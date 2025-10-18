10 loại người đừng giao du sau khi nghỉ hưu: Loại thứ 9 là “thảm họa”, tránh càng xa càng tốt

Nghỉ hưu không có nghĩa là phải sống cô lập, nhưng quan trọng là chọn được những mối quan hệ phù hợp, mang lại niềm vui và năng lượng tích cực. Một số người tiếp xúc nhiều chỉ khiến bạn mệt mỏi, căng thẳng. Dưới đây là 10 kiểu người mà người nghỉ hưu nên tránh xa càng xa càng tốt:

1. Người miệng lưỡi độc địa

Có những người thích “chọc ngoáy”, nói những lời khó nghe, nhằm trêu chọc hoặc hạ uy tín người khác. Chẳng hạn, thấy ai lương hưu thấp thì cười nhạo, mỉa mai: “Lương hưu của cậu còn chẳng đủ tôi ăn 2 bữa cơm, đi làm thêm đi!” Khi gặp kiểu người này, tốt nhất là tránh xa, không cần đôi co để giữ tâm trạng thoải mái.

2. Người thích ra vẻ hiểu biết

Một số người dù không hiểu chuyện gì cũng thích nói liền, nói nhiều nhưng trái đề tài, khiến người khác khó chịu. Đối với kiểu người này, đừng lãng phí thời gian tranh luận, hãy né tránh sớm.

3. Người thích ăn “chùa”

Những người luôn muốn lợi dụng người khác, tụ tập thì không chịu góp, mượn đồ thì không trả, luôn tìm cách lợi dụng mọi thứ từ bạn bè. Gặp kiểu này, tốt nhất hạn chế tiếp xúc để không phiền lòng.

4. Người tính toán, so đo

Một số người cứ phải tính từng đồng, nhớ từng chuyện nhỏ nhặt, dù chuyện vặt vãnh nhưng vẫn gây căng thẳng. Với kiểu này, đừng để bản thân bị cuốn theo, giữ khoảng cách vừa đủ.

5. Người giả vờ ngây thơ

Rõ ràng họ lợi dụng lợi thế của người khác nhưng tỏ ra không biết gì, không biết cảm ơn hay trân trọng, gây phiền toái cho mọi người. Loại này, càng tránh càng tốt.

6. Người tiêu cực

Ai gặp họ cũng cảm giác mỏi mệt, u ám. Họ luôn than vãn, nhìn mọi thứ theo hướng xấu, khiến tâm trạng người khác đi xuống. Nghỉ hưu, hãy chọn người lạc quan, vui vẻ để tận hưởng tuổi già.

7. Người thích khoe mẽ

Người này luôn muốn chứng tỏ mình hơn người khác, khoe lương hưu, vật chất, con cái, nhà cửa… Ví dụ, đeo vòng vàng để người khác trầm trồ, hay thổi phồng chiếc xe của con như “xe sang”. Gặp họ, giữ khoảng cách và đừng bị cuốn vào trò khoe mẽ.

8. Người hai mặt

Có những người nói chuyện trước mặt bạn rất ngọt, nhưng sau lưng lại bịa chuyện, nói xấu bạn. Với kiểu này, chỉ nên chào hỏi xã giao, đừng tin tưởng sâu.

9. Người thích “đâm sau lưng”

Kiểu người này thật sự là “thảm họa” với người nghỉ hưu. Họ không bao giờ giúp đỡ người khác, luôn tìm cách hại hoặc đặt điều. Như câu nói: “Nhìn kiếm dễ, nhưng tránh dao giấu khó”. Gặp họ, né càng xa càng tốt.

10. Người hay khoác lác

Người này nói quá, không thực tế, tự thổi phồng thành tích bản thân nhưng thực tế không như lời nói. Ví dụ, tự nhận từng đạt giải, ca hát hay… nhưng khi lên sân khấu thì lộ ra tất cả.

Sau khi nghỉ hưu, để giữ tâm trạng vui vẻ, tinh thần lạc quan, hãy tránh xa 10 kiểu người trên, đặc biệt là người thích đâm sau lưng. Tuổi già, nên dành thời gian cho những người khiến bạn hạnh phúc, nhẹ nhàng, tích cực.

(Bài viết mang tính chất tham khảo, chia sẻ kinh nghiệm cá nhân.)