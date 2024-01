Giữa lúc "tranh tài" gay cấn tại WeChoice, Obito bất ngờ ra mắt MV đầu tiên cho album đầu tay!

Những ngày gần đây, Obito là cái tên cực hot trên MXH khi góp mặt trong các hạng mục quan trọng tại WeChoice Awards 2023. Với thành công từ album Đánh Đổi, nam rapper Gen Z được ghi nhận ở đề cử E.P/ Album của năm. Giữa lúc cuộc đua đang cực gay cấn cùng với MCK và Wren Evans, Obito tiếp lửa thêm với MV đầu tiên cho album đầu tay - Tell The Kids I Love Them, ra mắt tối 12/1.

Obito - "tell the kids i love them" ft. Shiki

Lấy cảm hứng từ việc mỗi con người là một cá thể được bao bọc bởi đất trời thiên nhiên, nửa đầu MV là không gian rộng lớn, bao la của biển cả và núi rừng hùng vĩ. Obito và Shiki hòa mình giữa thiên nhiên, phiêu trên những giai điệu và ca từ của ca khúc Tell The Kids I Love Them. Giữa cánh đồng hoa cỏ lau, một khối vuông giống như một “sân khấu mini” được dựng lên dành cho Obito và Shiki. Đặc biệt, bốn mặt của sân khấu đó đều là những tấm kính, phản chiếu những góc cạnh khác nhau của tâm hồn mỗi người.

Obito và Shiki hòa mình giữa thiên nhiên

Giữa cánh đồng hoa cỏ lau, một khối vuông giống như một “sân khấu mini” được dựng lên dành cho Obito và Shiki.

Đặc biệt, với Tell The Kids I Love Them, Obito muốn truyền đi thông điệp tràn đầy hi vọng, hãy cứ tin vào chính mình. Hình ảnh Hope School - ngôi trường đặc biệt dành cho những em nhỏ không còn cha mẹ do dịch Covid-19 được sử dụng chủ đạo cho nửa sau MV. Hai nghệ sĩ trẻ đá bóng, đàn hát, tâm sự cùng các em nhỏ. Đặc biệt, cả hai đã cùng các em vẽ nên ước mơ của mỗi người qua những bức tranh. Những ước mơ nhỏ bé nhưng chứa đầy tình yêu thương, khao khát hạnh phúc của các em đã khiến tất cả đều xúc động.

Hope School - ngôi trường đặc biệt dành cho những em nhỏ không còn cha mẹ do dịch Covid-19 được sử dụng chủ đạo cho nửa sau MV

Những khung hình cực ấm áp

MV Tell The Kids I Love Them là những thước phim đầy ý nghĩa mà Obito muốn truyền tải tới khán giả. Không chỉ là những lời nhắn nhủ của người anh lớn với những đứa em nhỏ mà còn chứa đựng những thông điệp về lòng sẻ chia, sự biết ơn, nâng niu và lan tỏa tình yêu thương trong sáng tới tất cả mọi người.

Tell The Kids I Love Them là bài hát nằm trong Đánh Đổi - album phòng thu đầu tay của Obito được ra mắt vào tháng 10/2023. Album được giới chuyên môn lẫn khán giả đánh giá cao, hiện đạt hơn 35 triệu lượt nghe trên Spotify. Đánh Đổi nhận đề cử E.P/ Album của năm tại WeChoice Awards 2023, đồng thời mang lại cho Shiki đề cử The New Producer. Ngoài ra, Obito còn xuất hiện trong đề cử Màn kết hợp bùng nổ cùng MCK, Vsoul, Ronboogz cùng ca khúc Buồn Hay Vui.