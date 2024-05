Rầm rộ clip nữ thần Dara (2NE1) hẹn hò bạn thân của em trai, còn đi du lịch nước ngoài cùng nhau

Sáng 25/5, tờ TenAsia đưa tin Dara (2NE1) bất ngờ dính tin đồn hẹn hò với nam ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng Lee Joon (MBLAQ). Nghi vấn tình ái rộ lên sau khi đoạn clip ghi lại cảnh 2 ngôi sao cùng xuất hiện ở sân bay quốc tế Ninoy Aquino (Philippines) bỗng trở nên viral trên mạng xã hội.



Trong video, Dara - Lee Joon và cặp đôi sắp cưới Thunder (MBLAQ) - Mimi (gugudan) đang chuẩn bị đón chuyến bay trở về Hàn Quốc sau khi kết thúc chuyến du lịch ở nước ngoài. Từ đây, tin đồn Dara - Lee Joon hẹn hò đôi với Thunder - Mimi đã xuất hiện rầm rộ khắp cõi mạng. Đáng chú ý, Thunder là bạn thân của Lee Joon, nên 1 bộ phận khán giả còn đặt nghi vấn Thunder đã làm mối cho chị gái mình với người anh cùng nhóm.



Dara - Lee Joon lọt vào ống kính của "team qua đường" khi xuất hiện ở sân bay Philippnes hồi đầu tháng 5. Cùng đi với 2 ngôi sao còn có cặp đôi sắp cưới Thunder - Mimi

Nghi vấn Dara - Lee Joon hẹn hò đã chiếm sóng mạng xã hội mới đây. Được biết, cặp đôi tin đồn hơn kém nhau 4 tuổi

Thunder - Mimi cũng xuất hiện trong chuyến du lịch Philippines cùng Dara - Lee Joon. Và Thunder còn vướng nghi vấn mai mối cho chị gái và đàn anh họ Lee

Tình bạn đẹp của Lee Joon - Thunder khiến công chúng không khỏi ngưỡng mộ

Trong tập mới nhất của Vlog Dara Tour lên sóng tối 24/5, Dara - Lee Joon đã chính thức lên tiếng làm rõ về nghi vấn hẹn hò ở nước ngoài. Theo đó, 2 ngôi sao thực sự cùng tới Philippines du lịch, nhưng bản chất lại không phải đi hẹn hò. Thì ra Lee Joon đã nhận lời làm khách mời trên Vlog về du lịch được phát sóng trên kênh YouTube của thành viên 2NE1. Nói cách khác, Dara - Lee Joon chỉ giữ mối quan hệ tiền bối - hậu bối trong giới, chưa từng tiến tới giai đoạn yêu đương.

Mỹ nam họ Lee cũng vừa hé lộ câu chuyện đằng sau màn xuất hiện trên Vlog của đàn chị Dara: "Thunder - Mimi đến gặp tôi để đưa thiệp mời đám cưới. Tôi có hỏi cậu ấy: ‘Khi nào tụi mình đi chơi đi?’. Tôi vừa dứt lời, Thunder liền đưa ra gợi ý: ‘2 ngày nữa em tới Philippines du lịch đó anh. Em tham gia Vlog Dara Tour của chị gái’. Tôi mới cao hứng nói: ‘Nghe thú vị phết nhỉ. Ước gì anh cũng có thể tham gia cùng’. Khi ấy Thunder liền ngỏ lời mời tôi: ‘Anh muốn đi thật chứ?’. Và thế là tôi đã được sắp xếp làm khách mời của Vlog Dara Tour".

Bản thân Dara và Lee Joon cũng cảm thấy vô cùng hài hước khi bỗng vướng vào nghi vấn hẹn hò đôi với Thunder - Mimi.

Lee Joon được sắp xếp làm khách mời trên Vlog của Dara sau 1 cuộc trò chuyện với Thunder

Dara sinh năm 1984, gặt hái được nhiều thành công ở làng giải trí Philippines trước khi chính thức trở về quê nhà Hàn Quốc phát triển sự nghiệp với tư cách thành viên của nhóm nhạc huyền thoại 2NE1. Bên cạnh các hoạt động âm nhạc, người đẹp còn tham gia diễn xuất trong 1 số tác phẩm như Cheese in the Trap (bản điện ảnh), One Step, Missing Korea...

Trong khi đó, Lee Joon ra mắt làng giải trí Hàn với tư cách người mẫu quảng cáo. Tới năm 2009, nam ca sĩ lấn sân ca hát với tư cách thành viên nhóm nhạc nam đình đám Kpop gen 2 MBLAQ. Ngoài ra, Lee Joon còn khẳng định tên tuổi qua loạt vai diễn đáng nhớ trong các tác phẩm như Ninja Assassin, Quý Ngài Trở Lại, The Escape of the Seven...

Dara là 1 trong những idol nữ thành công nhất Kpop gen 2

Trong khi đó, Lee Joon cũng gặt hái được nhiều thành công trên cả 2 lĩnh vực âm nhạc và phim ảnh

