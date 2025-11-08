3 lý do phải dạy con tiêu tiền càng sớm càng tốt

Nhiều cha mẹ Việt vẫn né nói chuyện tiền với con, vì sợ con “thực dụng”, “nhỏ biết gì mà hiểu”. Nhưng chính sự im lặng đó lại khiến con lớn lên mù mờ về cách kiếm tiền, tiêu tiền và quản tiền - những thứ quan trọng không kém điểm số hay kỹ năng sống.

1. Để con hiểu giá trị lao động, không phải giá trị của tiền

Khi cha mẹ chỉ đưa tiền mà không giải thích nguồn gốc, con dễ mặc định tiền “có sẵn”, và tiêu như một phản xạ. Nhưng nếu con biết mỗi đồng cha mẹ kiếm được phải đổi bằng thời gian, công sức, và cả rủi ro, con sẽ tôn trọng đồng tiền không phải vì nó “quý”, mà vì hiểu sức lao động đằng sau.

2. Để con chuẩn bị sớm cho sự độc lập tài chính

Nói về tiền không phải dạy con kiếm thật nhiều mà là giúp con không phụ thuộc. Khi con được tiếp xúc với khái niệm ngân sách, tiết kiệm hay đầu tư từ nhỏ, con lớn lên với mindset “mình có thể tự lo được”. Đó mới là bước đầu của tự do thật sự.

3. Để con không sống dưới áp lực “cha mẹ lo hết”

Nhiều bạn trẻ mang tâm lý “cha mẹ sẽ lo cho mình đến cùng” cho tới khi cú sốc đầu tiên xảy ra: mất việc, nợ, hoặc biến cố gia đình. Việc công khai tình hình tài chính giúp con hiểu thực tế, biết chia sẻ trách nhiệm và học cách lập kế hoạch cho chính mình.

Tiền không phải điều nên tránh mà là một phần của cuộc sống. Càng nói sớm, con càng có cơ hội trưởng thành trong nhận thức thay vì lớn lên trong ảo tưởng.