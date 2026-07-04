4 kiểu group chat người EQ cao thường tắt thông báo

Tắt thông báo không có nghĩa là lạnh lùng hay thiếu quan tâm. Đôi khi, đó chỉ là cách một người bảo vệ sự tập trung và cảm xúc của chính mình.

Mỗi ngày, điện thoại của nhiều người nhận hàng trăm thông báo từ các nhóm chat trên đủ loại ứng dụng. Có những nhóm thực sự hữu ích, nhưng cũng không ít nhóm chỉ khiến màn hình liên tục sáng lên vì những nội dung không cần thiết.

Theo các chuyên gia tâm lý, người có trí tuệ cảm xúc (EQ) cao thường biết quản lý sự chú ý và năng lượng của bản thân. Thay vì cố gắng theo dõi mọi cuộc trò chuyện, họ chủ động giới hạn những nguồn gây xao nhãng để tập trung vào điều quan trọng hơn.

Dưới đây là 4 kiểu group chat mà người có EQ cao thường chọn tắt thông báo.

1. Nhóm chỉ toàn tranh cãi và hơn thua

Có những nhóm mà mỗi ngày đều xuất hiện những cuộc tranh luận kéo dài từ chuyện bóng đá, chính trị đến các vấn đề xã hội. Ban đầu chỉ là trao đổi quan điểm, nhưng càng về sau càng dễ biến thành công kích cá nhân và "ăn thua đủ" trong từng bình luận.

Người có EQ cao không ngại tranh luận nếu cuộc trò chuyện giúp mọi người hiểu nhau hơn. Tuy nhiên, khi nhận thấy mục tiêu chỉ còn là chứng minh ai đúng ai sai, họ thường chọn im lặng hoặc tắt thông báo. Họ hiểu rằng không phải cuộc tranh luận nào cũng đáng để dành thời gian và cảm xúc.

Ảnh minh họa

2. Nhóm lúc nào cũng đầy tin đồn và năng lượng tiêu cực

Một số group chat gần như chỉ chia sẻ drama, tin đồn, chuyện thị phi hoặc những thông tin chưa được kiểm chứng. Mỗi lần điện thoại rung là thêm một câu chuyện khiến người đọc bực bội, lo lắng hoặc tò mò.

Các nghiên cứu về tâm lý chỉ ra rằng việc tiếp xúc liên tục với nội dung tiêu cực có thể làm gia tăng căng thẳng và ảnh hưởng đến tâm trạng. Vì vậy, người có EQ cao thường không để những cuộc trò chuyện như vậy xuất hiện liên tục trên màn hình của mình. Họ vẫn cập nhật thông tin khi cần, nhưng không muốn cả ngày bị cuốn vào những cảm xúc không mang lại giá trị.

3. Nhóm nhắn tin liên tục nhưng gần như không có việc gì quan trọng

Có những nhóm chỉ trong vài giờ đã có hàng trăm tin nhắn, nhưng phần lớn là sticker, ảnh chế, biểu tượng cảm xúc hoặc những câu trả lời rất ngắn như "haha", "ok", ":)))". Nếu cứ để thông báo bật liên tục, việc tập trung vào công việc hoặc học tập sẽ bị gián đoạn đáng kể.

Người có EQ cao hiểu rằng quản lý sự chú ý cũng là một kỹ năng quan trọng. Họ không nhất thiết rời khỏi nhóm vì vẫn muốn duy trì kết nối với bạn bè hay đồng nghiệp, nhưng sẽ chọn tắt thông báo và chỉ đọc khi có thời gian phù hợp.

4. Nhóm khiến mình luôn cảm thấy áp lực hoặc mệt mỏi

Không phải group chat nào cũng tiêu cực vì nội dung. Đôi khi, chính cách giao tiếp trong nhóm mới là điều khiến một người cảm thấy kiệt sức. Đó có thể là nhóm thường xuyên mỉa mai, gây áp lực phải trả lời ngay, hay liên tục so sánh thành tích, thu nhập và cuộc sống của các thành viên.

Người có EQ cao thường nhận biết khá sớm cảm giác của mình sau mỗi lần mở nhóm chat. Nếu một cuộc trò chuyện liên tục khiến họ căng thẳng, mất năng lượng hoặc tự ti, họ sẽ chủ động điều chỉnh khoảng cách bằng cách tắt thông báo, thay vì ép bản thân phải theo dõi mọi tin nhắn.

Ảnh minh họa

Người có EQ cao không tắt thông báo vì ghét mọi người hay muốn cắt đứt các mối quan hệ. Ngược lại, họ hiểu rằng sự chú ý và cảm xúc đều có giới hạn. Khi không phải liên tục phản ứng với từng tiếng chuông điện thoại, họ có nhiều thời gian hơn để lắng nghe trong những cuộc trò chuyện thực sự quan trọng.

Đôi khi, một nút "Tắt thông báo" không làm mối quan hệ trở nên xa cách. Nó chỉ giúp mỗi người sử dụng thời gian và năng lượng của mình một cách khôn ngoan hơn.