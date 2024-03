Nữ thần Han Ga In lần đầu khoe diện mạo cô con gái thuộc top 1% trẻ em thông minh nhất Hàn Quốc

Ái nữ nhà cặp đôi vàng Han Ga In (Mặt Trăng Ôm Mặt Trời) và tài tử Yeon Jung Hoon từ lâu đã nhận được sự quan tâm lớn của khán giả. Mới đây, trong sáng 25/3, tờ Sports Chosun đưa tin minh họ Han vừa lần đầu khoe diện mạo con gái 8 tuổi trên chương trình truyền hình Europe Outside Your Tent. Khi dàn cast cùng thảo luận về chủ đề gia đình, nữ diễn viên nổi tiếng Ra Mi Ran bày tỏ mong muốn được chiêm ngưỡng diện mạo của ái nữ Han Ga In. Mỹ nhân Mặt Trăng Ôm Mặt Trời liền đáp ứng yêu cầu từ đàn chị, cho ekip Europe Outside Your Tent xem hình ảnh của con gái sinh năm 2016.

Trong khoảnh khắc thoáng qua trên sóng truyền hình, ái nữ 8 tuổi nhà Han Ga In - Yeon Jung Hoon nhận được nhiều lời khen của khán giả nhờ diện mạo xinh xắn. Trước ống kính, nữ diễn viên họ Han hạnh phúc chia sẻ về các con: "Con gái tôi thừa hưởng dáng vẻ mạnh mẽ từ bố, còn con trai có tính cách vui vẻ".

Ái nữ 8 tuổi nhà Han Ga In vừa lần đầu lộ mặt trên sóng truyền hình

Trước đó, mỹ nhân Mặt Trăng Ôm Mặt Trời chỉ chia sẻ những hình ảnh chụp từ phía sau của con gái

Cách đây không lâu, Han Ga In cũng công khai diện mạo quý tử 5 tuổi trên chương trình Europe Outside Your Tent

Cách đây đúng 1 năm, truyền thông xứ Hàn cho hay con gái Han Ga In đạt số điểm cao ngất ngưởng ở bài kiểm tra năng khiếu và nằm trong top 1% trẻ em thông minh nhất Hàn Quốc. Sau khi đọc được bài báo khen ngợi ái nữ, Han Ga In bày tỏ: "Tôi cũng thấy bài báo khen con gái tôi có tố chất đặc biệt rồi. Gần đây, con trai tôi cũng làm bài kiểm tra năng khiếu trẻ nhỏ. Và kết quả cho thấy bé cũng có tư chất thông minh. Tôi để ý, quan sát đứa con đầu nhiều hơn. Hiện nay tôi khá bận rộn".

Han Ga In - Yeon Jung Hoon kết hôn hồi năm 2005 trong sự ngỡ ngàng của công chúng. Khi ấy, nữ diễn viên chỉ mới 23 tuổi, đang có tương lai đầy hứa hẹn ở phía trước. Tới năm 2015, minh tinh Mặt Trăng Ôm Mặt Trời mang thai lần đầu, tuy nhiên, chỉ sau khoảng 8 tuần mang bầu, cô lại không may sảy thai. Sau cú sốc, sang năm 2016, Han Ga In mang thai lần nữa và hạ sinh con gái đầu lòng cùng năm. Tới năm 2019, cô cùng ông xã Yeon Jung Hoon vỡ òa chào đón sự ra đời của cậu con trai thứ 2.

Han Ga In - Yeon Jung Hoon là 1 trong những cặp đôi đáng ngưỡng mộ nhất tại Kbiz

Nguồn: Sports Chosun