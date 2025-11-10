Giá bạc hôm nay 10-11: Đồng loạt tăng, Mỹ có thông báo quan trọng về bạc

Sáng 10-11, giá bạc thế giới tăng mạnh khi vừa mở cửa tuần giao dịch mới, lên mức 49 USD/ounce, tăng 1,6% so với cuối tuần trước.

Dù vậy, giá bạc vẫn đang cách xa vùng đỉnh 54,4 USD/ounce lập hồi tháng 10 nhưng đã phục hồi đáng kể từ mức thấp nhất 2 tuần qua là 45,5 USD/ounce.

Theo giới phân tích, không chỉ phục hồi cùng nhịp với vàng, kim loại này còn vừa được Mỹ đưa vào Danh sách khoáng sản quan trọng năm 2025 của Cục khảo sát địa chất Mỹ (USGS).

Bạc là một kim loại quý trên thị trường quốc tế nhưng hơn 60% nhu cầu bạc đến từ ngành công nghiệp.

Trong bối cảnh nhu cầu công nghiệp với bạc ngày càng tăng – việc đưa bạc vào danh sách khoáng sản quan trọng của Mỹ - có thể khiến mặt hàng này phải đối mặt với nguy cơ đe dọa đánh thuế mới từ nước này.

Trả lời trên Kitco, ông Matthew Piggott, Giám đốc vàng và bạc tại Metals Focus, dự đoán với diễn biến mới này, giá bạc có thể biến động mạnh trong thời gian tới.

Giá bạc thế giới tăng vọt khi vừa mở cửa giao dịch

Giá bạc thế giới tăng cũng thúc đẩy giá bạc trong nước đi lên. Sáng nay, giá bạc miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sacombank (SBJ) được giao dịch quanh 1,86 triệu đồng/lượng mua vào, 1,908 triệu đồng/lượng bán ra, tăng thêm 6.000 đồng so với cuối tuần.

Tập đoàn Phú Quý nâng giá bạc ở mức cao hơn, lần lượt là 1,879 triệu đồng/lượng và 1,937 triệu đồng/lượng cho chiều mua vào – bán ra.

Các thương hiệu khác như Ancarat, Golden Fun niêm yết bạc miếng loại 1 lượng quanh vùng 1,861 - 1,902 triệu đồng/lượng (chiều bán ra).

Giá bạc trong nước cũng đang cao hơn nhiều so với giá bạc thế giới. Hiện giá bạc thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết sáng nay vào khoảng 1,56 triệu đồng/lượng, thấp hơn khoảng 19% so với giá bạc trong nước.