Phát hiện hàng chục người “phê” ma tuý trong quán bar ở TP.HCM

Ngày 8/8, Công an quận Tân Phú, TP.HCM cho biết đang lập hồ sở xử lý quán bar New Club trên đường Thành Công, phường Tân Thành sau khi phát hiện một số vi phạm.

Khoảng 0h15 cùng ngày, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự, Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Đội Cảnh sát PCCC-CNCH Công an quận cùng Công an phường Tân Thành ập vào kiểm tra quán bar New Club.

Rất đông "dân chơi" bị phát hiện dương tính với ma tuý

Tại đây, cảnh sát phát hiện bên trong có 90 khách đang vui chơi và có 30 nhân viên của quán. Sau đó, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra và phát hiện có 36 người dương tính với chất ma tuý.

Những người liên quan đều được cảnh sát lập biển bản xử lý theo quy định của pháp luật.

Quán bar New Club rất đông khách vào đêm khuya

Theo Công an quận Tân Phú, thời gian qua đơn vị đang tiếp tục thực hiện cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, trong đó đẩy mạnh triệt xóa các tụ điểm tệ nạn xã hội, đặc biệt tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngoài quán bar, các dịch vụ kinh doanh như karaoke, nhà nghỉ, khách sạn,… cũng được lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra để ngăn ngừa tệ nạn xã hội.

https://kenh14.vn/phat-hien-hang-chuc-nguoi-phe-ma-tuy-trong-quan-bar-o-tphcm-20220808122317768.chn