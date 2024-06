Nóng: Zico chính thức lên tiếng về cáo buộc là kẻ trộm đột nhập phi tang chứng cứ của Goo Hara

Trong chương trình điều tra Unanswered Questions, ekip sản xuất đã công khai bản phác thảo chân dung tên trộm đột nhập nhà Goo Hara. Vụ việc xảy ra vào ngày 14/1/2020 nhưng đến nay, cảnh sát vẫn chưa tìm ra tên trộm này.

Sau khi chương trình lên sóng, 1 số netizen bất ngờ gọi tên nam ca sĩ Zico vì có nhiều đặc điểm ngoại hình tương đồng với tên trộm đột nhập nhà Goo Hara. Tin đồn nhanh chóng lan truyền gây ảnh hưởng tới hình tượng của Zico. Đến sáng ngày 24/6, công ty quản lý của Zico đã lên tiếng phủ nhận tin đồn, đồng thời thông báo sẽ khởi kiện hành vi phát tán tin đồn sai sự thật, bình luận ác ý.

"Chúng tôi muốn tuyên bố rõ ràng rằng những tin đồn về nghệ sĩ của chúng tôi hoàn toàn sai sự thật và mang tính chất chất phỉ báng. Chúng tôi đi đến quyết định sẽ có những hành động pháp lý vì những thông tin sai lệch được chia sẻ đã đạt đến mức độ nghiêm trọng. Để bảo vệ quyền và lợi ích của nghệ sĩ, chúng tôi sẽ buộc chủ nhân những bài đăng độc hại chịu trách nhiệm đến cùng, ngay cả khi điều đó rất tốn thời gian. Sẽ không có bất kỳ sự khoan dung hay nhân nhượng nào" - KOZ Entertainment thông báo.

Được biết, với sự trợ giúp của công nghệ AI, chuyên gia phác họa của cảnh sát đã tổng hợp đặc điểm nhận dạng tên trộm đột nhập nhà Goo Hara qua các góc quay từ CCTV. Theo đó, tên trộm ở độ tuổi 20-30, cao khoảng 1m75, đeo kính dáng tròn có gọng kim loại mỏng, đi giày BoA Closure System, dây giày được điều chỉnh bằng nút xoay, mặc áo khoác có dây buộc quanh eo. Zico bị réo gọi vì có nhiều đặc điểm ngoại hình tương đồng với tên trộm đột nhập nhà Goo Hara.

Trước đó, nhiều người còn cho rằng tên trộm rất có thể là Goo Ho In - anh trai của Goo Hara. Tuy nhiên giả thuyết này đã nhanh chóng bị bác bỏ bởi Goo Ho In toàn quyền quản lý căn nhà của em gái, thậm chí là người đổi mật khẩu mới. Nếu muốn lấy đồ, anh trai Goo Hara có thể danh chính ngôn thuận đem đi chứ không cần đột nhập như kẻ trộm. Goo Ho In còn nhiệt tình nhiệt tình phối hợp trong công tác điều tra của cảnh sát, cung cấp CCTV và các manh mối để giúp cảnh sát tìm ra kẻ trộm.



Vào ngày 11/1/2020, gia đình đã tổ chức lễ cúng 49 ngày cho Goo Hara tại nhà riêng của cô. 2 ngày sau đó (13/1), anh trai nữ idol đã thu dọn đồ đạc và trở về nhà mình. Đến 0h15 đêm ngày 14/1, 1 người đàn ông không rõ danh tính đã đột nhập vào nhà Goo Hara, lấy đi 1 chiếc két sắt và bỏ trốn. Chiếc két sắt này chứa những tài liệu quan trọng và điện thoại cũ của nữ idol. Tên trộm hoàn toàn bỏ qua những đồ vật giá trị khác.

Theo kết luận từ chuyên gia Goo Jae Mo của Viện Nghiên cứu Pháp y và Hình ảnh kỹ thuật số, tên trộm này không phải dân chuyên nghiệp bởi hành động rất vụng về. Tuy nhiên, có nhiều chi tiết cho thấy kẻ trộm là người quen của Goo Hara và hiểu rất rõ về cấu trúc nhà riêng của cô. Ban đầu, kẻ trộm trèo qua bức tường bên ngoài nhà Goo Hara, khi phát hiện thấy có camera, tên này đã dùng lá cây để che lại. Sau đó, hắn cố đi vào nhà bằng cửa chính nhưng không được và tạm rời đi.

Đến 0h30, CCTV khác đã ghi lại được cảnh 1 người đàn ông khác băng qua sân trước nhà Goo Hara, cố bấm mật mã mở cửa nhưng không được. Sau đó, kẻ này úp mặt vào cửa sổ lớn, cố quan sát bên trong. Xác nhận không có ai ở trong, hắn đã trèo vào nhà qua ban công tầng 2, đi thẳng từ ban công vào phòng thay đồ, biết chính xác nơi đặt két sắt, chỉ lấy đi chiếc két và bỏ qua nhiều đồ vật giá trị khác. Được biết, chiếc két sắt mà tên trộm lấy đi chứa những tài liệu quan trọng và điện thoại di động cũ của Goo Hara.

Một người đàn em từng sống với Goo Hara chia sẻ cô và Goo Ho In - anh trai Goo Hara phát hiện ra chiếc két sắt biến mất từ tháng 4. Cô cho biết sau khi Goo Hara qua đời, chỉ có cô và anh trai nữ idol biết mật mã cửa đã được thay đổi. Trong đoạn CCTV, kẻ trộm đã nhập mật mã cũ là 2**2.

Anh trai Goo Hara cũng khẳng định: "Kẻ này biết rõ về cấu trúc của ngôi nhà. Không ai có thể đến đó lần đầu mà đã rành rẽ được. Hắn biết chúng tôi không khóa cửa ban công, Goo Hara cũng không khóa cửa thông giữa phòng ngủ và phòng thay đồ vì con bé hay qua lại 2 bên. Chúng tôi đã tắt hệ thống an ninh cánh cửa đó và tên trộm biết rõ mọi thói quen".

Có 2 đoạn CCTV về kẻ đột nhập, tuy nhiên sau khi xem xét kỹ, chuyên gia đã đi đến kết luận kẻ trộm là 1 người. Trong 2 đoạn CCTV, kẻ trộm mặc áo khoác, đi cùng 1 đôi giày, có vóc dáng và hành động, cử chỉ giống nhau.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, anh trai cô và người đàn em đã báo cảnh sát nhưng không có kết quả. Các đoạn CCTV khác có thể dùng để tìm tên trộm đã bị xóa. Hộp đen của các CCTV khác trong khu vực cũng đã được ghi đè dữ liệu mới, không liên quan đến vụ án. Dựa vào kết quả quan sát chuyên gia, Dispatch đã phác họa chân dung kẻ trộm và hy vọng độc giả có thể giúp đỡ tìm manh mối về tên này.

Cụ thể, tên trộm ở độ tuổi 20-30, cao khoảng 1m75, đeo kính dáng tròn có gọng kim loại mỏng, đi giày BoA Closure System, dây giày được điều chỉnh bằng nút xoay, mặc áo khoác có dây buộc quanh eo. Kẻ trộm này được cho là người quen của Goo Hara và có thể có thêm 3 - 4 đồng phạm khác. Người đàn em của Goo Hara tin rằng có thêm 1 kẻ trông chừng ở cổng và 1 kẻ khác chờ trong chiếc xe SUV đỗ sẵn ngoài đường.



Nguồn: Allkpop

