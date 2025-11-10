20 năm nuôi con mới hiểu ra 5 sai lầm về tiền

Nhưng thực ra, những vấn đề đó không đến trong một ngày, chúng tích tụ từ nhiều năm sống “rồi tính sau”.

1. Không chuẩn bị quỹ học từ sớm

Nhiều gia đình chỉ bắt đầu lo tiền học khi con sắp thi đại học, nên phải xoay xở gấp: rút bảo hiểm, vay ngân hàng, hay cắt khoản đầu tư đang dở dang. Nếu lập quỹ học từ khi con tiểu học, mỗi tháng chỉ cần tích đều một khoản nhỏ, con vào đại học sẽ không là “biến cố tài chính”.

Ảnh minh hoạ

2. Tiêu quá tay khi con còn nhỏ

Tâm lý “cho con những gì tốt nhất” khiến nhiều cha mẹ chi tiêu mạnh tay cho đồ dùng, lớp học thêm, du lịch hay đồ chơi. Nhưng “tốt nhất” đôi khi chỉ cần là “phù hợp” và chính sự quá tay đó khiến quỹ dài hạn như học đại học hay nghỉ hưu bị rỗng.

3. Không tách bạch tiền đầu tư với tiền sinh hoạt

Một sai lầm phổ biến là đổ hết tiền vào đầu tư, nghĩ “sẽ sinh lời để lo cho con sau này”. Nhưng nếu thị trường biến động, mọi kế hoạch tài chính bị xáo trộn. Tách rõ tiền đầu tư (có rủi ro) và tiền sinh hoạt (phải an toàn) là cách để không “cháy” cùng lúc hai phía.

Ảnh minh hoạ

4. Tin rằng “rồi tính sau” vẫn kịp

Tuổi 30 - 40 là giai đoạn bận rộn nhất: vừa nuôi con, vừa trả nợ, vừa muốn đầu tư. Nhưng tài chính không chờ ai. Đợi đến khi con sắp vào đại học mới tính, thường là tính bằng áp lực.

5. Không nói chuyện tiền với con sớm

Khi con không hiểu giá trị đồng tiền, việc chuẩn bị tài chính trở thành chuyện của riêng cha mẹ. Còn nếu con được chia sẻ sớm, chúng biết tiết chế, biết trân trọng và đôi khi còn chủ động tìm cách phụ giúp.

Đến lúc con vào đại học, điều nhiều cha mẹ học được không chỉ là “cần bao nhiêu tiền” mà là đáng ra nên bắt đầu sớm hơn.