, PUFFTECH không ngừng nhận được sự yêu thích của khách hàng vì khả năng giữ ấm khác biệt với công nghệ sợi siêu mảnh mới nhất từ Nhật Bản.

Cho mùa mới, "chiều lòng" những nhu cầu phối kết thời trang đa dạng, UNIQLO khiến hội mặc đẹp không khỏi tò mò và hứng thú khi hé lộ những biến tấu mới mẻ về phim dáng, từ áo khoác ôm vừa PUFFTECH Jacket và PUFFTECH Parka nổi bật cho những chuyến du ngoạn ngoài trời, hay dáng áo gi-le PUFFTECH dáng ngắn trẻ trung, hợp thời cho những outfit hàng ngày hay những bộ ảnh check-in ở xứ lạnh.

Item "lọt mắt xanh" admin group Yêu Bếp - Phan Anh - chính là chiếc áo khoác PUFFTECH có mũ cổ điển, đa năng với gam màu trung tính dễ phối đồ.

Lựa chọn mà Travel blogger Tâm Bùi gợi ý chính là chiếc áo gi-lê PUFFTECH chần bông dáng lửng màu tím lạ mắt và chiếc áo khoác PUFFTECH có mũ năng động. Các chàng trai có thể phối cả hai item này với áo sơ mi hoặc áo len cổ tròn để hoàn thiện set đồ trẻ trung và khỏe khoắn cho những ngày đông.

Cùng với item này, các nàng có thể "học tập" theo công thức phối đồ của nhà sáng tạo nội dung Bùi Khánh Hà cho outfit đi học, đi làm ngày đông: Khoác ngoài set áo len vải Milano gân và chân váy loe dáng dài cùng màu.