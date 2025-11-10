Giá vàng hôm nay 10/11: Đi ngang phiên thứ hai liên tiếp

Giá vàng thế giới đi ngang trong bối cảnh Chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài kỷ lục khiến các nhà kinh tế khó đánh giá chính xác sức khỏe nền kinh tế và điều này đang tác động tới thị trường vàng. Hiện các nhà phân tích đang theo dõi các tín hiệu khác như thị trường cổ phiếu và giá đồng USD để tìm hướng đi cho vàng .

Theo báo cáo của Đại học Michigan, chỉ số niềm tin người tiêu dùng sơ bộ tháng 11/2025 giảm xuống 50,3 điểm, thấp hơn so với 53,6 điểm trong tháng 10/2025. Mức giảm này lớn hơn dự kiến, khi các nhà kinh tế chỉ dự đoán chỉ số sẽ giảm nhẹ xuống 53 điểm.

Tâm lý người tiêu dùng giảm khoảng 6% trong tháng 11 này, chủ yếu do tài chính cá nhân hiện tại giảm 17% và kỳ vọng về điều kiện kinh doanh trong năm tới giảm 11%. Việc chính phủ liên bang đóng cửa kéo dài hơn 1 tháng khiến người tiêu dùng lo ngại về những tác động tiêu cực tiềm tàng đối với nền kinh tế.

Báo cáo cũng cho thấy lo ngại lạm phát đang gia tăng, dù vẫn thấp hơn mức đỉnh hồi tháng 5. Kỳ vọng lạm phát trong 1 năm tăng lên 4,7%, so với 4,6% hồi tháng 9.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Giá vàng hôm nay đi ngang. (Ảnh: VnEconomy).

Lúc 6h ngày 10/11, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 146,4 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 145 - 148 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.000 USD/ounce, không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Trong số 21 chuyên gia được hỏi, có 13 người (tương đương 59%) giữ quan điểm trung lập, 7 người (32%) dự báo giá tăng và chỉ 2 người (9%) cho rằng giá sẽ giảm.

Trong khi đó, cuộc khảo sát trực tuyến Main Street thu hút 221 nhà đầu tư cá nhân tham gia thì vẫn có đa số người kỳ vọng vàng gia tăng. Cụ thể, 123 người (tương đương 55,7%) dự báo giá vàng tăng. 39 người (tương ứng 17,6%) nhận định kim loại quý sẽ giảm và có 59 người còn lại cho rằng đi ngang.

Theo các chuyên gia, 4.000 USD/ounce được xem là ngưỡng kháng cự quan trọng. Mặc dù các yếu tố cơ bản của vàng vẫn rất vững chắc, thị trường cần một tín hiệu mới để vàng có thể tăng mạnh.

Ông Barbara Lambrecht, nhà phân tích hàng hóa tại Commerzbank cho biết, giá vàng có khả năng dao động đi ngang trong thời gian tới.

Mặc dù căng thẳng trong chính sách thương mại đã dịu bớt nhưng các xung đột vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn. Vàng vẫn sẽ được ưa chuộng như một nơi trú ẩn an toàn, dù đồng USD gần đây đã hồi phục chút ít.

Ông nói: " Tôi vẫn mong đợi các đợt cắt giảm lãi suất mạnh hơn ở Mỹ so với dự báo hiện tại của thị trường. Nếu bức màn mù về nền kinh tế Mỹ được gỡ bỏ khi các dữ liệu được công bố trở lại thị trường có thể dịch chuyển theo hướng có lợi, giúp giá vàng tăng lên ".