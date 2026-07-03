Công an Tuyên Quang thông tin vụ 147 điểm 10 môn Toán tốt nghiệp THPT

Công an tỉnh Tuyên Quang đang phối hợp với ngành giáo dục xác minh phản ánh về phổ điểm môn Toán cao bất thường tại một trường THPT sau kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang, sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, xuất hiện nhiều thông tin và phản ánh liên quan đến kết quả môn Toán tại một trường THPT.

Một trường THPT trên địa bàn có tới 299 trong tổng số 328 học sinh đạt từ 9 đến 10 điểm môn Toán. Điểm trung bình môn học này của toàn trường cũng được phản ánh ở mức 9,58, thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.

Để làm rõ các nội dung được phản ánh, các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Tuyên Quang đang phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục cùng các cơ quan liên quan tích cực tổ chức rà soát, kiểm tra và xác minh khách quan, thận trọng, toàn diện các nội dung, tình hình nêu trên.

Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết sẽ thông tin kết quả xác minh tới các cơ quan chức năng và người dân ngay sau khi có kết luận chính thức.

Một số điểm được nghi vấn gây chú ý trong kết quả điểm thi môn Toán tốt nghiệp THPT năm 2026 tại tỉnh Tuyên Quang.

Liên quan đến vụ việc, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết công tác kiểm tra, rà soát đang được triển khai khẩn trương với tinh thần nghiêm túc, khách quan nhằm đánh giá đúng bản chất của sự việc.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường hợp quá trình kiểm tra phát hiện có vi phạm, nếu có, các cá nhân và tổ chức liên quan sẽ bị xem xét, xử lý theo đúng quy định của pháp luật và đúng thẩm quyền theo phân cấp trong tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Bộ cũng khẳng định sẽ sớm cung cấp thông tin tới các cơ quan báo chí và người dân ngay sau khi quá trình kiểm tra, rà soát hoàn tất và có kết quả chính thức.

Tuyên Quang xếp thứ 11 cả nước về số lượng điểm 10 môn Toán - Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền nhiều bài viết cho rằng kết quả thi môn Toán của học sinh Trường THPT chuyên Tuyên Quang có dấu hiệu cao bất thường so với mặt bằng chung.

Theo các thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội, trường có hơn 320 học sinh lớp 12 tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, trong đó hơn 140 em được cho là đạt điểm tuyệt đối môn Toán, tương đương gần một nửa số học sinh của khối lớp.

Ngoài số lượng lớn bài thi đạt 10 điểm, các bài đăng còn cho rằng phổ điểm môn Toán của trường tập trung ở mức rất cao, với nhiều bài thi đạt từ 9 đến 9,5 điểm, cao hơn đáng kể so với một số trường chuyên tại các thành phố lớn.

Một tài khoản mạng xã hội còn thống kê toàn tỉnh Tuyên Quang có 154 bài thi đạt điểm 10 môn Toán, riêng Trường THPT chuyên Tuyên Quang được cho là có 147 bài, chiếm hơn 95% tổng số điểm 10 của toàn tỉnh.

Theo các thông tin đang được lan truyền, các bài thi đạt điểm cao còn tập trung trong dải số báo danh liên tiếp và điểm trung bình môn Toán của hơn 320 học sinh của trường đạt khoảng 9,58.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra từ ngày 10 đến 12-6 với hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước tham dự. Theo thống kê, điểm trung bình các môn thi của tỉnh Tuyên Quang đạt 5,7, xếp thứ 18 trong tổng số 34 tỉnh, thành phố.