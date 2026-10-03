Nguyên tắc dạy trẻ bố mẹ nên nhớ: Đừng quát mắng con vì những chuyện tủn mủn!

Chuyện lớn phải rõ ràng, chuyện nhỏ có thể xuề xòa, như vậy gia đình mới có cảm giác an toàn.

Cảnh tượng trên bàn ăn này hẳn rất quen thuộc với nhiều gia đình: Con cầm đũa chưa đúng, bị nhắc một câu. Tay áo quệt vào nước canh, lại bị nhắc thêm câu nữa. Con định chen vào kể một chuyện buồn cười ở trường, bố mẹ đã cau mày: “Ăn thì lo ăn đi, đừng nói chuyện linh tinh”.

Chút hào hứng vừa nhen lên trong lòng đứa trẻ lập tức bị dập tắt, câu chuyện cũng đành nuốt xuống cùng miếng cơm.

Đến khi làm xong bài tập, vụn tẩy vương đầy bàn, góc vở bị quăn, khóa cặp chưa kéo kín… Một đợt cằn nhằn mới lại bắt đầu.

Bạn nghĩ mình đang dạy con nề nếp. Nhưng thông điệp con nhận được lại rất đơn giản: “Mình làm thế nào cũng không đúng. Hình như bố mẹ lúc nào cũng không hài lòng về mình”.

Ngày nay, nhiều nỗi mệt mỏi trong việc nuôi dạy con thực ra không đến từ chuyện trẻ gây ra lỗi lầm gì quá lớn, mà vì người lớn đang nhìn con qua một chiếc kính hiển vi.

Đi tất nhầm bên, viết chữ lệch, tóc vểnh lên, đang đi lại nhảy một cái, nằm nghiêng trên sofa đọc sách… Chuyện nào cũng nhỏ, nhưng cứ hết chuyện này đến chuyện khác bị chỉnh sửa, không khí trong nhà sẽ luôn căng thẳng.

Trẻ không phải máy móc, chẳng cần ngày nào cũng được căn chỉnh lại “cài đặt ban đầu”. Trẻ là những con người bé nhỏ cần được nhìn nhận, được cho phép và được tin tưởng.

Người biết nuôi dạy con thường không phải người thuộc nhiều quy tắc nhất, mà là người biết chuyện gì đáng lên tiếng, chuyện gì có thể im lặng bỏ qua.

1. Những chuyện không gây nguy hiểm, không làm phiền người khác, đừng cứ xử lý như sự cố nghiêm trọng

Con bốc mì ăn khiến mặt bàn bị bẩn, lau rửa là sạch. Con ngồi khoanh chân tựa vào sofa, say sưa đọc sách, ánh sáng vẫn đủ thì đừng vội quát vì tư thế chưa đúng. Đợi con đọc hết trang rồi nhẹ nhàng nhắc một câu cũng được.

Khi chơi cầu trượt, con chạy thêm vài bước, cười lớn thêm vài tiếng, đuổi bắt với bạn bè… Chỉ cần không có nguy hiểm thực sự, người lớn ở gần và quan sát được con là đủ.

Nhiều điều chúng ta cho là vấn đề thực ra chỉ là những chỗ còn vụng về trong quá trình lớn lên. Thời gian sẽ mài giũa, trải nghiệm sẽ dạy trẻ. Có khi một lần vấp ngã còn giúp con hiểu hơn mười lời nhắc nhở.

Nếu lúc nào người lớn cũng nói đến nguy hiểm, trẻ sẽ dần không dám chơi hết mình, không dám thử, không dám tự đánh giá môi trường xung quanh.

Sự tinh nghịch và tò mò quý giá nhất của tuổi thơ lại thường lớn lên trong những lúc không có người liên tục hô: “Cẩn thận!”.

Thế hệ chúng ta ngày nhỏ từng chạy khắp làng, lăn lộn trong bùn đất, đâu phải cứ thế là gặp chuyện. Bây giờ, trẻ bị giữ trong những vạch giới hạn do người lớn vẽ ra. Sạch sẽ thì có sạch sẽ, nhưng sự hồn nhiên, lanh lợi cũng dần bị lấy mất.

Điều khiến trẻ kiệt sức nhiều khi không phải một biến cố lớn, mà là cảm giác mệt mỏi vì ngày nào cũng bị những chuyện nhỏ nhặt bủa vây.

2. Chấp nhận con là một người bình thường, bố mẹ sẽ nhẹ lòng hơn

Bạn nghĩ con học cờ rồi sẽ đạt một cấp hạng nào đó, nhưng thi mấy lần vẫn không qua. Bạn thấy mình chơi cầu lông khá tốt, muốn giúp con có một sở trường, nhưng con đến quả cầu giao sang cũng đỡ không được. Bạn giảng đến khô cả miệng, con chơi đến mệt cả lòng.

Những lúc ấy, người lớn dễ có hai phản ứng: “Bố mẹ bỏ bao nhiêu thời gian cho con mà con vẫn thế này”, hoặc: “Sao con nhà người ta làm được?”.

Nhưng phần lớn trẻ em đến với thế giới này vốn không phải để thực hiện giấc mơ thay bố mẹ.

Con xếp sai quân cờ mà vẫn cười vui vẻ. Con vung vợt hụt, quay lại làm nũng: “Làm lại nhé!”. Con chưa coi thắng thua là điều đáng xấu hổ, chính chúng ta đã chất kỳ vọng thành một ngọn núi.

Hạ kỳ vọng xuống một chút không có nghĩa là từ bỏ việc bồi dưỡng con. Đó là đưa mối quan hệ từ “huấn luyện viên và vận động viên” trở lại thành “người lớn và đứa trẻ”.

Con chưa đỡ được cầu thì giao thêm lần nữa. Chữ viết hơi xấu, chỉ cần con còn muốn viết, vẫn tốt hơn việc ngồi lì, không chịu cầm bút.

Con không cần một người hướng dẫn lúc nào cũng bất mãn. Con cần một người lớn thật lòng vui khi nhìn thấy mình cố gắng.

Khi hạ bớt kỳ vọng, một điều rất thú vị sẽ xảy ra: Bạn không còn thấy con làm gì cũng chướng mắt, con cũng không còn sợ mỗi lần bạn mở miệng.

Nhà yên hơn không phải vì con bỗng ngoan hơn, mà vì những lời bắt bẻ đã ít đi.

Lớn lên vốn là một quá trình chậm chạp, vụng về và lặp đi lặp lại. Tập giao cầu, đỡ cầu cũng là rèn luyện; xem lại và sửa những bài làm sai cũng là rèn luyện. Sẵn lòng tiếp tục tập quan trọng hơn việc phải làm thật xuất sắc.

3. Chuyện nhỏ có thể bỏ qua, nhưng giới hạn không thể buông lỏng

Chắc chắn sẽ có người hỏi: “Thói quen chẳng phải được hình thành từ từng việc nhỏ hay sao? Đánh răng, mặc quần áo, sắp xếp cặp sách, làm bài tập không trì hoãn… Có việc nào là không quan trọng?”.

Câu hỏi ấy đúng. Nhưng chuyện nhỏ cũng có hai loại: Một loại liên quan đến nề nếp và khả năng tự chăm sóc bản thân; loại còn lại chỉ liên quan đến việc người lớn có thấy vừa mắt hay không.

Cặp sách lộn xộn, bạn có thể cùng con thống nhất cách sắp xếp: Hôm nay hai mẹ con làm cùng nhau, ngày mai con tự làm.

Con đánh răng qua loa, đừng quát con vụng về, mà hãy ở bên hướng dẫn vài ngày, đồng thời giải thích rõ rằng sâu răng sẽ gây đau.

Con viết chữ cẩu thả, trước tiên hãy ghi nhận việc con đã ngồi làm và hoàn thành bài, rồi đưa ra một yêu cầu nhỏ, cụ thể: “Dòng này con viết chữ gọn trong ô là được”.

Cách dạy ấy nhằm rèn khả năng và thói quen, chứ không phải đem lòng tự trọng của trẻ ra đánh đổi lấy sự sạch sẽ, ngăn nắp theo ý người lớn.

Tuy nhiên, có những việc tuyệt đối không thể dễ dàng cho qua: Đá vào màn chiếu trong rạp phim, lao vào xô người mặc trang phục thú bông ở khu vui chơi, đánh người, giành đồ, nói tục rồi thấy vui, gây ồn ở nơi công cộng đến mức người khác không thể chịu nổi…

Đó không phải những hành vi có thể được bỏ qua chỉ bằng câu “Trẻ con chưa biết gì”. Chúng đã chạm đến giới hạn về an toàn, quy tắc và sự tôn trọng người khác.

Lúc này, bố mẹ cần đứng ra, không quát tháo, không bênh con vô lý, mà nói rõ: “Con có thể chơi hết mình, nhưng không được làm ảnh hưởng đến người khác, không được phá hỏng tài sản chung”.

Chuyện lớn phải rõ ràng, chuyện nhỏ có thể xuề xòa, như vậy gia đình mới có cảm giác an toàn.

Trẻ không sợ có quy tắc. Trẻ sợ những quy tắc thay đổi thất thường: Làm rơi một hạt cơm thì bị cằn nhằn mười phút, nhưng đánh người lại được cười xòa bỏ qua.

Khi ấy, điều con học được không phải đúng sai, mà là nhìn sắc mặt người lớn để hành xử.

4. Nuôi con, suy cho cùng, cũng là lúc bố mẹ học cách bớt can thiệp

Chúng ta thường nói phải dạy con. Thực ra, con cũng đang dạy chúng ta: Làm sao để nhịn bớt những lời cằn nhằn; làm sao để vẫn mỉm cười trước một phòng khách bừa bộn; làm sao để không trút sự mệt mỏi, lo âu và sĩ diện của mình lên con.

Nhiều cuộc giằng co quanh những chuyện nhỏ, bề ngoài là quản con, nhưng bên dưới lại là nỗi bất an của chính người lớn: Sợ người khác nói mình không biết dạy con, sợ con sau này chịu thiệt, sợ cuộc sống tuột khỏi tầm kiểm soát.

Tuổi thơ chỉ có vài năm. Đến khi con lên cấp hai, bạn muốn con tựa vào sofa kể chuyện buồn cười ở trường, có khi con chỉ đáp lại vài tiếng “ừ”, “à”.

Đừng biến những năm tháng đáng lẽ gần gũi nhất thành một chốt kiểm soát, nơi con có thể bị trừ điểm bất cứ lúc nào.

Bạn không cần làm cha mẹ hoàn hảo, cũng không cần nuôi một đứa trẻ hoàn hảo.

Con đã đánh răng, đã làm bài tập, sống tử tế, biết xin lỗi, biết chịu trách nhiệm về những rắc rối mình gây ra… Như thế đã rất tốt rồi.

Còn lại, áo mặc hơi lệch, tô màu ra ngoài viền, mì dính trên cằm, chân để nghiêng khi đọc sách… Cứ để con được thoải mái một chút.

Một mái nhà dễ chịu phù hợp để nuôi dưỡng con người hơn một mái nhà sạch đến mức không có lấy một hạt bụi.

Vì vậy, lần tới, trước khi định mở miệng bắt lỗi con, hãy dừng lại hai giây và tự hỏi:

Ba năm nữa, chuyện này còn quan trọng không? Nó có làm ai bị tổn thương không? Nó có vi phạm quy tắc không?

Sau ba câu hỏi ấy, bạn sẽ nhận ra phần lớn những lời trách mắng đều có thể nuốt lại.

Dành những lời ấy để khen hôm nay con tự đi giày, chủ động bày bát, biết nhường đường cho một chú mèo… còn đáng giá hơn nhiều.

Nuôi con không phải tạc một con người thành mẫu trưng bày, mà là đồng hành để một sinh mệnh từ từ đứng vững.

Bạn bớt làm con hao tổn một chút, con sẽ thêm tin vào bản thân một chút. Bạn giữ vững những giới hạn cần thiết, con ra ngoài khám phá cũng sẽ biết đâu là ranh giới.

Chuyện lớn giữ cho vững, chuyện nhỏ cho qua, cả nhà mới có thể thở nhẹ hơn và sống đúng nghĩa.

Đừng để tình yêu biến thành những lời cằn nhằn không dứt. Đừng để những chuyện nhỏ khiến con thấy mình là một người lúc nào cũng đáng bị chê trách.

Nếu bài viết này chạm đến bạn, hãy gửi cho người trong nhà hay quát con nhất. Đồng thời, nhắc chính mình một câu: Hôm nay bớt một lời mắng, cũng là một bước để làm cha mẹ tốt hơn.