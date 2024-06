3 uẩn khúc quanh cái chết của Goo Hara: Chiếc két sắt biến mất cùng tên trộm bí ẩn, di chúc của nữ idol ở đâu?

Nữ idol bạc mệnh Goo Hara qua đời vào ngày 24/11/2019, hưởng dương 28 tuổi. Cái chết của cô được kết luận là tự tử. Trước đó, Goo Hara chịu nhiều đau khổ từ tuổi thơ bị mẹ bỏ rơi, bị bạn trai bạo hành và dọa tung clip nóng, từng tự tử hụt hồi tháng 5/2019 và bạn thân Sulli đột ngột ra đi.

Tuy nhiên đến nay, những uẩn khúc quanh sự ra đi của Goo Hara đã được chương trình điều tra Unanswered Questions lật lại. Xung quanh cái chết của nữ idol còn nhiều điều chưa được làm sáng tỏ, cùng với việc cô là nhân vật quan trọng đưa vụ án Burning Sun ra ánh sáng khiến nhiều người đặt nghi vấn có thể Goo Hara không hề tự tử.

Chiếc két sắt biến mất cùng tên trộm bí ẩn

Vào ngày 11/1/2020, gia đình đã tổ chức lễ cúng 49 ngày cho Goo Hara tại nhà riêng của cô. 2 ngày sau đó (13/1), anh trai nữ idol đã thu dọn đồ đạc và trở về nhà mình. Đến 0h15 đêm ngày 14/1, 1 người đàn ông không rõ danh tính đã đột nhập vào nhà Goo Hara, lấy đi 1 chiếc két sắt và bỏ trốn. Chiếc két sắt này nặng 31kg, được cho là chứa những tài liệu quan trọng và điện thoại cũ của nữ idol. Tên trộm hoàn toàn bỏ qua những đồ vật giá trị khác trong nhà.

Anh trai của Goo Hara cho rằng đó không đơn giản là 1 vụ trộm cắp tài sản, đồng thời tức giận nói: "Tôi không hiểu vì sao người ta có thể làm ra chuyện đó. Việc trộm đồ của người quá cố là không thể chấp nhận được". Trong căn phòng chứa két sắt còn có nhiều quần áo hàng hiệu, giày dép, đồng hồ. Phải đi đến cuối phòng mới thấy được cửa, cánh cửa này không thể quan sát được từ bên ngoài nên cảnh sát đã điều tra theo hướng thủ phạm là người thân quen, biết rõ cấu trúc căn nhà.

Anh trai Goo Hara cho rằng đó không đơn giản là 1 vụ trộm cắp tài sản

May mắn là chiếc két sắt hung thủ lấy đi chỉ còn là chiếc vỏ rỗng. Được biết trước đó, Goo Ho In đã dọn dẹp đồ đạc, mở chiếc két sắt để tìm di chúc của em gái. Goo Ho In cho biết: "1 số người cho rằng chiếc két sắt bị đánh cắp vì có tài liệu liên quan đến Burning Sun. Nhưng trong đó chỉ có 6 chiếc điện thoại di động và 1 chiếc iPhone. Chúng đã được em gái tôi khóa lại. Tôi đang chờ đợi công nghệ mở khóa và sẽ giao cho người có thể tin tưởng vào 1 ngày nào đó".

Đội ngũ sản xuất Unanswered Questions kết luận: "Có thể chiếc điện thoại tên trộm nhắm đến có chứa di chúc của người đã khuất. Hay là quá khứ sai lầm của ai đó đã được ghi vào điện thoại?".

Đã 4 năm trôi qua nhưng cảnh sát chưa thể tìm được tên trộm đột nhập vào nhà Goo Hara rạng sáng ngày 14/1/2020. Với sự trợ giúp của công nghệ AI, chuyên gia phác họa của cảnh sát đã tổng hợp đặc điểm nhận dạng tên trộm qua các góc quay từ CCTV. Theo đó, tên trộm ở độ tuổi 20-30, cao khoảng 1m75, đeo kính dáng tròn có gọng kim loại mỏng, đi giày BoA Closure System, dây giày được điều chỉnh bằng nút xoay, mặc áo khoác có dây buộc quanh eo.

Cảnh sát vẫn chưa thể tìm được kẻ trộm đột nhập nhà Goo Hara

Thông điệp cuối cùng và bức di chúc

Thông điệp cuối cùng cũng là 1 trong những điểm nghi vấn về cái chết của Goo Hara. Công chúng đều biết bài đăng cuối cùng của Goo Hara trên tài khoản Instagram công khai mang thông điệp "Chúc ngủ ngon". Tuy nhiên theo Unanswered Questions, mỹ nhân KARA đã viết thông điệp "Sợ hãi" trên tài khoản Instagram riêng tư ngay trước khi qua đời.

Bài đăng cuối cùng trên Instagram công khai của Goo Hara mang thông điệp "Chúc ngủ ngon"

Nhưng ngay trước khi qua đời, cô đã viết thông điệp "Sợ hãi" trên Instagram riêng tư

Bên cạnh đó, di chúc của Goo Hara cũng còn là ẩn số. Khi phát hiện thi thể nữ idol tại nhà riêng, cảnh sát chỉ tìm thấy 1 tờ giấy ghi chú ngắn gọn tại hiện trường. Goo Hara được tuyên bố là không để lại di chúc, dẫn đến vụ tranh chấp tài sản với mẹ ruột sau này.

Tuy nhiên người quản gia đã chăm sóc cho Goo Hara trong thời gian dài lại nói khác. Người này cho biết thành viên KARA đã viết sẵn di chúc phòng trường hợp khẩn cấp. Tuy nhiên anh trai nữ idol không tìm thấy di chúc trong két sắt.

Quản gia cho biết cho biết Goo Hara đã viết sẵn di chúc phòng trường hợp khẩn cấp

Thời điểm Goo Hara lựa chọn kết liễu đời mình

Chương trình Unanswered Questions nêu rõ vào thời điểm Goo Hara qua đời, cô đang quảng bá album mới ở cả Nhật Bản và Hàn Quốc. Ca khúc Midnight Queen nhận được sự yêu thích nồng nhiệt từ khán giả xứ sở hoa anh đào. Khi Sulli xảy ra chuyện, Goo Hara cũng hứa với nữ phóng viên Kang Kyung Yoon sẽ mạnh mẽ sống tốt thay phần của bạn thân.

Ngay vào đêm trước khi qua đời, Goo Hara đã liên lạc với 1 người đàn ông họ Hwang - người có liên quan đến vụ án Burning Sun. Người đàn ông này cho biết Goo Hara gọi điện để rủ đi ăn tối. "Vào ngày hôm đó, Hara đã gọi cho tôi. Cô ấy rủ đi ăn vào tối hôm đó nhưng tôi từ chối vì đang uống rượu với bạn. Vì bạn tôi không phải người nổi tiếng nên nếu Hara đến, nó sẽ trở thành tình huống kỳ quặc. Nên tôi hẹn cô ấy hãy gặp nhau vào ngày sinh nhật tôi. Sau đó, tôi thức dậy và nghe được tin tức đau lòng (Goo Hara qua đời)" - người đàn ông họ Hwang cho biết.

Người này tiếp tục hé lộ về phản ứng của những người bị bắt vì liên quan đến bê bối Burning Sun trước cái chết của Goo Hara: "Ngay cả những người bị bắt cũng cảm thấy tội lỗi khi cô ấy đưa ra quyết định đó. Họ bày tỏ sự tôn trọng và chia buồn nhiều lần. Tôi nhất định sẽ báo cảnh sát nếu biết ai là người đánh cắp két sắt của Hara, ngay cả khi người đó là bạn của tôi".

Vào thời điểm Goo Hara qua đời, cô đang quảng bá album mới ở cả Nhật Bản và Hàn Quốc

Tuy nhiên nhiều khán giả nhận định rằng Goo Hara có tâm lý bất ổn từ lâu, dẫn đến việc cô có thể đưa ra quyết định dại dột 1 cách chóng vánh. Trước đó vào đêm ngày 25/5/2019, quản lý không liên lạc được với Goo Hara nên đã vội vàng đến nhà riêng và phát hiện cô đã bất tỉnh trong căn phòng ngập khói. Nữ idol được cứu sống và trở lại biểu diễn chỉ 2 tuần sau đó. Quản lý cho biết thành viên KARA bị trầm cảm trong thời gian dài trước khi nảy ra ý định tự tử. Vì tình trạng bệnh khá nghiêm trọng nên công ty luôn quan tâm, theo dõi sát sao cuộc sống cũng như tâm lý của Goo Hara.

Goo Hara vốn bị mẹ bỏ rơi từ nhỏ nên chịu nhiều tổn thương. Đến khi trưởng thành, cô lại gặp phải "kiếp nạn" bị bạn trai cũ Choi Jong Bum bạo hành và dọa tung clip nóng. Nữ idol bị thương nghiêm trọng và phải quỳ xuống xin bạn trai cũ không đăng clip riêng tư. Dù là nạn nhân nhưng Goo Hara bị nhiều người mỉa mai, bình luận ác ý, tìm kiếm clip nóng.

Vụ kiện hành hung cũng như bị đe dọa tung clip nóng khiến cô luôn trong trạng thái lo lắng, hoảng sợ và tuyệt vọng. Chưa kể, cô là 1 trong những nữ idol bị bạo lực mạng nhiều nhất xứ Hàn. Từng động thái, phát ngôn của mỹ nhân này đều bị soi mói, "mổ xẻ" và phán xét triệt để.

Nữ idol bị bạn trai cũ bạo hành, dọa tung clip nóng làm ảnh hưởng tới tâm lý của cô

Trên hết, cái chết đột ngột của người bạn thân Sulli đã đánh gục Goo Hara. Ngay sau khi Sulli qua đời, Goo Hara đã khiến công chúng hoang mang khi vừa livestream vừa khóc nấc và gửi lời nhắn người bạn thân của mình. "Chị cũng muốn tới nơi đó. Sulli à, chị yêu em. Chị xin lỗi, xin lỗi vì không còn sự lựa chọn nào khác ngoài sống tiếp thế này" - Goo Hara khóc nức nở trong đoạn livestream.

Goo Hara khóc nức nở và tuyên bố muốn đi theo Sulli.

Lời tâm sự trên khiến công chúng lo lắng cho tâm trạng và mạng sống của Goo Hara. Nữ idol cũng đăng 1 số bức ảnh chụp chung khi cả hai còn bên nhau và viết: "Chị không thể tin được, nước mắt chị không ngừng rơi. Em đẹp lắm Jinri, Jinri à".

Trước khi tự tử, Goo Hara đã đăng nhiều dòng trạng thái thể hiện tâm trạng u buồn, tiêu cực lên trang cá nhân. "Đau đớn nhưng phải vờ như mình vẫn ổn", "Bên ngoài trông như chẳng có vấn đề gì nhưng bên trong đã vỡ vụn thành trăm mảnh", "Lời nói có thể giết chết con người nhưng cũng có thể cứu rỗi cuộc đời người khác. Đã biết ngôn từ có sức nặng, tại sao không suy nghĩ kĩ trước khi thốt ra", "Tạm biệt"... là 1 số lời tâm sự của nữ ca sĩ.

Goo Hara suy sụp khi từ Nhật Bản về Hàn Quốc dự tang lễ Sulli

Nguồn: Starnews, Xports News

