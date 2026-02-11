Nút mạch cấp cứu cứu sản phụ băng huyết bất thường sau sinh

Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh vừa can thiệp thành công một ca băng huyết sau sinh hiếm gặp bằng kỹ thuật nút mạch tử cung cấp cứu, giúp bảo toàn tử cung cho bệnh nhân.

Bệnh nhân 31 tuổi, dân tộc Dao, trú tại xã Châu Sơn, tỉnh Lạng Sơn, nhập viện trong tình trạng băng huyết bất thường, thứ phát sau lần mổ lấy thai thứ ba, trên nền thiếu máu. Thăm khám và chẩn đoán hình ảnh ghi nhận âm đạo ra máu đỏ thẫm, niêm mạc tử cung mỏng, mép vết mổ bên phải xuất hiện hình ảnh xoang mạch kích thước 11x6mm.

Sau hội chẩn liên chuyên khoa, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị dạng thông nối động - tĩnh mạch tử cung (AVM) - nguyên nhân gây xuất huyết nhiều sau sinh. Bệnh nhân được truyền 4 đơn vị máu, gây tê tủy sống và can thiệp nút mạch tử cung cấp cứu dưới hướng dẫn của hệ thống chụp mạch xóa nền hai bình diện (DSA). Sau can thiệp, tình trạng chảy máu được kiểm soát, sức khỏe bệnh nhân ổn định và đã xuất viện.

BSCKI Nguyễn Tuấn Anh, Khoa Phụ cho biết, AVM tử cung sau mổ lấy thai là tình trạng tăng sinh mạch máu bất thường, hiếm gặp nhưng rất nguy hiểm. Các mạch máu nối trực tiếp giữa động mạch và tĩnh mạch có thể gây xuất huyết âm đạo dữ dội. Nếu không xử trí kịp thời, bệnh nhân có nguy cơ phải cắt tử cung, thậm chí đe dọa tính mạng. Tình trạng này thường liên quan đến các can thiệp sản khoa như mổ lấy thai, nạo hút thai hoặc sẩy thai.

Việc triển khai kỹ thuật nút mạch dưới hướng dẫn DSA giúp điều trị chính xác, ít xâm lấn, hạn chế mất máu và bảo tồn khả năng sinh sản cho bệnh nhân.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ mang thai cần khám thai định kỳ tại cơ sở y tế uy tín để phát hiện sớm bất thường. Sau sinh, nếu có dấu hiệu như ra máu kéo dài, đau bụng, chóng mặt hoặc sốt, sản phụ cần đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa để được xử trí kịp thời.