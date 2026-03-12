Nước lá vối khô có tác dụng gì?

Cây lá vối còn được biết đến là cây trâm nắp có tên gọi khoa học là Cleistocalyx Operculatus. Cây vối là cây thực vật thân gỗ, có hoa. Chiều cao của cây trung bình là 5m với đường kính vào khoảng 50cm. Có 2 loại cây vối là cây vối nếp với lá nhỏ và cây vối tẻ với lá xanh thẫm, hình thoi.

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medlatec có sự tham vấn y khoa của BSCKI. Dương Ngọc Vân chỉ ra những tác dụng của nước lá vối khô như sau:

Điều trị các bệnh đường tiêu hóa

Trong lá vối chứa các hoạt chất tác dụng kích thích dạ dày tiết dịch, đẩy nhanh quá trình tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón, khó tiêu, đầy hơi, chướng bụng. Uống nước lá vối có thể giúp bệnh nhân ăn ngon miệng hơn và tăng cường quá trình chuyển đổi chất trong hệ tiêu hóa.

Tanin và tinh dầu chứa trong lá có chức năng bảo vệ ruột và đại tràng cũng như kháng khuẩn, giảm đau bụng và ngăn ngừa đi ngoài phân sống.

Điều trị bệnh tiểu đường

Trong nụ hoa cây vối có chất flavonoid giúp đường huyết ổn định và còn hỗ trợ giảm mỡ máu. Sử dụng lá vối giúp cơ thể phòng ngừa bệnh đái tháo đường.

Điều trị bệnh ngứa, lở loét

Lá vối bên cạnh giúp ổn định đường huyết ra thì còn chứa các hoạt chất kháng viêm và sát khuẩn. Sử dụng nước lá vối để hạ nhiệt, tránh mụn nhọt do thân nhiệt cũng đạt kết quả cao. Bên cạnh đó, các chất này còn có tác dụng trị lở ngứa, nấm, chốc đầu, hỗ trợ tái tạo làn da và ngăn ngừa các vi khuẩn phát triển trở lại.

Điều trị bệnh gout

Bệnh gout để lại nhiều khó chịu cho người bệnh do tình trạng viêm khớp kéo dài. Nhiều người sử dụng lá và nụ của cây vối để thúc đẩy thải độc và lợi tiểu, giúp quá trình đào thải axit uric diễn ra nhanh hơn. Chính vì vậy mà sử dụng cây vối có khả năng ngăn ngừa bệnh gout phát sinh trở lại.

Giảm mỡ máu

Trong lá vối chứa beta-sitosterol, vitamin và khoáng chất có công dụng đẩy mạnh quá trình giảm mỡ máu và kích thích chuyển hóa cholesterol hiệu quả.

Nước lá vối khô có tác dụng gì?

Một số lưu ý quan trọng khi dùng nước vối

Báo Thanh Niên dẫn lời bác sĩ chuyên khoa 2 Châu Thị Anh, phụ trách Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á TP.HCM cho biết, lá vối tuy tốt cho sức khỏe nhưng khi uống cần lưu ý những lưu ý sau:

Không uống khi đói: Nước vối kích thích tiêu hóa rất mạnh, uống khi bụng rỗng sẽ làm nhu động ruột co bóp liên tục, gây cảm giác run rẩy, chóng mặt (say trà).

Đừng uống quá đặc: Nên pha loãng để uống thanh nhiệt. Việc uống nước vối quá đặc thường xuyên có thể gây áp lực lên thận.

Uống sau ăn 30-60 phút: Để các dịch vị tự nhiên của cơ thể hoạt động trước, sau đó nước vối sẽ đóng vai trò hỗ trợ "dọn dẹp" phần còn lại và ngăn chặn hấp thu chất béo từ thức ăn.

Không thay thế hoàn toàn nước lọc: Mỗi ngày chỉ nên dùng khoảng 1 bình trà vối, vẫn cần bổ sung thêm nước lọc để cơ thể thanh lọc tốt nhất.