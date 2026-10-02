Kho báu trong nhà Suneo

Suneo có thể là cậu bé khiến Nobita ghen tị nhất vì những món đồ luôn có sẵn trong nhà, nhưng căn biệt thự của cậu còn có những thứ không thể mua chỉ bằng tiền.

Doraemon kể về cuộc sống của Nobita và nhóm bạn gồm Shizuka, Jaian, Suneo và Dekisugi. Nếu Nobita vụng về, hậu đậu, Jaian nổi tiếng vì sức mạnh và tính cách nóng nảy thì Suneo lại được biết đến với "định vị" là một trong những nhân vật có điều kiện kinh tế nổi bật nhất nhóm.

Gia đình Suneo giàu có, cậu sống trong một căn nhà sang trọng và thường xuyên được bố mẹ mua cho những món đồ mà các bạn cùng lớp khó có được. TV Asahi giới thiệu Suneo là con trai một gia đình khá giả, còn mẹ cậu là một người phụ nữ giàu có và rất chú trọng việc giáo dục con. Nhìn vào cuộc sống của Suneo, có thể thấy cậu bé này sở hữu một kiểu "kho báu" rất khác Nobita.

Trong nhà Suneo gần như thứ gì cũng có

Suneo có những thứ mà Nobita thường chỉ có thể đứng nhìn. Cậu có đồ chơi mới, mô hình, máy móc, những món đồ đắt tiền và cả những trải nghiệm mà một học sinh tiểu học bình thường khó có được. Trong một câu chuyện, Suneo khoe với nhóm bạn về những món đồ xa xỉ của gia đình. Khi xuất hiện một cậu bé giàu hơn mình, Suneo còn lập tức đem máy bay mô hình, du thuyền và biệt thự ra để "đấu" xem ai có nhiều thứ hơn.

Đặc điểm nổi bật nhất của Suneo chính là... giàu

Có những lúc lợi thế của Suneo không nằm ở một món đồ cụ thể mà ở việc cậu luôn có thể tìm được thứ mới để khoe. Một món đồ chơi vừa mua, một chuyến đi cùng gia đình hay một món quà đắt tiền đều có thể trở thành chủ đề khiến cả nhóm phải chú ý.

Trong một tập khác, Suneo tổ chức tiệc sinh nhật và khiến Nobita, Jaian, Shizuka đau đầu vì không biết nên tặng gì. Những món quà mà ba người nghĩ ra đều có vẻ quá bình thường so với những thứ Suneo đã có sẵn. TV Asahi thậm chí mô tả Suneo là người sở hữu quá nhiều đồ cao cấp đến mức bạn bè không biết phải mua gì cho cậu.

Đó là phần "kho báu" dễ nhìn thấy nhất trong nhà Suneo. Nhưng chưa phải phần thú vị nhất.

Suneo không chỉ được bố mẹ cho tiền

Mẹ Suneo thường xuất hiện với hình ảnh một người mẹ chăm chút con rất kỹ. TV Asahi mô tả bà là người giàu có, đồng thời rất coi trọng chuyện giáo dục Suneo. Bà còn gọi con trai bằng biệt danh thân mật "Sune-chan", cho thấy mối quan hệ giữa hai mẹ con khá gần gũi.

Có một câu chuyện đặc biệt cho thấy rõ hơn điều này. Trong Đổi Mẹ Cho Nhau, Nobita, Shizuka và Suneo đều vừa bị mẹ mắng nên than phiền về mẹ mình. Doraemon quyết định cho ba người đổi mẹ trong một thời gian để xem mọi chuyện sẽ thế nào. Suneo cũng có những điều không hài lòng về mẹ, dù gia đình cậu giàu có và mẹ luôn chăm sóc con.

Một chi tiết khác còn dễ thương hơn xuất hiện trong một tập truyện có liên quan đến Ngày của Mẹ. Vào ngày lễ này, Suneo không đi chơi cùng bạn vì muốn ở nhà giúp mẹ. Cậu biết mẹ đang mê một sở thích mới và muốn món quà của mình là để mẹ có thời gian tận hưởng điều bà thích.

Suneo là một cậu bé được sinh ra trong tình yêu thương của gia đình

Suneo vẫn là Suneo, vẫn thích khoe đồ và đôi khi dùng những thứ mình có để hơn thua với bạn bè. Nhưng trong gia đình, cậu không chỉ nhận tiền và quà. Cậu cũng được bố mẹ quan tâm, được chăm chút và có những khoảnh khắc thực sự muốn làm điều gì đó cho họ.

Nếu căn nhà Nobita có giá trị ở cảm giác luôn có người chờ mình trở về, căn nhà Suneo lại có một kiểu dư dả khác. Đó là một cuộc sống nơi cậu bé gần như không phải đắn đo khi muốn một món đồ mới, có bố mẹ sẵn sàng đầu tư cho sở thích và việc học, đồng thời vẫn có những khoảnh khắc rất gia đình.