Nữ sinh không thuê trọ gần trường, mỗi tuần đi 300km, vẫn tiết kiệm được hơn 150 triệu đồng

Sally là một nữ học viên Thạc sĩ tại Đại học Baptist Hồng Kông (HKBU). Trong thời gian học, cô không thuê phòng tại Hong Kong mà sống trong một căn hộ gần khu vực Luohu, Thâm Quyến cùng hai người bạn. Mỗi khi có lịch học, cô phải đi từ Thâm Quyến đến Hong Kong, sau đó tiếp tục sử dụng hệ thống giao thông công cộng để tới trường và cuối ngày lại quay về nơi ở.

Khoảng cách giữa khu vực Luohu và Đại học Baptist Hồng Kông vào khoảng 30km một chiều. Như vậy, nếu tính cả lượt đi và lượt về, quãng đường giữa nơi ở và trường tương đương khoảng 60km mỗi ngày. Nếu giả định một tuần có 5 ngày đến trường, tổng quãng đường riêng giữa hai địa điểm có thể lên tới khoảng 300km/tuần. Thậm chí, quãng đường thực tế còn có thể dài hơn do cô phải di chuyển từ căn hộ tới cửa khẩu, từ ga tàu tới trường và thực hiện các chặng nối tiếp khác.

Theo hướng dẫn của HKBU, sinh viên từ Trung Quốc đại lục có thể vào Hong Kong (Trung Quốc) qua các cửa khẩu như Luohu hoặc Futian, sau đó sử dụng East Rail Line để tới Kowloon Tong, nơi có khuôn viên trường. Riêng chặng tàu từ Kowloon Tong đến Lo Wu mất khoảng 34 phút, chưa tính thời gian đi bộ và làm thủ tục qua biên giới.

Đi học theo cách này rõ ràng mất nhiều thời gian hơn so với việc thuê một căn phòng ngay gần trường. Nhưng với Sally, khoản tiền tiết kiệm được từ việc sống ở Thâm Quyến là lý do đáng kể để cô chấp nhận quãng đường xa. Cô chia sẻ một căn hộ gần cảng Luohu với hai người bạn và trả khoảng 3.000 NDT tháng, tương đương khoảng 10,8 triệu đồng. Trong khi đó, một căn phòng chung gần ga Tai Wai ở Hong Kong mà cô từng xem có giá khoảng 7.000 HKD/tháng, tương đương khoảng 24,5 triệu đồng.

(Ảnh minh họa)

Như vậy, nếu chỉ so sánh hai mức giá này, lựa chọn căn hộ tại Thâm Quyến giúp Sally giảm khoảng 3.700 HKD, tương đương hơn 13 triệu đồng mỗi tháng tiền thuê nhà. Nếu duy trì trong 12 tháng, khoản chênh lệch có thể lên tới khoảng 44.400 HKD, tương đương hơn 155 triệu đồng.

Bài toán tài chính cũng trở nên đáng lưu ý hơn khi Sally cho biết gia đình cô khó có thể xoay xở khoản tiền khoảng 100.000 HKD, tương đương khoảng 350 triệu đồng, nếu phải thanh toán tiền thuê nhà cả năm tại Hong Kong trong một lần. Trong khi đó, việc thuê nhà tại Thâm Quyến với mức giá thấp hơn và trả theo tháng giúp gia đình cô giảm áp lực tài chính. Đổi lại, Sally phải trả bằng thời gian.

The Standard cho biết với những trường nằm dọc East Rail Line, hành trình từ Thâm Quyến tới trường có thể mất khoảng 40-60 phút tính từ nhà đến trường trong những trường hợp thuận tiện. Với những trường nằm xa hơn, đặc biệt ở Hong Kong Island, sinh viên có thể mất 1,5-2 tiếng hoặc hơn cho mỗi chiều.

Với Sally, một ngày đi học không đơn giản là bước ra khỏi nhà rồi bắt một chuyến xe đến trường. Cô phải rời căn hộ ở Thâm Quyến, đi qua cửa khẩu, tiếp tục bằng tàu điện tới Đại học Baptist Hồng Kông. Sau khi kết thúc việc học, hành trình tương tự lại diễn ra theo chiều ngược lại.

Cách sống này cũng khiến trải nghiệm của Sally khác với nhiều sinh viên khác. Trước khi chuyển sang Thâm Quyến, cô từng lập danh sách 100 điều muốn làm ở Hong Kong, từ đi bộ trên MacLehose Trail, ngắm hoàng hôn ở Victoria Harbour đến khám phá những cửa hàng đồ vintage tại Sham Shui Po.

Theo The Standard