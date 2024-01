Obito trở lại ngoạn mục: Album đầu tay "oanh tạc" làng rap, mở bát 2024 với màn kết hợp Phong Long chưa từng có!

Obito trở lại ngoạn mục sau 2 năm

Từng là thí sinh nổi bật nhất nhì Rap Việt mùa 2, được giới trẻ quen mặt thuộc tên qua bản hit Simple Love, Obito chững lại 2 năm để chuẩn bị cho “cú nổ" thực sự được tung lên vào lúc 20h09 ngày 10/10. Album đầu tay mang tên Đánh Đổi, Obito dùng tổng cộng 20 tracks để trả lời cho mọi thắc mắc về thời gian anh chàng vắng bóng làng nhạc. Đánh Đổi ghi lại những thăng trầm của Obito từ khi là một cậu nhóc ở vùng biên đến khi bắt đầu sự nghiệp âm nhạc, dấn thân vào những khó khăn và dần trưởng thành.

Album đầu tay của Obito có sự góp mặt của những người thân - bạn gái vstra, những người anh em - Lăng LD, MCK và “người bạn nối khố" - producer Shiki. Đánh Đổi là một album lột tả nhiều gam màu tối tăm, chân thực đến gai góc, là sự lột xác hoàn toàn của Obito. Một full album ứng dụng nhiều chất liệu Hip-hop Âu Mỹ khá mới lạ, hiếm thấy tại thị trường Việt Nam được ví như “thuốc thử liều cao” với khán giả đại chúng.

Ở thời điểm phát hành, Đánh Đổi mang về tổng 650 nghìn lượt nghe, 2,5 triệu lượt stream YouTube sau 24 giờ, chạm đỉnh #1 Album iTunes Việt Nam và có 3 tracks (Đánh Đổi, Đầu Đường Xó Chợ và Xuất Phát Điểm) trending YouTube. Trong đó, main tracks Đánh Đổi đã thu về hơn 1,1 triệu lượt xem, on top #10 xu hướng chỉ với video audio trên YouTube. Interlude Ước Mơ Của Mẹ được giới trẻ liên tục chia sẻ trên MXH và nhận về nhiều sự đồng cảm.

Obito - Hà Nội ft. VSTRA

Bên cạnh đó, hai ca khúc Hà Nội (ft.vstra) và Tell the kids I love them cũng nhận được sự yêu thích, nhanh chóng trở thành sound xu hướng TikTok. Sau hơn 2 tháng lên sóng, Đánh Đổi đạt 16 triệu lượt nghe trên YouTube. Hà Nội - ca khúc kết hợp với vstra trở thành giai điệu hot, quen thuộc trên nhiều sân khấu lớn nhỏ, góp mặt ở đại nhạc hội lớn như GENfest và thu về 5.5 triệu lượt nghe cho bản audio.

Không chỉ khiến khán giả ngỡ ngàng, album Đánh Đổi còn nhận được sự công nhận từ giới rapper hay những người có chuyên môn làm nhạc. Obito nhận được nhiều lời chúc mừng khi ra album từ các rapper, music producer nổi tiếng như HIEUTHUHAI, WOKEUP, 24k.Right,...

Trước đó, Andree và Big Daddy đều dành nhiều lời khen khi được nghe trước album Đánh Đổi. Nếu BigDaddy nhận xét rằng Đánh Đổi là một Obito chưa bao giờ anh thấy, khác xa với suy nghĩ một rapper thường viết những bài nhạc mang màu sắc tình yêu hay flex thì Andree khẳng định bộ kỹ năng của Obito tốt, có thể sẵn sàng chinh phục nhiều màu sắc âm nhạc.

Cách Obito chọn câu chuyện, tập trung vào lối viết lyrical, storytelling cho cả 20 bài nhạc chính là một thử thách khó đương đầu. Thậm chí khi JustaTee nghe thử, anh đã thốt lên: “Rất hiếm bạn trẻ chọn lối lyrical, vì các bạn sợ sẽ không còn ai nghe.”

Đánh Đổi hiện đạt hơn 35 triệu lượt nghe trên Spotify, nhận đề cử E.P/ Album của năm tại WeChoice Awards 2023

Sự thành công của album Đánh Đổi chứng minh nỗ lực và cá tính của Obito đã đi đúng hướng. Đồng thời cho thấy khán giả đại chúng sẵn sàng đón nhận những sản phẩm âm nhạc đột phá, táo bạo, đây là tín hiệu để các rapper trẻ thực hiện sản phẩm nghiêm túc, mạnh dạn theo đuổi đam mê không ngần ngại. Đánh Đổi hiện đạt hơn 35 triệu lượt nghe trên Spotify, nhận đề cử E.P/ Album của năm tại WeChoice Awards 2023 và mang lại cho Shiki đề cử The New Producer tại đây.

Loạt sản phẩm kết hợp “có một không hai”

Trở lại bứt phá cùng Đánh Đổi, Obito viết tiếp chuỗi thành công khi ghi danh trong ca khúc “phá đảo" mùa Giáng sinh - Buồn Hay Vui. Lần thứ hai kết hợp cùng nhau, MCK - Obito cùng Vsoul x Ronboogz x Boyzed trở thành tổ hợp hiện tượng MXH chỉ sau vài ngày phát hành. Ra mắt vào thời điểm cuối năm, Buồn Hay Vui không cần MV quảng bá vẫn tiến thẳng lên top 1 trending nhờ giai điệu cuốn hút khó rời tai. Màn collab giữa các “anh tài” làng rap được đánh giá như một “cú nổ” khi chỉ cần 5 ngày, ca khúc đã phá đảo mọi BXH âm nhạc.

Trên các nền tảng chia sẻ video, Buồn Hay Vui nhanh chóng trở thành giai điệu viral, ấn tượng nhất chính là phân đoạn của Obito: “Đừng để trái tim ta phai tàn, để nụ hồng lại héo đi; Nước mắt rơi trong đêm lạnh, nụ cười nàng lại méo đi; Cứ trao nhau môi ngọt, bảo chuyện buồn nó xéo đi; Hãy cứ khóc đi anh đây rồi, tay người đâu anh kéo đi”.

Buồn Hay Vui hiện đang đứng đầu trong hạng mục Màn kết hợp bùng nổ của WeChoice Awards 2023

Thành tích ấn tượng của Buồn Hay Vui khẳng định sức hút khó cưỡng của bộ đôi MCK - Obito, dân tình tấm tắc mỗi khi 2 giọng rap melody này hoà giọng, một hit sẽ được ra đời. Buồn Hay Vui hiện đang đứng đầu trong hạng mục Màn kết hợp bùng nổ của WeChoice Awards 2023, tổng bình chọn tính đến sáng 22/1 cán mốc 330 nghìn và còn tăng đều theo từng giờ.

Không dừng lại ở đó, Obito “mở bát” 2024 cùng màn collab chưa từng có trong làng rap, mang tên Phong Long. Nhạc phẩm được kết hợp bởi hai cái tên đình đám Low G - Obito. Là track thứ 4 của album chủ đề WeChoice Awards 2023 - bộ đôi rapper truyền đi thông điệp Dám Đam Mê Dám Rực Rỡ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cả hai cũng tôn vinh niềm tự hào người Việt Nam máu đỏ da vàng. Tinh thần dám nghĩ, dám làm điều khác biệt; sự đoàn kết, khát khao tỏa sáng rực rỡ chính là những sức mạnh to lớn mà Low G và Obito muốn lan tỏa tới người nghe.

Trên con beat được thực hiện bởi WOKEUP, Obito và Low G lần lượt thể hiện màu sắc riêng biệt không trộn lẫn

Trên con beat được thực hiện bởi WOKEUP, Obito và Low G lần lượt thể hiện màu sắc riêng biệt không trộn lẫn. Phong Long đạt gần 330 nghìn lượt xem chỉ sau 1 ngày lên sóng, được rap fan đón nhận cuồng nhiệt và dành tặng cơn mưa lời khen cho bộ đôi rapper Low G - Obito. Màn kết hợp có một không hai hứa hẹn viral mạnh mẽ trong thời gian ngắn, với loạt video xu hướng sử dụng âm thanh cũng như được fan nhạc cực kì quan tâm.

Phong Long báo hiệu năm 2024 của Obito sẽ còn ấn tượng hơn với những sản phẩm chất lượng từ phần nghe đến phần nhìn. Nam rapper sinh năm 2001 trở thành cái tên dẫn đầu làn sóng Gen Z đầy hứa hẹn trong tương lai.

Obito trở thành cái tên dẫn đầu làn sóng Gen Z