Cụ ông nhiều ngày bí tiểu, nước tiểu trắng đục như sữa

Ngày 11-3, BSCKI Phạm Công Doanh, Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc-Bệnh viện Đa khoa Hồng Đức II, cho biết vừa điều trị thành công cho cụ ông 80 tuổi bị bí tiểu, biến chứng nặng khiến nước tiểu trắng đục như sữa.

Ống thông tiểu để dẫn lưu nước tiểu có màu trắng đục

Bệnh nhân là ông N.V.B. (80 tuổi, ở phường An Phú Đông, TPHCM). Theo người nhà, ông B. bắt đầu xuất hiện tình trạng bí tiểu từ mùng 5 Tết. Nghĩ rằng đây chỉ là rối loạn tiểu tiện thông thường, gia đình đã đưa ông đến một bệnh viện để kiểm tra. Tại đây, bác sĩ đặt ống thông tiểu để dẫn lưu nước tiểu và dặn sau 4 ngày quay lại cơ sở y tế gần nhà để tháo ống.

Tuy nhiên, đến ngày thứ tư, do cảm thấy khó chịu, bệnh nhân đã tự dùng kéo cắt ống thông tiểu. Người nhà phải tạm thời buộc lại dây dẫn trước khi đưa ông đến một phòng khám gần nhà để rút ống. Sau khi rút ống, tình trạng bí tiểu của ông vẫn không cải thiện. Bệnh nhân liên tục buồn tiểu nhưng không thể đi tiểu, vùng bàng quang căng tức và xuất hiện dịch bất thường.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh

Trong những ngày tiếp theo, sức khỏe của cụ ông suy yếu nhanh chóng, ăn uống kém và thường xuyên mệt mỏi. Lo ngại bệnh tình trở nặng, tối cuối tuần vừa qua, gia đình quyết định đưa ông đến Bệnh viện Đa khoa Hồng Đức II để cấp cứu.

Theo BS Doanh, khi nhập viện bệnh nhân trong tình trạng lơ mơ, tiếp xúc chậm, mạch nhanh 128 lần/phút, huyết áp tụt còn 80/40 mmHg và chỉ số oxy máu chỉ khoảng 90–94%.

Qua thăm khám, bác sĩ ghi nhận bàng quang bệnh nhân căng lớn, nghi ngờ nhiễm trùng nặng từ đường tiết niệu. Ê-kíp cấp cứu lập tức đặt lại ống thông tiểu để dẫn lưu. Khi nước tiểu chảy ra, các bác sĩ ghi nhận dịch trắng đục như sữa – dấu hiệu cho thấy tình trạng nhiễm trùng nghiêm trọng.

Bệnh nhân nhanh chóng được chẩn đoán sốc nhiễm trùng nghi từ đường tiết niệu và được điều trị khẩn cấp bằng bù dịch tích cực, sử dụng kháng sinh phổ rộng, đồng thời lấy mẫu máu và nước tiểu để cấy tìm vi khuẩn. Các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân cũng được theo dõi chặt chẽ.

Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân có đường huyết tăng rất cao, lên tới 546 mg/dL, kèm tình trạng tăng ceton máu, biến chứng nguy hiểm thường gặp ở người mắc đái tháo đường khi bị nhiễm trùng nặng. Các bác sĩ đã tiến hành điều chỉnh đường huyết bằng insulin, cân bằng điện giải và kiểm soát nguồn nhiễm trùng.

Sau khoảng 3 giờ điều trị tích cực, huyết áp bệnh nhân bắt đầu ổn định, nhịp tim giảm dần. Sau 24 giờ, các dấu hiệu sinh tồn cải thiện rõ rệt, tình trạng nhiễm trùng và ceton máu được kiểm soát.

Hiện sau hơn hai ngày điều trị, bệnh nhân đã tỉnh táo, có thể ăn uống và sức khỏe cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, gia đình vẫn quyết định để ông tiếp tục theo dõi tại bệnh viện để đảm bảo an toàn.

BS Doanh cảnh báo người cao tuổi, đặc biệt những người có bệnh nền như đái tháo đường hoặc tăng huyết áp, có nguy cơ cao bị nhiễm trùng nặng. Nếu không phát hiện và điều trị kịp thời, tình trạng này có thể tiến triển thành nhiễm trùng huyết, gây tổn thương đa cơ quan và đe dọa tính mạng.

Do đó, khi người lớn tuổi xuất hiện các dấu hiệu như tiểu khó, tiểu lắt nhắt, đau tức vùng bụng dưới, sốt hoặc mệt mỏi bất thường, gia đình cần đưa đến cơ sở y tế sớm để được thăm khám và điều trị kịp thời.