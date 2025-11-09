Mẹ qua đời để lại 1 cuốn sổ tiết kiệm, con gái đến ngân hàng rút tiền mà chết sững vì câu nói của nhân viên

Chị Tôn sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo ở vùng nông thôn thuộc tỉnh Nam Ninh (Trung Quốc). Vì nhà đông con mà bố mẹ lại chẳng dư dả, nên chị Tôn chỉ được học hết lớp 8, rồi nghỉ học đi làm kiếm tiền, phụ giúp bố mẹ nuôi 2 em.

Do không có bằng cấp cũng chẳng có kỹ năng gì đặc biệt, chị Tôn chỉ tìm được những công việc tay chân thời vụ, vất vả mà lương lại rất thấp. Dẫu vậy, chị chưa từng than phiền. Năm 30 tuổi, chị Tôn lập gia đình. Lúc này, các em cũng đã hoàn tất việc học và tìm được công việc ổn định ở thành phố.

Thời gian trôi qua êm đềm cho đến một chiều năm 2019, khi chị Tôn đang đi làm thì nhận được cuộc gọi từ hàng xóm. Ở đầu dây bên kia, người đàn ông thông báo mẹ chị bất ngờ ngất xỉu và phải nhập viện khẩn cấp. Sau khi kiểm tra, bác sĩ kết luận bà có dấu hiệu tai biến mạch máu não, cần nghỉ ngơi và có người chăm sóc.

Vì các em sống ở xa lại bận công việc, trong khi chị Tôn chỉ ở nhà lo cơm nước nên các chị em bàn với nhau, chị Tôn sẽ là người về quê chăm mẹ, các em chủ yếu lo trách nhiệm tài chính. Thấm thoắt cứ thế mà 4 năm ròng trôi qua, chị Tôn gần như về quê ở hẳn với mẹ, mặc kệ chồng.

Đầu năm 2023, sau một thời gian dài chống chọi với bệnh tật, mẹ chị qua đời. Trước khi ra đi, bà để lại bản di chúc cho chị, nhắc nhở con gái phải yêu thương và bao bọc các em. Sau khi lo xong tang lễ, chị Tôn và em trai ngồi lại đọc di chúc trong chính căn phòng của mẹ. Theo đó, mẹ để lại căn nhà hiện tại cho 2 em trai, ước tính khoảng 1 triệu NDT/người (khoảng 3,4 tỷ đồng), còn chị Tôn được thừa hưởng một cuốn sổ tiết kiệm trị giá 1.000 NDT (khoảng 3,4 triệu đồng).

Chị Tôn không giấu được cảm giác thất vọng, nhưng hiểu và tôn trọng quyết định của mẹ. Với chị, việc chăm sóc mẹ không phải để đổi lấy vật chất, mà là bổn phận làm con. Những năm tháng chăm sóc mẹ lúc cuối đời, chị Tôn đã làm hết khả năng, vậy là chị cảm thấy thanh thản trong lòng.

Sau khi mọi việc ổn thỏa, chị trở lại cuộc sống thường nhật, quay về chăm sóc gia đình nhỏ. Gần đây, con gái út chuẩn bị vào lớp 1, chị cần một khoản tiền lớn và quyết định cầm bản di chúc có công chứng mà mẹ để lại, đến ngân hàng rút toàn số tiền trong sổ tiết kiệm

Nhân viên ngân hàng tỏ vẻ ngạc nhiên và hỏi: “Chị sắp mua gì mà rút số tiền lớn thế?”.

Chị Tôn hơi bất ngờ, đáp: “Sổ này chỉ khoảng 1.000 NDT thôi, tôi rút để nộp tiền học cho con”.

Nữ nhân viên kiểm tra lại thông tin và bật ra: “Trong sổ có 2 triệu NDT (khoảng 6,9 tỷ đồng) mà chị?”.

Chị Tôn vừa ngỡ ngàng vừa xúc động. Hóa ra số tiền trong bản di chúc và số tiền mà mẹ đã gom góp cho chị không giống nhau. Dù chẳng hiểu tại sao mẹ lại làm như vậy, nhưng chị Tôn vẫn cảm thấy biết ơn mẹ vô cùng. Hóa ra, mẹ chẳng thiên vị các em như chị vẫn nghĩ, số tiền mẹ để lại cho chị thậm chí còn nhiều hơn các em. Có lẽ, hơn ai hết, mẹ hiểu chị Tôn đã chịu thiệt thòi thế nào suốt quãng đời thơ ấu và cả sau này, lúc chăm mẹ về già.

Theo Toutiao