Ông bố ngày nào cũng nhắn đúng 1 tin sau khi gọi con dậy ôn thi, netizen đọc xong vừa cười vừa xúc động

Mùa thi không chỉ là khoảng thời gian áp lực với học sinh mà còn là giai đoạn nhiều phụ huynh cùng thấp thỏm theo con.

"Đây là bố mình trong quãng thời gian mình ôn thi. Hôm nào mình cũng thức tới 3 giờ sáng cày đề nhưng nhất quyết 5 giờ phải dậy. Vì không thể tự thức nổi nên ngày nào mình cũng nhờ bố gọi.

Có lần ngủ quên rồi khóc rống lên ăn vạ, trách bố không gọi mình, thế là từ đó bố sợ bị 'đổ oan' nên sáng nào cũng nhắn tin xác nhận đã gọi. Bố mình cũng căng thẳng chẳng kém gì mình trong suốt mùa thi và đó cũng là hành trình giúp mình đỗ trường chuyên".

Chỉ vài dòng chia sẻ ngắn gọn của một nữ sinh trên MXH mới đây đã nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi những đoạn hội thoại vừa đáng yêu, vừa phản ánh đúng tâm lý của nhiều gia đình trong giai đoạn con chuẩn bị bước vào kỳ thi chuyển cấp.

Theo nội dung tin nhắn được chia sẻ, có thể thấy nữ sinh đã trải qua quãng thời gian ôn thi với áp lực rất lớn. Cô gái liên tục bày tỏ sự hoài nghi về khả năng của bản thân, cho rằng mình không đủ sức để đỗ vào trường chuyên dù đã cố gắng rất nhiều. Thậm chí, cô còn nhắn với bố: "Con không nghĩ con đậu cấp ba được...", đồng thời mong bố đừng đặt quá nhiều kỳ vọng vì bản thân chỉ thấy "bất lực với chính mình".

Cô gái liên tục bày tỏ sự hoài nghi về khả năng của bản thân, cho rằng mình không đủ sức để đỗ trường cấp 3 mong muốn (Nguồn: @hyen.iza)

Không chỉ áp lực về kết quả, nữ sinh còn rơi vào trạng thái kiệt sức vì lịch học dày đặc. Cô tâm sự rằng mỗi lần ngủ quên đều tự trách bản thân, cảm thấy thất vọng và mệt mỏi khi ngày nào cũng phải lặp lại guồng quay học tập căng thẳng.

Đáp lại những dòng tin nhắn đầy áp lực ấy, người bố không hề trách móc hay tạo thêm gánh nặng tâm lý cho con. Ông chỉ nhẹ nhàng động viên con hãy "cố gắng từng bước nhỏ và tin vào khả năng của mình", đồng thời nhiều lần nhắc con phải ngủ đủ giấc để giữ gìn sức khỏe, thậm chí còn chủ động sắp xếp thời gian đưa con đi học thêm. Tin nhắn cuối cùng của người chỉ ngắn gọn hai chữ: "Yêu con".

Nếu những đoạn hội thoại trên khiến nhiều người xúc động thì câu chuyện phía sau lại khá vui vẻ, hài hước. Theo lời kể của cô gái, vì thường xuyên thức đến 3 giờ sáng ôn bài nên sáng nào nữ sinh cũng phải nhờ bố gọi dậy lúc 5 giờ. Thế nhưng mỗi lần ngủ quên, cô lại "ăn vạ" rằng bố chưa gọi mình.

Có lẽ vì sợ tiếp tục bị con gái "đổ oan", người bố đã nghĩ ra một cách rất đặc biệt là sau mỗi lần gọi con dậy, ông bố đều nhắn thêm một tin để... lưu bằng chứng. Khi thì: "Na xác nhận bố đã gọi, hứa không giận bố", vài ngày sau lại là: "Na yêu xác nhận bố đã gọi đúng giờ”.

Sau mỗi lần gọi con dậy, ông bố đều nhắn thêm một tin để... lưu bằng chứng (Nguồn: @hyen.iza)

Dưới phần bình luận, bên cạnh ấn tượng về cách người bố âm thầm đồng hành với, bày tỏ ngưỡng mộ trước sự kiên nhẫn, tinh tế trong lúc con chịu nhiều áp lực nhất, nhiều ý kiến còn dành sự quan tâm nhiều hơn tới sức khỏe của nữ sinh trong bài:

- Ông bố vừa đáng yêu vừa tâm lý không ép con, không trách con mà chỉ âm thầm ở phía sau hỗ trợ.

- Đằng sau mỗi mùa thi của con là những áp lực không kém của bố mẹ. Đọc mà thương cả hai bố con.

- Một câu "yêu con" thôi cũng đủ chữa lành rồi. Ông bố này đúng chuẩn đội hậu cần của mùa thi. Gọi dậy, động viên, đưa đi học thêm, lại còn xác nhận đã gọi.

- Đỗ chuyên thì rất đáng mừng nhưng lịch học 3 giờ ngủ, 5 giờ dậy thực sự quá hại sức khỏe. Học quan trọng nhưng ngủ ít kéo dài rất dễ ảnh hưởng trí nhớ, dạ dày và tinh thần.

- May vì em đã đỗ, nhưng mong các bạn đừng nghĩ muốn đạt được mục tiêu thì phải ngủ 2 tiếng mỗi ngày.

- Áp lực thi cử bây giờ quá lớn, hy vọng phụ huynh và học sinh đều hiểu rằng sức khỏe mới là nền tảng để học lâu dài.

Cứ mỗi mùa thi, không ít phụ huynh vì quá lo lắng nên vô tình tạo thêm áp lực cho con. Liên tục nhắc nhở chuyện điểm số, so sánh với bạn bè, kiểm tra việc học từng giờ hay đặt kỳ vọng quá cao đôi khi không khiến học sinh học tốt hơn, mà còn dễ dẫn đến căng thẳng, mất tự tin, kiệt sức và sợ thất bại.

Thay vì chỉ tập trung vào kết quả, điều con cần nhất trong giai đoạn này là một người đồng hành đủ bình tĩnh để giúp mình vượt qua áp lực. Vậy phụ huynh có thể làm gì để vừa sát sao, vừa tiếp thêm động lực cho con?

Đồng hành thay vì giám sát mọi lúc

Cha mẹ nên quan tâm đến quá trình học của con, nhưng không nên biến việc học thành một cuộc "kiểm tra" liên tục. Thay vì liên tục hỏi "Hôm nay làm được bao nhiêu đề?", "Đã học đến đâu rồi?", hãy dành thời gian lắng nghe con đang gặp khó khăn gì, môn nào còn yếu hay điều gì khiến con lo lắng nhất. Khi cảm thấy được thấu hiểu, học sinh sẽ cởi mở hơn và chủ động chia sẻ thay vì tìm cách giấu áp lực.

Động viên nỗ lực, không chỉ chăm chăm vào điểm số

Một câu nói như "Bố mẹ thấy con đã rất cố gắng" đôi khi có giá trị hơn rất nhiều so với việc liên tục nhắc về mục tiêu phải đỗ trường này, lớp kia. Việc ghi nhận quá trình giúp học sinh duy trì động lực lâu dài, đồng thời giảm bớt nỗi sợ thất bại.

Nếu kết quả chưa như mong muốn, cha mẹ cũng nên cùng con nhìn lại nguyên nhân và tìm hướng khắc phục, thay vì trách móc hay quy kết con thiếu cố gắng.

Quan tâm cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần

Không ít học sinh thức khuya nhiều tuần liền, cắt giảm thời gian ngủ để ôn thi với suy nghĩ "càng học nhiều càng tốt". Tuy nhiên, thiếu ngủ kéo dài có thể làm giảm khả năng ghi nhớ, tập trung và ảnh hưởng đến sức khỏe.

Cha mẹ nên nhắc con duy trì thời gian nghỉ ngơi hợp lý, ăn uống đầy đủ, vận động nhẹ và dành những khoảng nghỉ ngắn giữa các buổi học. Một cơ thể khỏe mạnh sẽ giúp việc học hiệu quả hơn nhiều so với việc cố gắng học trong trạng thái kiệt sức.

Để con hiểu rằng kỳ thi quan trọng, nhưng không quyết định cả cuộc đời

Thi cử là một cột mốc đáng nhớ, nhưng không phải là cơ hội duy nhất trong cuộc đời. Khi cha mẹ truyền cho con cảm giác rằng dù kết quả thế nào gia đình vẫn luôn ở bên, học sinh sẽ bớt áp lực và có tâm lý vững vàng hơn khi bước vào phòng thi.

Chính sự bình tĩnh, tin tưởng và yêu thương ấy mới là điểm tựa giúp nhiều bạn trẻ vượt qua mùa thi một cách nhẹ nhàng hơn, thay vì mang theo nỗi sợ phải làm mọi người thất vọng.