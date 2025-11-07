Có nên đợi giá vàng nhẫn về 130 triệu đồng để mua?

Giá vàng liệu có giảm về 130 triệu đồng/lượng?

Tính đến thời điểm khảo sát, Bảo Tín Minh Châu hiện đang niêm yết vàng nhẫn ở mức 145,8-148,8 triệu đồng/lượng. Công ty SJC áp dụng giá 142,7-145,3 triệu đồng/lượng, DOJI ở mức 143,8-146,8 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch quanh 145,8-148,6 triệu đồng/lượng. So với mốc đỉnh hồi giữa tháng 10, giá vàng nhẫn hiện đã giảm hơn 10 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, trong khoảng hai tuần gần đây, thị trường biến động mạnh, có ngày tăng, ngày giảm liên tục. Thị trường cũng đang xuất hiện nhiều nhận định trái chiều. Không ít người cho rằng, giá vàng trong nước có thể tiếp tục hạ sâu do ảnh hưởng từ việc giá vàng thế giới giảm và các chính sách như áp thuế giao dịch vàng, lập sàn vàng. Nếu cơ chế này được triển khai, thị trường minh bạch hơn, chênh lệch giá trong – ngoài nước thu hẹp, thì vàng trong nước có thể điều chỉnh về mức hợp lý hơn, quanh 13 triệu đồng/chỉ (130 triệu đồng/lượng).

Tuy vậy, cũng có quan điểm cho rằng vàng khó giảm sâu, bởi nguồn cung trong nước hạn chế và tâm lý nắm giữ vàng của người Việt vẫn mạnh. Thêm vào đó, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều rủi ro, vàng vẫn là "kênh trú ẩn" an toàn. Nếu lạm phát và địa chính trị leo thang, giá vàng có thể quay lại vùng 18–20 triệu đồng/chỉ.

Nên mua ngay hay tiếp tục chờ?

Ở vùng giá hiện nay 145–148 triệu đồng/lượng (mua – bán), vàng nhẫn đã rẻ hơn đỉnh, nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với giá thế giới quy đổi. Việc "đợi giá về 13 triệu đồng/chỉ" là kỳ vọng hợp lý, song không nên xem đó là mốc chắc chắn.

Trong bối cảnh thị trường còn nhiễu động, chiến lược hợp lý nhất là giữ tỷ trọng vàng ở mức vừa phải, tránh dồn toàn bộ vốn, và chỉ giải ngân khi có kế hoạch nắm giữ dài hạn.

Theo một số chuyên gia, dù giá đã giảm mạnh, nhưng biên độ biến động còn lớn và chênh lệch giá mua - bán giữa các doanh nghiệp lên tới vài triệu đồng/lượng, khiến rủi ro cao nếu đầu cơ ngắn hạn.

Với nhà đầu tư tích trữ dài hạn, có thể cân nhắc mua dần từng phần, chia nhỏ vốn để bình quân giá. Ngược lại, với người lướt sóng, nên tiếp tục quan sát diễn biến vàng thế giới và động thái chính sách trong nước thêm một thời gian.

Với thị trường vàng, điều quan trọng nhất không phải là đoán đúng đỉnh hay đáy, mà là giữ được kỷ luật đầu tư và tâm lý ổn định. Nhiều người có xu hướng hành động theo cảm xúc, thấy giá tăng liền sợ "lỡ sóng", thấy giá giảm lại vội bán ra hoặc chờ giảm sâu hơn. Cách tiếp cận này dễ khiến nhà đầu tư rơi vào vòng xoáy mua cao – bán thấp.

Trong bối cảnh giá vàng biến động mạnh như hiện nay, nên xác định rõ mục tiêu trước khi xuống tiền: nếu để tích trữ lâu dài, yếu tố quan trọng là sự an toàn và giữ giá trị, chứ không phải lợi nhuận ngắn hạn. Với mục tiêu sinh lời, nên cân nhắc thêm các kênh khác như chứng chỉ quỹ, cổ phiếu hoặc gửi tiết kiệm kỳ hạn cao để phân tán rủi ro.

Ngoài ra, khi giá vàng trong nước vẫn chênh lệch lớn so với thế giới, các quyết định mua bán cần dựa trên khung thời gian ít nhất từ 6 tháng đến 1 năm, thay vì "lướt sóng" vài ngày.