Ở Sài Gòn, người ta đeo vàng kiểu này!

“Chị lựa sợi mảnh mảnh thôi, có bông hoa nho nhỏ cho hợp cái áo dài chụp Tết năm nay,” nữ khách hàng chừng 30 tuổi nói trong tiệm vàng nằm trên tuyến phố vàng bạc nổi tiếng ở Phường An Đông. Vừa nói, chị vừa đưa tay thử sợi dây trước cổ, vừa liếc gương chỉnh lại cổ áo, coi cho nó ngay ngắn, như thể Tết đã đứng sẵn đâu đó sau lưng.

Ngoài kia, trong con hẻm nhỏ dẫn vô một khu chợ nổi tiếng ở TP.HCM, ngồi chưa nóng chỗ đã thấy mấy cô, mấy bà xúng xính váy áo đi ngang. Các mẹ ở đây đi chợ cũng có “dresscode”, tay xách giỏ, tay đeo vàng, lấp lánh theo từng bước chân.

“Chị mới sắm bộ này ở đâu mà nhìn sáng dữ vậy? Em còn đang kiếm cái lắc tay cho thằng cháu, mấy tuần nữa đầy tháng, mua cho nó đeo hằng ngày luôn mới đẹp chứ”, tiếng hỏi vọng lại.

Và còn mấy bà chủ sạp nữa: Sạp vải, sạp đồ khô, sạp văn phòng phẩm, tay đeo vàng lấp lánh, bê cái này đặt cái kia, va quẹt cũng chẳng ngán. Bà cười hề hề, nói tỉnh queo: “Bền như vàng mà lo chi cưng ơi”. Đeo chán rồi thì đem đi đánh bóng, mang về lại sáng trưng như chưa từng trầy xước.

Ở TP.HCM, vàng không chỉ xuất hiện trong mâm sính lễ hay cất kỹ trong tủ. Vàng nằm ngay trên cổ tay, trên cổ, trên tai… đi cùng ly cà phê sáng, đi cùng buổi hẹn bạn bè, đi cùng bữa tiệc tối. Một điều có thể thấy rõ nữa là đám cưới ở miền này, vàng xuất hiện nhiều như một lẽ đương nhiên, không chỉ trong sính lễ hay “của để dành” mà còn được phối như một phần tự nhiên của trang phục của người đến dự. Vàng dường như đang bước ra khỏi “két sắt”, nằm trong tủ đồ của nhiều người vừa giữ giá trị tài sản, vừa thể hiện phong cách riêng. Vàng của hiện tại không còn là câu chuyện “để dành”, mà là một phần của phong cách sống.

Vàng được ưa chuộng, không chỉ là “của để dành” mà là món trang sức làm tăng khí chất của người đeo (Ảnh: Bảo Tín Mạnh Hải)

Khi mua vàng không còn là chuyện “để dành” mà là “để đeo”

Xu hướng này thể hiện rõ ở cách lựa chọn mẫu mã. Thay vì những thiết kế trơn đơn giản, nhiều người ưu tiên các dòng trang sức có kiểu dáng cầu kỳ, sáng bóng, được chế tác tinh xảo từ vàng Ý, vàng trắng hay vàng 18K.

Lan Anh (33 tuổi, phường Xuân Hòa, TP.HCM) - nhân viên văn phòng làm việc trong lĩnh vực truyền thông, chia sẻ rằng cô bắt đầu đeo trang sức vàng thường xuyên hơn trong vài năm trở lại đây.

“Trước kia mình nghĩ vàng là thứ mua xong để cất. Giờ thì khác. Mình chọn những món nhỏ, thiết kế hiện đại để phối cùng quần áo đi làm hoặc đi tiệc. Đeo vàng khiến mình thấy chỉn chu và tự tin hơn,” Lan Anh nói.

Ở độ tuổi trung niên, việc chọn vàng lại càng mang màu sắc “thực tế kiểu Sài Gòn”: đẹp là đeo, hợp là mua, cần là dùng.

Với cô, việc mua vàng không gắn với chuyện canh giá hay tính toán lời lỗ: “Khi mình thấy món trang sức đó hợp với phong cách của mình, thế là đủ lý do để mua rồi.”

Ở độ tuổi trung niên, cách nhìn về vàng lại càng trở nên phóng khoáng và thực tế hơn. Chị Thu Hương (48 tuổi, Phường Sài Gòn, TP.HCM), người thường xuyên tham dự các buổi tiệc, gặp gỡ bạn bè và đối tác, cho biết chị đặc biệt yêu thích những món trang sức vàng có thiết kế nổi bật, dễ tạo điểm nhấn cho trang phục.

“ Chị mua cái lắc này vì nó đẹp, hợp cái đầm dạ hội tối nay, chị nghĩ cân đo đong đếm nhiều, vì có chút vàng lên người thì khí chất mình nó cũng khác” chị Thu Hương cười, nói.

Với chị, vàng không còn là câu chuyện cân đo sinh lời, mà là một lựa chọn gắn liền với cảm xúc và phong cách sống. Mỗi món trang sức được chọn vì hợp hoàn cảnh, hợp trang phục và hợp tâm trạng của chính mình.

Sau nhiều năm làm việc và chăm lo cho gia đình, chị Hương xem việc mua trang sức vàng như một cách tự thưởng.

Nhiều người xem mua vàng cũng như một món quà tự thưởng cho bản thân, đeo hằng ngày như một món phụ kiện không lo lỗi mốt (Ảnh: Bảo Tín Mạnh Hải)

“Phụ nữ mà, ai cũng thấy mình được yêu khi học cách biết yêu chính mình bằng những món trang sức giá trị ” chị nói. Với chị, giá trị của vàng lúc này không chỉ nằm ở con số, mà ở cảm giác tự tin, chủ động tận hưởng cuộc sống - điều mà chị cho rằng, đến một độ tuổi nhất định, phụ nữ hoàn toàn có quyền ưu tiên cho bản thân nhiều hơn .

Ở một góc nhìn khác, bà Mai (58 tuổi, phường Bình Trung Lợi, TP.HCM) lại có mối gắn bó lâu dài với vàng theo kiểu “người có tuổi ở Sài Gòn”: vừa giữ của, vừa biết tận hưởng.

Trước đây, vàng với bà là thứ để cất trữ, mua về rồi cẩn thận gói lại, đặt sâu trong tủ như một khoản để dành phòng khi cần thiết. Nhưng vài năm trở lại đây, thói quen ấy dần thay đổi. Những món trang sức vàng không còn nằm yên một chỗ, mà được bà mang ra sử dụng thường xuyên hơn, từ những buổi đi chợ, gặp gỡ bạn bè cho tới các dịp sum họp gia đình.

“Cũng phải sắm vài bộ để đi chợ chứ” , bà Mai nửa thật nửa đùa chia sẻ. Với bà, việc đeo vàng giờ không còn là phô trương hay giữ của, mà đơn giản là để bản thân trông gọn gàng, tươm tất hơn mỗi khi bước ra ngoài. “Giờ mình già rồi, mua để đeo cho đẹp, cho chỉn chu. Vàng mà để mãi trong tủ thì uổng ”, bà nói.

Ở tuổi U60, trang sức vàng với bà Mai không chỉ giữ giá trị vật chất, mà còn mang lại cảm giác tự tin và dễ chịu - một thứ “điểm tựa nhỏ” giúp bà thấy mình vẫn chăm chút cho bản thân, vẫn tận hưởng cuộc sống theo cách nhẹ nhàng, vừa vặn với nhịp sống thường ngày.

Khi đeo vàng thành thói quen hằng ngày, người TP.HCM sẽ chọn nơi mua “đáng tin”

Ba người phụ nữ, ba độ tuổi, ba cách tiêu dùng khác nhau nhưng có một điểm chung: họ chọn vàng vì đẹp và vì hợp với mình. Khi trang sức đủ tinh tế để đeo mỗi ngày, việc sở hữu vàng không còn là quyết định nặng nề, mà trở thành một phần tự nhiên của đời sống.

Cùng với sự thay đổi trong tư duy người mua, thị trường trang sức vàng cũng chứng kiến nhiều chuyển động mới. Các thương hiệu chú trọng hơn vào thiết kế, trải nghiệm mua sắm và sự đa dạng mẫu mã để vàng không chỉ là tài sản, mà còn là lựa chọn thời trang.

Trong đó, Bảo Tín Mạnh Hải là một thương hiệu đang bắt nhịp với nhu cầu của khách hàng tại TP.HCM, khi tập trung vào trải nghiệm thử - chọn - phối trang sức trực tiếp, giúp người mua dễ dàng tìm được món phù hợp với dáng người, phong cách và mục đích sử dụng.

Từ ngày 1/2/2026, Bảo Tín Mạnh Hải chính thức khai trương tại 608 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Bàn Cờ, TP.HCM, mang đến thêm lựa chọn cho những ai yêu thích trang sức vàng, đặc biệt là nhóm khách hàng muốn được tận tay thử, so sánh và chọn mẫu phù hợp, thay vì mua vàng chỉ theo thói quen tích trữ.

Không chỉ dừng lại ở việc mở rộng điểm bán, sự xuất hiện của cửa hàng mới này cũng phản ánh một xu hướng rõ rệt đang diễn ra trên thị trường vàng.

Cùng với sự thay đổi trong cách nhìn về vàng, lựa chọn mẫu mã của người mua cũng trở nên đa dạng hơn. Thay vì ưu tiên những món vàng trơn, nặng tính cất giữ, nhiều người hiện nay tìm đến các thiết kế có điểm nhấn, chạm khắc tinh tế, vừa giữ được giá trị tích lũy, vừa đủ thẩm mỹ để sử dụng như trang sức hằng ngày.

Với nhóm khách hàng trẻ, các sản phẩm vàng trọng lượng nhỏ như sản phẩm vàng 0,1 chỉ mở ra một cách tiếp cận nhẹ nhàng hơn: mua vàng không còn là quyết định “để sau”, mà có thể bắt đầu từ những món vừa tay, vừa túi tiền, phù hợp với nhịp sống hiện đại. Đặc biệt là vào các dịp lễ Tết hay đầu năm, nhiều người lại ưu tiên những sản phẩm vàng mang ý nghĩa may mắn như một món phụ kiện tinh thần, có thể dùng để biếu tặng, lì xì, trưng bày hoặc đeo trong những dịp đặc biệt.