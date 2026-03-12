Ăn 1 nắm rau này tốt ngang thịt, xưa gọi rau nhà nghèo nay ví như “vua thảo mộc"

Ngải cứu là một loại thảo dược quen thuộc trong đời sống hằng ngày, không chỉ được sử dụng trong ẩm thực mà còn có nhiều công dụng tuyệt vời đối với sức khỏe.

Tăng cường miễn dịch: Loại rau này tuy rẻ tiền nhưng lại rất giàu vitamin và khoáng chất như vitamin A, C, E, K cùng các khoáng chất quan trọng như canxi, kali, magie, sắt… Những dưỡng chất này đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ và tăng cường hoạt động của hệ miễn dịch.

Tốt cho hệ tiêu hóa: Ngải cứu từ lâu đã được sử dụng để hỗ trợ điều trị các chứng đầy hơi, viêm dạ dày. Các hợp chất terpenes có trong loại “vua thảo mộc” này giúp kích thích tiết chất nhầy dạ dày và tăng cường hoạt động của đường ruột, từ đó làm dịu các rối loạn tiêu hóa. Ngoài ra, ngải cứu còn có khả năng giảm lượng axit dạ dày-nguyên nhân gây trào ngược và loét dạ dày.

Hỗ trợ trị ho và cảm lạnh: Nhiều người ăn ngải cứu vì nghe nói tốt cho sức khỏe nhưng chưa hiểu rõ công dụng cụ thể. Thực tế, loại rau này chứa nhiều tinh chất có đặc tính kháng khuẩn, kháng viêm, giúp ức chế vi khuẩn và virus gây cảm lạnh, ho. Trong Đông y, ngải cứu có tính ấm, giúp giải hàn, trừ phong, long đờm, hỗ trợ giảm các triệu chứng cảm cúm, ho và sổ mũi.

Giảm đau bụng kinh: Ngải cứu thường được dùng để hỗ trợ giảm đau bụng kinh và điều hòa chu kỳ kinh nguyệt. Trong cây có hoạt chất moxibustion (liên quan đến liệu pháp cứu ngải) giúp làm dịu cơn đau và cải thiện tình trạng khó chịu trong kỳ kinh.

Hỗ trợ tiêu diệt ký sinh trùng: Sốt rét là căn bệnh nguy hiểm do ký sinh trùng xâm nhập vào tế bào hồng cầu qua vết đốt của muỗi. Hoạt chất artemisinin trong ngải cứu có khả năng tiêu diệt ký sinh trùng bằng cách tạo ra các gốc tự do, từ đó phá vỡ cấu trúc tế bào của chúng.

Hỗ trợ ngăn ngừa ung thư: Ngải cứu chứa hàm lượng artemisinin khá cao. Hoạt chất này có thể phản ứng với sắt để tạo ra các gốc tự do. Do tế bào ung thư thường chứa nhiều sắt hơn tế bào khỏe mạnh, cơ chế này được cho là có thể hỗ trợ trong việc ngăn ngừa và nghiên cứu điều trị một số loại ung thư.

Có thể trị đau khớp: Không chỉ là loại rau xanh tốt cho sức khỏe mà trong y học cổ truyền, ngải cứu được sử dụng như một bài thuốc để điều trị đau mỏi khớp nhờ các thành phần hoạt tính có tác dụng giảm đau, giảm viêm. Bên cạnh đó, kết hợp ngải cứu và muối biển sẽ góp phần đả thông khí huyết, làm ấm cơ thể, cải thiện khả năng vận động, rất có lợi trong việc điều trị viêm khớp.

Tốt cho da: Tinh dầu ngải cứu cũng có thể được sử dụng để điều trị các bệnh nhiễm trùng da như mụn trứng cá, bệnh chàm và bệnh vẩy nến nếu sử dụng đúng cách.

Cải thiện giấc ngủ: Ăn loại rau này rất tốt cho sức khỏe. Đặc biệt, các hoạt chất trong ngải cứu có tác dụng thư giãn thần kinh, giảm căng thẳng và giúp dễ ngủ hơn. Uống một ly trà ngải cứu trước khi đi ngủ có thể giúp bạn có một giấc ngủ ngon hơn và sâu hơn.

Món từ lá ngải cứu ví như "thuốc bổ" tự nhiên: Trứng rán lá ngải cứu

Món trứng rán ngải cứu

Nguyên liệu:

- 4 quả trứng gà

- 1 mớ ngải cứu

- 2 quả quất

- Gia vị: dầu ăn, muối, tương ớt

Cách làm:

Món trứng rán ngải cứu vừa thơm ngon vừa bổ dưỡng.

Bước 1:

- Rau ngải cứu nhặt ngọn non, bỏ những lá già, sâu vàng và cọng già cứng. Rửa sạch rồi ngâm nước muối loãng 5 phút, sau đó vớt ra rửa sạch lại, để ráo. Thái thật nhỏ.

Bước 2

- Đập trứng gà ra bát, đánh tan. Cho rau ngải cứu vào trứng cùng 1/3 thìa cà phê muối, quấy thật đều

- Bắc chảo lên bếp, cho 1 thìa canh dầu ăn vào đun nóng, đổ hỗn hợp trứng ngải cứu vào chảo. Nghiêng chảo cho trứng láng đều mặt chảo. Vặn lửa nhỏ, khi mặt dưới của trứng định hình, mặt trên se lại thì lật mặt. Không nên lật sớm quá trứng sẽ bị nát. Rán cho đến khi mặt còn lại chín, ngả vàng, tăng nhiệt độ để trứng được vàng ruộm là trứng ngải cứu đã chín hoàn toàn.

- Cho trứng ra đĩa, cắt nhỏ và thưởng thức ngay khi còn nóng cùng chén muối pha tương ớt và vắt vải quả quất.

Trứng gà rán ngải cứu là món ăn dân dã ngon miệng, có tác dụng phòng ngừa và chữa bệnh rất tốt. Ngải cứu đắng, hòa cùng trứng gà rán vàng ươm, thơm phức.

Trúc Chi (t/h)