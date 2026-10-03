Vì sao bố mẹ Nobita sẵn sàng nuôi Doraemon miễn phí?

Doraemon ở nhà Nobita từ lâu đã không còn được xem như một chú mèo máy bình thường.

Tại sao bố mẹ Nobita lại sẵn sàng nuôi Doraemon? Một cư dân mạng từng trả lời khiến người ta bật cười thế này: "Doraemon không rụng lông, biết đi vệ sinh đúng chỗ, không kêu gào giữa đêm, ăn cơm như người nên không cần mua riêng thức ăn cho mèo, cũng không cào nát chiếc rèm cả đống tiền thành tấm giẻ rách". Câu trả lời này khá hài hước khi đem Doraemon ra so sánh với một chú mèo nhà bình thường.

Nhưng với một chú mèo máy lợi hại như Doraemon, sở hữu Chiếc túi thần kỳ với vô số bảo bối tiện lợi, lại có thể chăm sóc và giúp đỡ con trai mình, việc trong nhà có thêm một người ăn cùng, ngủ cùng cũng chẳng phải chuyện gì quá đáng. Nếu suy nghĩ một cách thực tế, chỉ cần có thêm một bộ bát đũa là được. Với một "món hời" như vậy, nếu đầu óc đủ tỉnh táo thì chẳng có lý do gì để từ chối Doraemon.

Tuy nhiên, lý do quan trọng nhất vẫn là bố mẹ Nobita đã xem Doraemon như người nhà. Bởi Doraemon cũng nhận tiền tiêu vặt hàng tháng giống Nobita, đến giờ ăn nhẹ cũng có phần, lúc ăn cơm cũng ngồi cùng cả nhà. Rõ ràng, Doraemon được xem như một thành viên trong gia đình chứ không phải một người giúp việc được đưa về chỉ để chăm sóc Nobita.

Doraemon sống cùng gia đình Nobita và xuất hiện trong hầu hết những câu chuyện gắn với tuổi thơ của cậu bé

Trong một tập phim đặc biệt mang tên Quyết Chiến!! Mèo Máy Đấu Chó Máy, một công ty sản xuất robot chó vì lợi ích của mình đã tung tin rằng robot mèo máy có những khiếm khuyết nghiêm trọng, sau đó cưỡng chế đổi robot mèo máy của các gia đình sang robot chó. Điều đáng nói là ban đầu nhiều gia đình khá thờ ơ và nhanh chóng tận hưởng những tiện ích mà robot chó mang lại.

Điều này cho thấy nhiều gia đình thực chất chỉ xem những robot mèo máy như Doraemon là người giúp việc. Vị trí và tầm quan trọng của chúng trong gia đình hoàn toàn không thể so với Doraemon ở nhà Nobita.

Nếu bố mẹ Nobita biết Doraemon bị bắt đi, chắc chắn họ sẽ lập tức chạy đi tìm con. Người nhà bị bắt cóc, làm sao có thể ngồi yên nhìn?

Trong tập 346 Cánh Tay Ma Thuật của phiên bản hoạt hình do Ōyama lồng tiếng, một công ty robot muốn bỏ ra rất nhiều tiền để mua Doraemon về làm vật liệu nghiên cứu. Đứng trước khoản tiền hấp dẫn đó, bố Nobita không cần suy nghĩ đã từ chối. Ông nói Doraemon là người nhà của họ và dù trả bao nhiêu tiền cũng không bán.

Doraemon luôn được coi là một thành viên trong gia đình Nobita mà không tiền bạc nào đánh đổi được

Một cảnh kinh điển khác xuất hiện trong phim điện ảnh Vương Quốc Robot. Khi Nobita chạy vào vòng tay mẹ, Doraemon nhìn cảnh ấy rồi nói rằng mình rất ghen tị vì ai cũng có mẹ. Mẹ Nobita lập tức đáp lại rằng Doraemon cũng là con của bà. Cảnh này khiến nhiều khán giả xúc động.

Trong Doraemon: Nobita và Người Khổng Lồ Xanh, ở cuối câu chuyện, bố Nobita cũng ngượng ngùng dành cho Doraemon một cái ôm ấm áp.

Trong Doraemon: Nobita và Hòn Đảo Diệu Kỳ, bố Nobita nói rằng ông sẽ cố gắng làm việc vì mẹ Nobita và Nobita. Mẹ Nobita lập tức nhắc chồng rằng họ còn có Doraemon. Đứng nghe câu chuyện từ góc cầu thang, Doraemon lập tức rưng rưng nước mắt.

Bố mẹ Nobita nhiều lần thể hiện sự yêu thương và coi Doraemon như một thành viên trong gia đình

Trong truyện ngắn Muốn Có Một Đứa Em Trai, Nobita nảy ra ý định dùng Cỗ máy thời gian đưa chính mình lúc nhỏ về hiện tại. Mẹ Nobita nhìn thấy cảnh đó thì ngơ ngác, sau đó gọi điện hỏi bố Nobita rằng chẳng phải gia đình họ chỉ có ba người sao. Bố Nobita trả lời rằng là bốn người, bởi ông cũng tính cả Doraemon vào gia đình.

Tất cả những tình tiết ấy cho thấy bố mẹ Nobita đã thực sự xem Doraemon như con của mình. Sau một thời gian dài sống cùng nhau, Doraemon đối với gia đình Nobita không còn đơn thuần là chú mèo máy đến từ tương lai để giúp Nobita thay đổi số phận. Cậu đã trở thành một thành viên quan trọng trong gia đình, đồng thời là người bạn thân thiết của Nobita.