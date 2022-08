Nữ streamer Liên Quân Mobile nổi tiếng bị bắt vì mua bán ma túy

Công an TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) cho biết vừa bắt thêm 3 đối tượng liên quan đến chuyên án mua bán, tàng trữ số lượng lớn ma túy gồm: Huỳnh Thế Phong (SN 1994, ngụ thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng), Hoàng Vi Xuân (SN 1997, trú tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, bạn gái của Phong) và Đinh Đức Huy (SN 1998, trú tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng).

Công an TP Đà Lạt đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 3 đối tượng gồm Đinh Đức Huy, Huỳnh Thế Phong, Hoàng Vi Xuân (Ảnh: Công an Lâm Đồng)

Đáng chú ý, đối tượng Hoàng Vi Xuân được giới trẻ biết đến với cái tên Zy Zy - một nữ streamer khá nổi tiếng của game Liên Quân Mobile, đồng thời sở hữu fanpage 180.000 người theo dõi.

Theo đó, khoảng 16 giờ ngày 10/8, Công an TP Đà Lạt kiểm tra tại phòng của nhà trọ trên đường An Dương Vương (Phường 2, Đà Lạt) bắt quả tang đối tượng Huỳnh Thế Phong (28 tuổi, trú tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng) đang cất giấu khoảng 200 viên nén và 21 gói nylon lớn nhỏ có chứa tinh thể nghi là ma túy.

Tại thời điểm bắt quả tang, trong phòng còn có đối tượng tên Hoàng Vi Xuân (25 tuổi, trú tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng) là bạn của Phong cũng là đối tượng nghiện ma túy và có hành vi liên quan. Ngoài ra, cơ quan công an còn phát hiện thu giữ 1 bình kim loại chứa khí cười NO, 45 hộp Vape (thuốc lá điện tử) nhiều loại không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Số lượng ma túy do Phong tàng trữ trái phép trong phòng trọ (Ảnh: Công an Lâm Đồng)

Bước đầu, đối tượng Phong khai nhận toàn bộ số lượng viên nén và tinh thể màu trắng do Công an thu được trong phòng của Phong đều là ma túy ketamine và viên nén chứa chất ma túy do Phong mua về sử dụng và bán cho các đối tượng có nhu cầu với mục đích kiếm lời.

Qua điều tra mở rộng, lực lượng công an phát hiện đối tượng Đinh Đức Huy (23 tuổi, trú tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng) là đối tượng thường hay giao dịch mua bán ma túy. Trên cơ sở đó, lực lượng trinh sát ma túy đã nhanh chóng phối hợp với Công an xã Ninh Gia tiến hành xác minh.

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, đối tượng Đinh Đức Huy đã ra cơ quan công an đầu thú và giao nộp ma túy đang cất giữ gồm khoảng 6g ketamine và 1,5 viên thuốc lắc. Ban đầu, đối tượng Huy khai nhận mua ma túy của nhóm đối tượng gồm: Hậu, Khoa, Phong tại TP Đà Lạt về để sử dụng.

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Lạt đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 3 đối tượng gồm Huỳnh Thế Phong, Hoàng Vi Xuân về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, Đinh Đức Huy về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; thu giữ toàn bộ vật chứng, củng cố hồ sơ xử lý.

Trước đó, Công an TP Đà Lạt đã bắt giữ Nguyễn Minh Hậu (SN 1994, trú tại quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Phạm Anh Khoa (SN 1995, trú tại huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hoà) về hành vi tàng trữ, buôn bán trái phép chất ma túy. Khám xét khẩn cấp phòng trọ của hai đối tượng trên đường La Sơn Phu Tử và Phạm Ngũ Lão, TP Đà Lạt, lực lượng chức năng phát hiện 299 viên ma túy tổng hợp và gần 300g ketamine, 134 viên thuốc lắc, 3 túi nylon đựng chất ketamine cùng với đó là 1 cân điện tử, 1 thìa kim loại dùng để chia nhỏ chất ma túy.