Ở tuổi 57, ông Phạm Nhật Vượng là người trẻ nhất trong 14 người Đông Nam Á 'hiếm hoi' có tài sản trên 10 tỷ USD

Chỉ 6/11 nước Đông Nam Á có tỷ phú đô la, bao gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Nếu tính nhóm tỷ phú có tài sản từ 5 tỷ USD trở lên, Đông Nam Á có 30 người, nhưng nếu tính các tỷ phú có tài sản từ 10 tỷ USD trở lên, cả Đông Nam Á chỉ có 14 người.

Với khối tài sản 18,7 tỷ USD của ông Phạm Nhật Vượng (tính tại ngày 8/11/2025), Việt Nam đã có gương mặt hiện diện trong top những người giàu nhất khu vực.

Thậm chí ông Vượng xếp thứ 5 trong danh sách, đứng trên 2 tỷ phú người Thái Lan là Dhanin Chearavanont - Chủ tịch cấp cao của Tập đoàn Charoen Pokphand (C.P. Group) và gia đình ông Charoen Sirivadhanabhakdi - ông chủ của ThaiBev, Fraser & Neave.

Đáng chú ý, “câu lạc bộ" trên 10 tỷ USD là nơi thống trị của các lão tướng với độ tuổi trung bình lên đến 78. Trong bối cảnh đó, Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng chính là người trẻ nhất, “chỉ” 57 tuổi – thấp hơn độ tuổi trung bình của nhóm tới 21 năm. Người lớn tuổi nhất là tỷ phú Robert Kuok 102 tuổi của Malaysia.

Sự thống trị của các tỷ phú trong ngành kinh tế cũ tại Đông Nam Á

Để đạt được khối tài sản ở quy mô này, yếu tố thời gian là vô cùng quan trọng. Đây là những đế chế kinh doanh đã được xây dựng và vun đắp qua nhiều thập kỷ, thậm chí là qua nhiều thế hệ. Do đó, tốc độ vươn lên của đại diện Việt Nam để lọt vào nhóm này ở tuổi 57 là một sự bứt phá đáng nể.

Sự thống trị về độ tuổi cũng tương quan chặt chẽ với các ngành nghề tạo ra tài sản.

Nhóm ngành “cũ” như Tài nguyên & Công nghiệp nặng là nơi tạo ra tài sản lớn nhất. Hai người giàu nhất danh sách là Prajogo Pangestu (kinh doanh trong mảng Hóa dầu, năng lượng) và Low Tuck Kwong (Than đá). Ông Robert Kuok – kinh doanh trong lĩnh vực Dầu cọ, vận tải hay Enrique Razon Jr. (Cảng biển) - cũng thuộc nhóm này.

Nhóm Tài chính và Đa ngành truyền thống chiếm số đông, bao gồm anh em nhà Hartono (Ngân hàng, thuốc lá), Dhanin Chearavanont (Đa ngành - chủ yếu nông nghiệp, bán lẻ), Charoen (Đồ uống, BĐS, bán lẻ), và Quek Leng Chan (Ngân hàng, BĐS).

Trong khi đó, nhóm kinh tế “mới” như Công nghệ mới có vài đại diện, như Li Xiting (Singapore) kinh doanh trong lĩnh vực thiết bị y tế, Otto Toto Sugiri của Indonesia kinh doanh trong lĩnh vực Trung tâm dữ liệu.

Ông Phạm Nhật Vượng – xuất phát từ Bất động sản nhưng nay đang là gương mặt nổi bật trong lĩnh vực công nghiệp, công nghệ xe điện, AI…

Xét theo quốc gia, "sân chơi" hoàn toàn nghiêng về Indonesia với 6 đại diện. Đáng chú ý, họ chiếm trọn 4 vị trí giàu nhất (Prajogo Pangestu – tài sản 44,1 tỷ USD, Low Tuck Kwong – tài sản 25,1 tỷ USD, và hai anh em Budi & Michael Hartono – tài sản 22 và 21,2 tỷ USD).

Mỗi quốc gia Thái Lan, Malaysia, Philippines đều có 2 đại diện. Còn Việt Nam và Singapore chỉ có 1 cái tên góp mặt trong danh sách này.

Quy mô tài sản của các tỷ phú hàng đầu Indonesia cho thấy sức mạnh của nền kinh tế nước này, đặc biệt là trong các lĩnh vực khai thác tài nguyên (than đá, hóa dầu) và tài chính ngân hàng.

Sự vươn lên của ngành công nghệ trong nhóm tài sản trên 5 tỷ USD

Nếu mở rộng sang danh sách các tỷ phú có tài sản trên 5 tỷ USD, Việt Nam vẫn chỉ có ông Phạm Nhật Vượng là gương mặt duy nhất. Khối tài sản của bà Nguyễn Thị Phương Thảo ở mức 4,7 tỷ USD, đang “mấp mé” vào danh sách.

Nếu như Singapore chỉ có 1 đại diện trong nhóm tài sản trên 10 tỷ USD, thì ở nhóm trên 5 tỷ USD, quốc đảo này xuất hiện hàng loạt tỷ phú, đặc biệt là các tỷ phú công nghệ trẻ.

Forrest Li (47 tuổi) và Gang Ye (45 tuổi) đều hoạt động trong lĩnh vực "Game online, thương mại điện tử". Là đồng sáng lập của SEA ltd – công ty mẹ của Shopee, Garena..., họ gia nhập hàng ngũ những người giàu nhất Singapore sau khi niêm yết Sea trên Sàn giao dịch chứng khoán New York vào năm 2017.

Được Tencent hậu thuẫn, SEA cũng thu hút các nhà đầu tư khác như công ty cổ phần tư nhân General Atlantic và con trai của tỷ phú người Malaysia Robert Kuok là Kuok Khoon Hua.

Những tỷ phú công nghệ này còn trẻ hơn cả ông Phạm Nhật Vượng.

Còn tại Indonesia, 2 tỷ phú Otto Toto Sugiri (11,4 tỷ USD), Marina Budiman (8,2 tỷ USD) và Han Arming Hanafia (5,4 tỷ USD) đều hoạt động trong lĩnh vực Trung tâm dữ liệu. 3 người này là đồng sáng lập của DCI Indonesia.

Dù không phải là một người trẻ tuổi, tỷ phú Otto Toto Sugiri – 72 tuổi - là người đồng sáng lập và giám đốc điều hành của DCI Indonesia. Ông thành lập công ty vào năm 2011 và xây dựng nó thành một trong những công ty điều hành trung tâm dữ liệu lớn nhất Indonesia, sau đó niêm yết vào năm 2021. Trước đó, Năm 1994, Sugiri đồng sáng lập Indonet, nhà cung cấp dịch vụ internet đầu tiên tại Indonesia, niêm yết vào năm 2021. Năm 2023, ông và những người đồng sáng lập khác đã bán cổ phần của mình cho Digital Edge của Singapore.

Marina Budiman là người phụ nữ duy nhất trong danh sách tỷ phú này.