Ảnh minh họa

Lô sản phẩm bị thu hồi có số tiếp nhận Phiếu công bố: 02/22/CBMP-HY; Số lô: 030425; Ngày sản xuất: 12.4.2025. Hạn sử dụng: 12.4.2028

Sản phẩm do Công ty cổ phần dược phẩm công nghệ cao Starmed sản xuất và Công ty cổ phần tập đoàn dược phẩm Starmed chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Kết quả kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm thuốc TP. Hồ Chí Minh và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật – Sở Y tế tỉnh Tây Ninh cho thấy các mẫu sản phẩm được lấy tại hệ thống phân phối bán lẻ không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật, vi phạm quy định hiện hành về quản lý mỹ phẩm.

Đáng chú ý, doanh nghiệp đã có văn bản báo cáo về việc thu hồi lô sản phẩm trên do phát hiện một tỉ lệ chai sản phẩm bị lỗi bao bì. Tuy nhiên, việc thu hồi này được thực hiện sau thời điểm cơ quan kiểm nghiệm nhà nước lấy mẫu để kiểm tra chất lượng, cụ thể trong các tháng 9 và 10.2025.