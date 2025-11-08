Vàng đang 'dậm chân tại chỗ', nhà đầu tư nên làm gì?

Ông Aaron Hill, Giám đốc phân tích thị trường tại FP Markets cho biết: “Giai đoạn đi ngang quanh vùng 4.000 USD/ounce hiện nay là một nhịp nghỉ điển hình trong xu hướng tăng mang tính cấu trúc. Giá vàng đang dao động trong vùng 3.950 - 4.060 USD, sau khi đã tăng hơn 48% từ đầu năm đến nay nhờ dòng vốn trú ẩn và hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương. Tôi nghiêng về kịch bản giá có thể đạt 4.200 USD vào cuối năm, trừ khi giá thủng mốc 3.950 USD, khi đó có thể lùi về 3.900 USD hoặc thấp hơn”.

Ông Darin Newsom, chuyên gia phân tích cấp cao tại Barchart.com, cho rằng vàng hoàn toàn có thể tăng trở lại, nhưng điều đó không có nghĩa là chắc chắn sẽ xảy ra. Thị trường hiện bị chi phối quá nhiều bởi các yếu tố khó đoán định, đặc biệt là các phát ngôn và động thái chính trị.

Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Stephen Miran cho biết dự kiến ngân hàng trung ương sẽ hạ lãi suất vào tháng 12, mặc dù một số nhà hoạch định chính sách không bỏ phiếu có thể không ủng hộ.

Theo ông Miran, phân bố phiếu bầu và quan điểm tại Fed không hoàn toàn giống nhau, nhưng dựa trên thông tin hiện tại, việc hạ lãi suất trong tháng 12 vẫn được xem là khả năng cao. Tuy nhiên, mọi quyết định cuối cùng vẫn chưa được đảm bảo chắc chắn.

Vàng có nhiều triển vọng trong dài hạn, nhưng nhà đầu tư cần cẩn trọng. (Ảnh: Minh Đức).

Các chuyên gia cho rằng, nếu Fed hạ lãi suất, giá vàng sẽ được hưởng lợi và có động lực để tăng tiếp.

Khảo sát của Kitco News về diễn biến giá vàng tuần tới cho thấy, trong số 21 chuyên gia Phố Wall tham gia, 59% giữ quan điểm trung lập, 32% dự báo tăng, và 9% cho rằng giá vàng sẽ giảm trong tuần tới. Trong khi đó, khảo sát trực tuyến với 221 nhà đầu tư nhỏ lẻ cho thấy 55,7% kỳ vọng giá vàng tăng, 17,6% dự báo giảm, và 26,7% giữ quan điểm trung lập.

Nhận định về giá vàng thế giới thời gian tới, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, ông Nguyễn Quang Huy - CEO Khoa tài chính - ngân hàng (trường Đại học Nguyễn Trãi) cũng cho rằng, cho rằng giá vàng thế giới đang trải qua giai đoạn điều chỉnh mạnh sau chuỗi tăng kéo dài, khi USD phục hồi và tâm lý chốt lời gia tăng trên diện rộng.

Động thái gần đây của Chính phủ Mỹ nhằm hạ nhiệt căng thẳng thương mại với Trung Quốc, việc xung đột Trung Đông tạm lắng đã giúp thị trường toàn cầu bớt lo ngại phần nào, khiến nhu cầu trú ẩn tạm thời suy giảm và tạo áp lực lên giá vàng.

Tuy nhiên, bức tranh kinh tế - chính trị thế giới vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường, từ rủi ro địa chính trị, biến động chuỗi cung ứng cho đến xu hướng chính sách tiền tệ của các nền kinh tế lớn. Điều đó đồng nghĩa với việc sau nhịp giảm hiện tại, vàng hoàn toàn có thể phục hồi khi môi trường bất ổn hoặc lạm phát quay trở lại.

TS Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính nhận định, nguyên nhân chính đẩy giá vàng thế giới giảm mạnh là các nhà đầu tư quốc tế bán ra mạnh để chốt lời sau giai đoạn tăng cao. Tuy nhiên, xác suất phục hồi khá lớn vì xung đột chính trị - quân sự tại nhiều khu vực vẫn chưa chấm dứt; kinh tế Mỹ đang trong giai đoạn suy yếu vì lạm phát và tỷ lệ thất nghiệp đều tăng.

Ngoài ra, còn có thêm việc chính phủ Mỹ đóng cửa hơn 3 tuần qua và chưa có dấu hiệu cho thấy sẽ sớm mở cửa trở lại. Tình trạng "tê liệt" của chính phủ Mỹ nếu kéo dài có thể đưa nền kinh tế lớn nhất thế giới vào giai đoạn trì trệ, gây rúng động toàn bộ hệ thống tài chính quốc tế. Vì vậy, rất khó để dự đoán được diễn biến của giá vàng thời gian tới.

Đưa ra lời khuyên cho các nhà đầu tư, ông Nguyễn Quang Huy cho rằng, với nhà đầu tư dài hạn hoặc những người có nhu cầu thực, cấp thiết, đây có thể là giai đoạn thích hợp để tích lũy từng phần khi giá điều chỉnh về vùng hấp dẫn.

Tuy nhiên, cần xác định rõ mục tiêu nắm giữ, tránh chạy theo biến động ngắn hạn. Ngược lại, nhà đầu tư "lướt sóng" thì nên thận trọng, tránh mua bắt đáy bởi rủi ro sụt giảm vẫn hiện hữu.

Theo chuyên gia thị trường tài chính Phan Dũng Khánh, sau khi giảm mạnh thì thông thường giá vàng sẽ có khả năng phục hồi nhưng cũng chỉ quanh ở khu vực đỉnh cũ.

Chính vì vậy, theo ông, nhà đầu tư vẫn có thể tiếp tục đầu tư vào vàng nhưng chỉ ở tỷ trọng nhất định. Ví dụ nếu có khoản đầu tư vài trăm triệu đồng thì chỉ nên mua 1-2 lượng vàng.

Nếu giá vàng lên tiếp thì nhà đầu tư vừa có lãi, vừa có vàng trong danh mục của mình. Nếu vàng xuống, ngoài khoản tiền đã mua một phần thì nhà đầu tư vẫn còn vốn để tiếp tục mua vào.