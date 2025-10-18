Nữ sinh lớp 10 bị hành hung trong lớp học, gọi là “con bán rau”

Liên quan đến việc một nữ sinh lớp 10 của Trường Cao đẳng nghề Việt - Đức bị hành hung gây xôn xao dư luận trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An, cho biết đã yêu cầu trường này gửi báo cáo sự việc cho UBND tỉnh.

Đại diện nhà trường cũng cho biết đã báo cáo sự việc cho các cơ quan chức năng liên quan. Theo nhà trường nữ sinh bị đánh là N.T.N.L. (16 tuổi), nam sinh đánh bạn là N.V.G.B. (15 tuổi). Cả hai đang học lớp 10 một trung tâm giáo dục thường xuyên liên kết đào tạo và đặt địa điểm học tại Trường Cao đẳng nghề Việt - Đức.

Nữ sinh lớp 10 bị hành hung trong lớp trước sự chứng kiến của nhiều học sinh khác

Theo tường trình của hai học sinh cũng như kết quả làm việc giữa các em dưới sự tham gia của phụ huynh cho thấy, giữa B. và L. có mâu thuẫn từ năm học trước. Thời gian qua, hai học sinh này có nhắn tin thách thức lẫn nhau.Trong giờ ra chơi sau tiết học thứ 2, ngày 15-10, nam sinh B. qua lớp nữ sinh L. và có hành vi bạo lực đối với nữ sinh này.

Ông Nguyễn Hữu Hằng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Việt - Đức Nghệ An, xác nhận sự việc xảy trong nhà trường vào ngày 15-10.

Sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã mời các phụ huynh của các học sinh liên quan lên làm việc; thăm hỏi, động viên nữ sinh bị đánh. Cũng theo thầy Hằng, nguyên nhân sự việc bắt nguồn từ mâu thuẫn bộc phát, hiện cơ quan công an cũng đã vào cuộc xác minh, làm rõ.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, chiều 16-10, trên mạng xã hội Facebook lan truyền clip dài hơn 2 phút, ghi lại vụ bạo lực xảy ra tại lớp học. Trong clip, một nam sinh mặc áo đen nắm tóc, ghì mặt bạn nữ xuống ghế, liên tiếp đấm vào đầu nữ sinh này. Một số nam sinh gọi bạn nữ là "con bán rau".

Một nam sinh dùng điện thoại quay rõ mặt nữ sinh bị đánh

Chưa dừng lại ở đó, nam sinh này còn kéo bạn nữ ra hành lang, tiếp tục hành vi bạo lực nguy hiểm với nạn nhân. Tiếp đó, nam sinh này tiếp tục túm tóc kéo nữ sinh này vào lớp tiếp tục hành hung, đánh đập. Quá trình hành hung nam sinh áo đen giữ chặt tay bạn nữ, gọi các bạn cùng lớp tới quay rõ mặt nữ sinh.

Sự việc diễn ra ngay tại lớp học nhưng không học sinh nào can ngăn, trái lại một số bạn còn la hét, cổ vũ, dùng điện thoại ghi lại sự việc.

Sau khi clip được đăng tải, nhiều ý kiến bất bình trước hành vi bạo lực của nam sinh cũng như thái độ của nhóm học sinh cùng lớp.