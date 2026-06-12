"Ông hoàng Kpop" G-Dragon gây sốt World Cup 2026 với thiết kế cực xinh yêu dành cho ĐT Hàn Quốc

Dù không có mặt trên sân, G-Dragon vẫn trở thành cái tên được nhắc đến nhiều trong ngày ĐT Hàn Quốc ra quân tại World Cup 2026.

Trước cuộc đối đầu với CH Czech vào sáng 12/6 ở trận mở màn World Cup 2026, các tuyển thủ Hàn Quốc xuất hiện trong phần khởi động với chiếc áo đen nổi bật bởi hình bông hoa cúc khổng lồ ở mặt sau. Trên nền màu đen đơn giản, sắc trắng của cánh hoa kết hợp cùng phần nhụy vàng tạo cảm giác vừa trẻ trung, vừa đáng yêu, khác hẳn vẻ gai góc thường thấy của những bộ đồ thể thao trên sân bóng.

Đặc biệt, các cánh hoa còn được phối những gam màu đỏ và xanh lấy cảm hứng từ quốc kỳ Hàn Quốc. Nhìn từ xa, hình ảnh các cầu thủ chạy khởi động trên sân với những "bông hoa biết chạy" phía sau lưng tạo nên khung cảnh rất thú vị và bắt mắt.

G-Dragon được gọi tên khi ĐT Hàn Quốc thi đấu World Cup 2026 (Ảnh: Getty)

Không ít người hâm mộ thừa nhận họ bị thu hút bởi chiếc áo này ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trên mạng xã hội, nhiều bình luận cho rằng đây là một trong những thiết kế khởi động dễ thương và có tính nhận diện cao nhất tại World Cup 2026.

Người đứng sau mẫu áo gây sốt này chính là G-Dragon. Nam nghệ sĩ nổi tiếng vốn được biết đến với phong cách sáng tạo độc đáo và tình yêu dành cho bóng đá Hàn Quốc. Dù không có mặt trên khán đài hay sân cỏ, dấu ấn của anh vẫn xuất hiện đầy nổi bật trong ngày đội tuyển xứ kim chi bước ra sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới.

Giữa không khí căng thẳng của một trận đấu World Cup, hình ảnh những tuyển thủ Hàn Quốc khởi động cùng bông hoa cúc khổng lồ sau lưng đã mang đến một nét chấm phá rất riêng: vừa thời trang, vừa trẻ trung, vừa đủ để khiến người xem phải ngoái nhìn.

Mẫu áo này thuộc bộ sưu tập "Tigers of Asia" (Những chú hổ châu Á), dự án hợp tác giữa Nike, Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) và G-Dragon trước thềm World Cup 2026.