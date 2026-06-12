Mổ xẻ 3 tấm thẻ đỏ trận Mexico vs Nam Phi: Trọng tài có đúng?

Mưa thẻ đỏ ở trận mở màn World Cup 2026.

Trận khai mạc giải bóng đá vô địch thế giới World Cup 2026 giữa Đội tuyển Mexico và Nam Phi đã đi vào lịch sử theo cách không ai ngờ tới, khi trọng tài chính Wilton Pereira Sampaio lập kỷ lục rút tới 3 chiếc thẻ đỏ trực tiếp. Dưới góc nhìn chuyên môn của cựu trọng tài Ngoại hạng Anh Andy Davies, các quyết định đằng sau phòng VAR không chỉ làm thay đổi cục diện trận đấu mà còn phơi bày những ranh giới mong manh trong luật chơi hiện đại.

Tranh cãi bùng nổ ngay đầu hiệp hai khi Nam Phi đang bị dẫn trước 1-0. Phút 49, tiền vệ Brian Gutiérrez bên phía Mexico có pha bứt tốc ngoạn mục vượt qua hàng phòng ngự đối phương, buộc Sphephelo Sithole phải phạm lỗi từ phía sau để ngăn chặn một tình huống đối mặt mười mươi với thủ môn. Trọng tài Sampaio ngay lập tức rút thẻ đỏ trực tiếp và phòng VAR nhanh chóng xác nhận quyết định. Đây là một tình huống xử lý hoàn toàn chính xác.

Kịch tính thực sự đẩy lên cao trào ở mười phút cuối trận, bắt đầu từ tấm thẻ đỏ thứ hai dành cho Nam Phi ở phút 84. Trong một pha tranh chấp, cánh tay của Themba Zwane đã va quệt vào vùng mặt của Roberto Alvarado bên phía Mexico. Ban đầu, vị vua áo đen người Brazil lướt qua tình huống, nhưng tín hiệu từ phòng VAR của trọng tài Nicolás Gallo Barragán đã buộc ông phải ra xem lại màn hình. Sau một hồi cân nhắc kỹ lưỡng, ông Sampaio trở lại sân và truất quyền thi đấu của Zwane vì hành vi bạo lực.

Ba thẻ đỏ trong trận đấu giữa Mexico và Nam Phi là kỷ lục cho trận mở màn của một kỳ World Cup (Ảnh: Getty)

Dưới góc độ luật, bất kỳ tác động cố ý nào vào vùng đầu hoặc mặt đối phương khi không tranh chấp bóng đều có thể bị khép vào khung phạt nặng nhất. Thế nhưng, cựu trọng tài Andy Davies lại cho rằng đây là một quyết định có phần quá khắc nghiệt. Việc trọng tài chính mất rất nhiều thời gian đứng trước màn hình ngoài đường biên cho thấy chính ông cũng không hoàn toàn chắc chắn về một "hành vi bạo lực". Trong bóng đá hiện đại, áp lực tâm lý từ phòng VAR thường rất lớn. Khi công nghệ đã can thiệp và mời trọng tài xem lại băng hình ở các pha va chạm nhạy cảm, các vị vua áo đen có xu hướng đưa ra án phạt nặng nhất để bảo đảm sự an toàn cho chính mình, thay vì dũng cảm giữ nguyên nhận định ban đầu.

Đỉnh điểm của sự tranh cãi xuất hiện ở phút bù giờ thứ hai của trận đấu, và lần này người chịu phạt là hậu vệ César Montes của Mexico. Trong một pha phản công sắc lẹm theo thế "4 đánh 3" của Nam Phi, Khuliso Mudau lao băng băng về phía vòng cấm và bị Montes đốn ngã ngay sát vạch 16m50. Trọng tài Sampaio không ngần ngại rút thẻ đỏ trực tiếp cho hậu vệ Mexico trước sự ngỡ ngàng của người hâm mộ đội chủ nhà.

Phân tích sâu về tình huống này, ông Andy Davies khẳng định trọng tài chính đã mắc sai lầm lớn về mặt nhận định trên sân. Trong thế trận Nam Phi áp đảo về quân số ở tình huống đó, góc chạy của Mudau hơi lệch và hành động tiếp theo của anh nhiều khả năng là một đường kiến tạo cho đồng đội ở vị trí trống trải hơn là một pha dứt điểm. Do đó, đây chỉ được tính là một "cơ hội tấn công nguy hiểm" chứ chưa đạt đến mức độ "cơ hội ghi bàn rõ ràng", và một tấm thẻ vàng kèm quả đá phạt trực tiếp mới là tiếng còi công bằng.

Tuy vậy, điều thú vị là phòng VAR đã hoàn toàn giữ im lặng và tôn trọng quyết định thẻ đỏ của trọng tài. Theo giao thức vận hành, VAR chỉ có quyền lật ngược quyết định khi trọng tài mắc sai lầm "rõ ràng và hiển nhiên". Khi một tình huống rơi vào vùng xám của sự nhận định cá nhân, công nghệ buộc phải đứng sau tiếng còi của con người.

Trận mở màn World Cup 2026 khép lại với cơn mưa thẻ đỏ lịch sử. VAR có thể mang lại sự công bằng tuyệt đối cho những tình huống trắng đen rõ ràng như chiếc thẻ đỏ đầu tiên của Sithole. Nhưng trước những pha bóng đòi hỏi cảm xúc, kinh nghiệm và sự nhạy cảm định đoạt như hai tình huống sau đó, công nghệ đôi khi lại vô tình đẩy các trọng tài vào thế "máy móc hóa", làm tăng sự tranh cãi.