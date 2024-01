"Bắc có Low G, Nam có Obito" - 2 rapper "song sinh" vừa được thông báo sẽ kết hợp, dân tình chưa nghe đã biết cực hay!

Trưa 5/1, album Dám Đam Mê Dám Rực Rỡ chính thức tung tracklist với những màn collab chấn động! Trong số này, sự kết hợp giữa Low G và Obito - hai rapper “không chung dòng máu mà chung ngoại hình” đã khiến netizen cực kì phấn khích.

6 "tổ hợp" gây "chấn động" của album Dám Đam Mê Dám Rực Rỡ.

Đã từ lâu, Low G và Obito được netizen công nhận là một cặp “anh em song sinh”. Từ vóc dáng, gương mặt, kiểu tóc… cho tới tính cách lẫn âm nhạc, cả hai đều có rất nhiều điểm chung. Thậm chí, nhiều khán giả còn hài hước gọi Low G là “Obito miền Bắc”, còn Obito là “Low G miền Nam” như một cách đùa dù thực tế thì Low G ở Hà Nội, còn Obito thì ở TP.HCM. Trong một khoảnh khắc cả hai gặp gỡ ngoài đời thật được đăng tải trên mạng, rất nhiều khán giả đã tỏ ra thích thú và mong đợi một ngày nào đó hai rapper sẽ ra mắt sản phẩm chung. Cuối cùng, điều đó đã diễn ra vào ngay đầu năm 2024 khi bộ đôi đã xác nhận sẽ xuất hiện trong album Dám Đam Mê Dám Rực Rỡ của WeChoice Awards 2023.

"Obito miền Bắc"

"Low G miền Nam" mà kết hợp thì sẽ thế nào?

Cả Low G lẫn Obito đều là những rapper trẻ thuộc lứa Gen Z, nổi lên trong khoảng vài năm gần đây. Nếu như Obito từng được biết đến rộng rãi qua “bản hit quốc dân” Simple Love, cùng nhiều ca khúc mang màu sắc tình yêu ngọt ngào như When You Look At Me, Soju Love…, thì Low G cũng được khán giả yêu mến nhờ series rap Tán Gái, với sản phẩm mới nhất trong series này vừa được ra mắt vào năm qua mang tên Simp Gái 808. Những lời thả thính, tỏ tình thú vị, hài hước của cả hai chàng rapper đều để lại nhiều ấn tượng với khán giả.

Không chỉ dừng lại ở màu sắc dễ thương, hóm hỉnh, cả Low G lẫn Obito cũng đều để lại dấu ấn với màu sắc âm nhạc có phần tối tăm, gai góc, đậm chất hiphop, thậm chí không ngại va chạm những nội dung có phần nhạy cảm. Low G có nguyên một kênh mang tên Nhà Hóa Học Đống Đa để đăng những bài nhạc như Đơn Giản, Phân Thân… và gần đây nhất là Bảo Tàng. Đó đều là những ca khúc triệu view rất được khán giả yêu thích. Còn với Obito, năm 2023 đã chứng kiến màn “lột xác” của anh chàng qua album Đánh Đổi với những bài nhạc cực kì “nặng đô” với những thính giả Việt. Không giấu giếm những vết trầy xước, Obito đã cho khán giả thấy những điều mình phải đánh đổi trên hành trình trưởng thành của chính mình một cách trần trụi nhất.

Màn kết hợp của cặp rapper hai miền Nam Bắc sẽ được “đo ni đóng giày” bởi WOKEUP - producer trẻ hot nhất nhì làng nhạc Việt hiện nay. Đây chính là màn kết hợp khiến nhiều khán giả “đứng ngồi không yên” bởi sự bùng nổ cả về visual lẫn chất lượng âm nhạc tới từ cả ba chàng trai. Bên cạnh đó, không ít người cũng tò mò không biết liệu ca khúc sẽ mang màu sắc âm nhạc như thế nào, liệu sẽ là dễ thương, hóm hỉnh hay là một sản phẩm đậm chất đường phố, giàu năng lượng tới từ hai rapper.

wokeup đảm nhiệm vị trí sản xuất âm nhạc cho màn collab đỉnh cao giữa Obito và Low G.