Ông bố TP.HCM gây bão khi liệt kê 3 kiểu phụ huynh CÁ BIỆT: Nhiều người đọc xong giật mình thon thót!

Ngày trước, khi nhắc đến hai chữ "cá biệt", người ta thường nghĩ ngay đến vài học sinh nghịch ngợm, hay gây rắc rối trong lớp. Nhưng mới đây, một phụ huynh TP.HCM đã gây tranh cãi khi thẳng thắn liệt kê: bây giờ không chỉ học sinh cá biệt, mà còn có cả… phụ huynh cá biệt.

Chia sẻ ấy lập tức thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, bởi nó chạm đúng "chỗ ngứa" trong môi trường giáo dục: chuyện tiền bạc, đóng góp, sự công bằng và cả cái tôi của người lớn.

"Phụ huynh giàu mới nổi": thích thể hiện bằng tiền

Trong danh sách mà vị phụ huynh đưa ra, đầu tiên là kiểu phụ huynh được gọi bằng cụm từ đầy mỉa mai: "giàu mới nổi". Đây là dạng người chưa hẳn giàu, hoặc vừa khấm khá đôi chút, nhưng lại rất thích thể hiện.

Theo phản ánh, nhóm phụ huynh này thường là những người hăng hái đề xuất các khoản chi thật lớn cho lớp. Lý do nghe qua thì hợp lý: "nhìn thì nhiều nhưng chia ra mỗi người một ít thì chẳng đáng bao nhiêu". Nhưng vấn đề là họ không dừng lại ở sự tự nguyện đóng góp của bản thân. Họ muốn tất cả phải cùng làm theo, phải đồng loạt đóng tiền để có những món quà thật "xứng tầm", thật "mát mặt" khi đem tặng thầy cô hay tổ chức sự kiện.

Ai không đồng ý, hoặc bày tỏ sự dè dặt, lập tức bị dán nhãn "không thương thầy cô", "keo kiệt", "làm khó tập thể". Đằng sau những lời lẽ tưởng như vì thầy vì cô ấy, nhiều người cảm nhận rõ sự áp đặt, thậm chí là lấy sĩ diện cá nhân đặt lên trên sự tự nguyện của tập thể.

"Phụ huynh giàu lòng… tự ái": muốn hưởng nhưng không muốn đóng

Kiểu thứ hai mà phụ huynh này liệt kê, nghe qua thì vừa buồn cười vừa đáng suy ngẫm: phụ huynh "chưa giàu vật chất nhưng giàu lòng tự ái".

Theo đó, đây là nhóm thường chây ì trong việc đóng góp cho các hoạt động chung: học phẩm, trang trí lớp, các hoạt động ngoại khóa. Họ có thể khéo léo né tránh, viện đủ lý do để trì hoãn. Nhưng khi đến lúc phân chia quyền lợi, họ lại kiên quyết đòi "con mình phải được y như các bạn".

Nguy hiểm hơn, nếu bị nhắc nhở, họ lập tức nổi nóng, xem như bị xúc phạm. Có người thậm chí kéo cả câu chuyện lên mạng xã hội, biến thành "phốt", khiến giáo viên lẫn phụ huynh khác bị cuốn vào vòng xoáy tranh cãi, mệt mỏi.

“Phụ huynh thích thể hiện quyền lực”

Đây là dạng người không hẳn giàu có để vung tiền, cũng không hẳn chây ì để né tránh, nhưng lại luôn muốn chứng tỏ mình “có tiếng nói nhất” trong nhóm phụ huynh.

Họ thường chen ngang vào mọi quyết định của lớp: chọn quà gì, tổ chức sự kiện ra sao, đóng ít hay nhiều… đều muốn ý kiến của mình là cuối cùng. Nếu không được theo ý, họ dễ sinh ra xung đột, bóng gió mỉa mai người khác, thậm chí dọa rút con ra khỏi hoạt động tập thể.

Điểm chung của kiểu phụ huynh này là: luôn đặt cái tôi lên trên tập thể. Họ muốn khẳng định bản thân, muốn làm “người dẫn dắt” trong cộng đồng, bất kể điều đó đôi khi gây căng thẳng và mất đoàn kết.

Nhiều người đồng tình với quan điểm của ông bố cho rằng, trong bất kỳ tập thể nào cũng có đủ mọi kiểu phụ huynh, và họ cũng từng gặp một số kiểu như danh sách được nhắc đến ở trên.

Một bình luận viết: "Nghe mỉa mai nhưng quá thật. Năm nào họp phụ huynh tôi cũng thấy y chang, chỉ là nói ra hay không thôi". Người khác thì cho rằng, việc đặt tên như "giàu mới nổi" hay "giàu lòng tự ái" tuy hơi chua chát, nhưng ít nhiều đã khái quát được tâm lý quen thuộc trong nhiều lớp học: người muốn phô trương, người thì né tránh, người lại thích soi xét.

Tuy vậy, không phải ai cũng đồng tình với cách gọi "phụ huynh cá biệt". Một số ý kiến phản đối cho rằng việc gắn nhãn như vậy vừa thiếu thiện chí, vừa dễ khoét sâu mâu thuẫn.

Theo họ, cha mẹ đến từ những hoàn cảnh, điều kiện và quan điểm khác nhau. Có người đề xuất chi nhiều tiền vì thực lòng muốn thầy cô được trân trọng, hoặc muốn con mình có môi trường tốt hơn. Ngược lại, có phụ huynh dè dặt vì phải cân đối kinh tế, chứ không hẳn là "giàu tự ái" hay cố tình né tránh trách nhiệm.

Một phụ huynh chia sẻ: "Đừng chỉ nhìn vào chuyện ai đóng nhiều, ai đóng ít mà vội kết luận. Người ta có thể không góp tiền, nhưng lại góp công, tham gia đưa đón, chuẩn bị đồ dùng, hỗ trợ giáo viên trong lớp. Cách cống hiến đâu chỉ có tiền bạc".

Nhóm ý kiến này cho rằng, nếu chỉ chăm chăm liệt kê và gắn nhãn, ta sẽ bỏ qua nhiều khía cạnh đa dạng của cộng đồng phụ huynh. Quan trọng hơn, điều đó có thể khiến không khí thêm căng thẳng, thay vì cùng nhau tìm ra giải pháp cân bằng và công bằng.

Tóm lại, cách xếp loại này tuy có thể làm nhiều người bật cười hoặc gật gù "đúng quá", nhưng nếu thiếu tinh thần xây dựng, nó vô tình đẩy mối quan hệ giữa phụ huynh vào thế đối đầu.

