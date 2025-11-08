Lãi suất tiết kiệm ngân hàng nào ưu đãi nhất đầu tháng 11/2025?

Ở kỳ hạn 1 tháng, ngân hàng có mức lãi suất ưu đãi nhất hiện nay VCBNEO và VIKKI Bank với 4,35%/năm, tiếp theo là BVBank, Eximbank, VPBank (4,3%/năm), HDBank (4,2%/năm), MBV, NCB, SHB, VietBank (4,1%/năm),...

Ở kỳ hạn 3 tháng, mức lãi suất tốt nhất là 4,55% tại các ngân hàng: VIKKI Bank, VCBNEO, Bắc Á Bank. Tiếp theo là ngân hàng Eximbank (4,5%/năm), Techcombank (4,45%/năm), MBV, VietBank (4,4%/năm), BaovietBank (4,35%/năm),...

Ở kỳ hạn 12 tháng, VIKKI Bank hiện là ngân hàng có mức lãi suất cao nhất với 6,1%/năm, tiếp theo là các ngân hàng: Bắc Á Bank (6%/năm), GPBank (5,85%/năm), HDBank (5,8%/năm), NCB (5,7%/năm), Techcombank (5,55%/năm), VPBank (5,5%/năm),...

Lãi suất tiết kiệm có xu hướng nhích nhẹ.

Ở nhóm ngân hàng "Big 4", bao gồm Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), mặt bằng lãi suất huy động tại quầy trong tháng 11/2025 nhìn chung ổn định, không có nhiều biến động so với tháng 10.

Cụ thể, Vietcombank duy trì lãi suất kỳ hạn 6 và 9 tháng ở mức 2,9%/năm, kỳ hạn 12 tháng 4,6%/năm, và kỳ hạn từ 24 tháng trở lên 4,7%/năm, cũng là mức cao nhất của ngân hàng này.

BIDV giữ nguyên lãi suất kỳ hạn 6 và 9 tháng ở mức 3%/năm, kỳ hạn 12 tháng 4,7%/năm, và kỳ hạn 24 tháng 4,8%/năm.

VietinBank áp dụng mức tương tự, dao động từ 3% đến 4,8%/năm tùy kỳ hạn.

Còn Agribank niêm yết lãi suất tiết kiệm từ 0,2% – 4,8%/năm, trong đó kỳ hạn ngắn 1–2 tháng ở mức 2,1%/năm, kỳ hạn 12 tháng 4,7%/năm, và kỳ hạn 24 tháng 4,8%/năm, hiện là mức cao nhất trong hệ thống ngân hàng này.

Đáng chú ý, thời gian gần đây, một số ngân hàng đã điều chỉnh tăng lãi suất. Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) vừa công bố tăng lãi suất 0,15%/năm với kỳ hạn 1-5 tháng và 0,2%/năm với kỳ hạn 6 tháng, áp dụng cho cả tiền gửi tại quầy và tiền gửi trực tuyến.

Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Kỷ Nguyên Thịnh Vượng (GPBank) cũng điều chỉnh tăng lãi suất huy động tại tất cả các kỳ hạn. Mức tăng 0,1%/năm đối với lãi suất tiền gửi kỳ hạn từ 1-5 tháng và tăng 0,2%/năm với kỳ hạn từ 6-36 tháng.

Theo các chuyên gia, việc hàng loạt ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất cho thấy cuộc đua huy động vốn đã sôi động trở lại trong quý IV/2025. Đây là động thái nhằm đón đầu nhu cầu tín dụng tăng cao vào dịp cuối năm, đồng thời thu hẹp chênh lệch giữa tốc độ tăng trưởng huy động và tăng trưởng cho vay, góp phần đảm bảo thanh khoản cho hệ thống ngân hàng trong giai đoạn cao điểm.