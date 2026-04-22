Nữ y sĩ ép tim, giành giật sự sống cho thanh niên 27 tuổi ngã quỵ giữa sân bay

Khoảng 11h30 ngày 16/4, giữa dòng người ra vào tấp nập, thanh niên 27 tuổi đột ngột đổ gục trước cửa chính sân bay Cát Bi (Hải Phòng). Tiếng kêu cứu vang lên khiến không khí hỗn loạn trong giây lát. Không chần chừ, y sĩ Lê Thị Ngọc (43 tuổi) nhanh chóng hô hoán mọi người nhường đường, tiếp cận nạn nhân.

Thanh niên khi đó trong tình trạng nguy kịch, mặt tái nhợt, mắt nhắm nghiền, sủi bọt mép, tay chân co giật, da tím tái, mạch đập yếu. Những dấu hiệu này cho thấy nguy cơ tổn thương não vĩnh viễn nếu không được can thiệp kịp thời. “ Trong đầu tôi lúc đó chỉ có một suy nghĩ duy nhất là phải hành động ngay ”, chị nói.

Chị Ngọc sơ cứu, ban đầu day ấn huyệt nhân trung nhằm kích thích phản xạ tỉnh táo. Nhận thấy tình trạng không cải thiện rõ rệt, chị nhanh chóng chuyển sang ép tim ngoài lồng ngực – thao tác quan trọng nhất để duy trì tuần hoàn máu và cung cấp oxy cho não.

Chị kiên trì thực hiện các nhịp ép tim dứt khoát, liên tục. Mỗi giây trôi qua đều mang ý nghĩa sống còn. Sau thời gian ngắn, cơ thể nạn nhân bắt đầu có phản ứng, nhịp tuần hoàn dần được phục hồi, ý thức cũng từ từ trở lại.

Khoảng 15 phút sau, lực lượng an ninh y tế sân bay có mặt, tiếp nhận người bệnh. Thanh niên được kiểm soát nhịp tim, hơi thở và nhanh chóng chuyển lên xe cấp cứu đến bệnh viện. Hiện sức khỏe dần ổn định.

Trong suốt quá trình cấp cứu, y sĩ Ngọc luôn túc trực bên bệnh nhân cho đến khi có lực lượng chuyên môn tiếp nhận. Với chị, đó không chỉ là trách nhiệm nghề nghiệp mà còn là phản xạ tự nhiên của người làm y.

Y sĩ Lê Thị Ngọc, Trưởng phòng khám chuyên khoa Đông Y Phượng Hoàng Sơn. (Ảnh: NVCC)

Ngừng tuần hoàn hoặc đột quỵ tại nơi công cộng là tình trạng cấp cứu đặc biệt nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Khi tim ngừng đập, dòng máu mang oxy lên não bị gián đoạn ngay lập tức, kéo theo quá trình hoại tử tế bào thần kinh.

Các chuyên gia cho biết, trong cấp cứu, “thời gian là vàng”. Mỗi phút không được ép tim , cơ hội sống của bệnh nhân giảm từ 7% đến 10%. Nếu não thiếu oxy quá 4-5 phút, tổn thương hệ thần kinh trung ương sẽ trở nên không thể hồi phục.

Vì vậy, việc người xung quanh kịp thời thực hiện ép tim ngoài lồng ngực (CPR) có thể được xem là “chiếc phao cứu sinh” duy nhất, giúp duy trì sự sống cho nạn nhân trước khi đội ngũ y tế chuyên nghiệp tiếp cận.

Nhìn lại sự việc, chị Ngọc cho biết bản thân không có thời gian để lo lắng hay do dự. “Đó là cuộc đua với tử thần mà chúng tôi không được phép thua”, chị nói.

Sự bình tĩnh, quyết đoán và kỹ năng chuyên môn của nữ y sĩ đã góp phần giữ lại sự sống cho một con người giữa nơi công cộng đông đúc – nơi chỉ cần chậm vài phút, kết cục có thể đã hoàn toàn khác.