Bài viết tích cực hiếm hoi nhận "bão like" trong group "Con ghét bố mẹ": Thì ra đây là dáng vẻ của 1 đứa trẻ được nuôi dạy tử tế!

Giữa nhiều chia sẻ mang màu sắc tiêu cực, một bài viết của một cô bé 14 tuổi lại nhận được sự quan tâm đặc biệt.

Những ngày qua, nhóm “Con ghét bố mẹ” trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội khi nhiều bài viết của con cái chia sẻ về những mâu thuẫn trong gia đình, cảm giác không được lắng nghe, bị kiểm soát hoặc tổn thương bởi cách ứng xử của cha mẹ. Phía sau những lời than thở ấy là những câu chuyện rất khác nhau, nhưng cùng gợi ra một vấn đề khiến nhiều phụ huynh phải nhìn lại: Khi con không còn muốn chia sẻ với cha mẹ, khoảng cách ấy đã bắt đầu từ đâu?

Giữa nhiều chia sẻ mang màu sắc tiêu cực, một bài viết của một cô bé 14 tuổi lại nhận được sự quan tâm đặc biệt.

Khi sự bất hạnh không bị kế thừa

Em kể về gia đình mình bằng góc nhìn khá bình tĩnh, trong đó điều khiến em trân trọng nhất không phải là bố mẹ có điều kiện kinh tế tốt hay có thể cho con một cuộc sống đủ đầy, mà là cách họ đã cố gắng không để những tổn thương của thế hệ trước tiếp tục trở thành một phần tuổi thơ của con.

Theo lời kể, bố mẹ em đều là những người làm công việc văn phòng và kinh doanh nhỏ, xuất thân từ gia đình không khá giả. Bản thân họ từng trải qua những năm tháng tuổi thơ không mấy hạnh phúc. Nhưng khi trở thành cha mẹ, họ lựa chọn một cách khác để nuôi con.

Một đoạn chia sẻ gây chú ý

Có những điều tưởng như rất nhỏ. Chẳng hạn, khi con đi học về mệt mỏi, lên phòng mà quên chào bố, người bố không quát mắng hay cho rằng con hỗn. Ông chủ động lên phòng, hỏi han con rồi chào con trước khi đi làm thêm. Cách ứng xử ấy khiến cô bé nhận ra rằng phép lịch sự có thể được dạy bằng chính hành động của người lớn, thay vì bằng một trận đòn hay lời trách móc.

Trong chuyện học tập cũng vậy. Khi con bị giáo viên phản ánh về kết quả học kỳ, bố mẹ không tạo thêm áp lực bằng những lời so sánh hay đe dọa. Họ cùng con tính đến nhiều khả năng, kể cả việc học lại hoặc chuyển sang học nghề nếu đó là hướng phù hợp. Quan trọng hơn, việc học nghề không bị xem như dấu hiệu của sự kém cỏi. Với cha mẹ em, điều cần thiết là con có một nghề nghiệp, có thể tự nuôi sống mình và trở thành một người lương thiện.

Sự bình tĩnh ấy dường như cũng xuất hiện trong cách người mẹ đồng hành với con gái. Khi con gặp những vấn đề về tình cảm, mẹ lựa chọn trò chuyện, đưa ra những góc nhìn khác và nhẹ nhàng phản biện khi con suy nghĩ chưa phù hợp. Những kỹ năng như nấu ăn, giữ nhà cửa gọn gàng cũng được dạy như những năng lực cần thiết cho chính cuộc sống của con, thay vì trở thành nghĩa vụ để làm hài lòng người khác.

Điều đáng chú ý là cô bé không cho rằng mình đang sống trong một gia đình hoàn hảo. Em chỉ nhận ra rằng bố mẹ đã cố gắng để những bất hạnh mà họ từng trải qua không được truyền tiếp sang thế hệ của mình.

Có lẽ đây cũng là điểm khiến bài viết nhận được nhiều phản hồi tích cực. Bởi giữa rất nhiều câu chuyện về những đứa trẻ cảm thấy bị tổn thương bởi cha mẹ, câu chuyện của cô bé 14 tuổi cho thấy một chiều ngược lại: một đứa trẻ cũng có thể nhìn thấy những nỗ lực của cha mẹ và cảm nhận được sự tử tế trong cách mình được nuôi dưỡng.

Nuôi dạy con không nhất thiết phải bắt đầu từ những phương pháp giáo dục cầu kỳ

Những ngày qua, cuộc tranh luận quanh “Con ghét bố mẹ” phần lớn tập trung vào việc cha mẹ cần thay đổi thế nào để lắng nghe và tôn trọng con hơn. Điều đó cần thiết. Nhưng câu chuyện của cô bé cũng gợi nhắc rằng việc nuôi dạy con không nhất thiết phải bắt đầu từ những phương pháp giáo dục cầu kỳ.

Đôi khi, nó bắt đầu từ cách một người cha chọn không đánh con khi con quên chào, cách một người mẹ chịu ngồi xuống nghe con kể chuyện, hay cách cha mẹ chấp nhận rằng con có thể không đi đúng con đường mà họ từng kỳ vọng.

Bởi suy cho cùng, điều một đứa trẻ cần không phải là những người cha, người mẹ chưa từng mắc sai lầm. Các em cần những người lớn biết nhận ra những điều mình từng chịu đựng không nhất thiết phải trở thành điều con mình tiếp tục chịu đựng.

Một người từng lớn lên trong tiếng quát mắng vẫn có thể chọn nói chuyện nhẹ nhàng với con. Một người từng bị áp đặt có thể học cách tôn trọng lựa chọn của con. Một người từng thiếu thốn tình cảm vẫn có thể chủ động trao cho con sự quan tâm mà ngày nhỏ mình chưa từng có.

Đó có lẽ cũng là một trong những điều đẹp đẽ nhất của việc làm cha mẹ: Không chỉ trao cho con những gì mình có, mà còn biết dừng lại ở những điều từng khiến mình tổn thương, để chúng không tiếp tục đi qua một thế hệ khác.

Và khi một đứa trẻ 14 tuổi có thể bình tĩnh kể về cha mẹ mình bằng sự biết ơn thay vì oán trách, có lẽ đó cũng là một cách rất giản dị để nhìn thấy kết quả của một quá trình nuôi dạy tử tế.