Cú trượt dài của nữ thần đồng từng xuất hiện trên đài truyền hình quốc gia, sau đó lại bỏ học và làm mẹ đơn thân

Bàng Tú Ngọc có khởi đầu khiến nhiều người tin rằng cô sẽ sở hữu một tương lai đặc biệt.

Bàng Tú Ngọc sinh ngày 6/12/1979 tại Thiên Tân, Trung Quốc, trong một gia đình lao động bình thường. Cha cô là công nhân nhưng yêu văn chương và từng nuôi giấc mơ trở thành nhà văn, còn mẹ không được đi học nhiều và chủ yếu ở nhà chăm lo gia đình.

Gia đình không có truyền thống học thuật đặc biệt, nhưng người cha lại đặt rất nhiều kỳ vọng vào cô con gái duy nhất. Không thể thực hiện giấc mơ văn chương của mình, ông muốn Bàng Tú Ngọc trở thành người viết thay mình.

Từ khi còn nhỏ, cuộc sống của Bàng Tú Ngọc đã xoay quanh sách vở. Cha cô dành phần lớn thu nhập để mua sách, trong nhà có khoảng 12.000 cuốn. Cô được yêu cầu đọc sách, học thuộc thơ, viết nhật ký và luyện viết từ rất sớm. Theo những tư liệu về cuộc đời Bàng Tú Ngọc, khi khoảng 10 tuổi, cô còn phải viết những bài văn dài tới 2.000 chữ mỗi ngày.

Những yêu cầu ấy ban đầu không hề dễ dàng với một đứa trẻ. Mỗi lần không hoàn thành bài hoặc bài viết không đáp ứng kỳ vọng của cha, Bàng Tú Ngọc lại lo sợ bị trách mắng. Người cha áp dụng kỷ luật rất nghiêm khắc, thậm chí có lúc đánh con. Những áp lực kéo dài khiến tuổi thơ của cô gần như không có khoảng trống cho vui chơi hay nghỉ ngơi như những đứa trẻ cùng trang lứa.

Thế nhưng, chính trong môi trường khắc nghiệt ấy, khả năng viết của Bàng Tú Ngọc dần được phát hiện. Cô bắt đầu tham gia các cuộc thi sáng tác dành cho thiếu niên và liên tiếp giành giải trong những năm đầu thập niên 1990. Thành tích càng nhiều, niềm tin của cha cô vào phương pháp giáo dục của mình càng lớn.

Năm 1993, Bàng Tú Ngọc khi ấy mới 14 tuổi đã được vinh danh trong nhóm những thiếu niên văn học xuất sắc của Trung Quốc. Cô trở thành một gương mặt trẻ được giới văn chương và truyền thông chú ý, thậm chí xuất hiện trên CCTV - đài truyền hình quốc gia lớn nhất Trung Quốc.

Từ một cô bé sinh ra trong gia đình lao động, Bàng Tú Ngọc nhanh chóng trở thành cái tên được tung hô. Cô được gọi là “thần đồng”, được kỳ vọng sẽ trở thành một nhà văn nổi tiếng và nhận được hàng loạt lời mời tham gia các chương trình, hoạt động văn hóa. Nhưng cũng từ đây, một vấn đề khác bắt đầu xuất hiện: ánh hào quang đến quá sớm.

14 tuổi nổi tiếng khắp Trung Quốc

Khi con gái trở nên nổi tiếng, người cha muốn tận dụng cơ hội để Bàng Tú Ngọc xuất hiện nhiều hơn trước công chúng. Trong khi đó, mẹ cô cho rằng việc học ở trường vẫn phải là ưu tiên hàng đầu. Hai quan điểm trái ngược khiến cuộc sống của Bàng Tú Ngọc tiếp tục bị cuốn vào một vòng xoáy mới. Thay vì dành thời gian cho việc học, cô liên tục tham gia các hoạt động xã hội, phỏng vấn, chương trình truyền hình và những sự kiện liên quan đến văn chương.

Bàng Tú Ngọc dần quen với cảm giác được chú ý. Cô được tặng hoa, nhận những tràng pháo tay và trở thành nhân vật đặc biệt trong mắt những người xung quanh. Khi không có hoạt động xã hội, việc quay trở lại lớp học dường như không còn hấp dẫn như trước. Kết quả học tập vì thế bắt đầu giảm sút.

Bàng Tú Ngọc khi mới 14 tuổi đã được vinh danh trong nhóm những thiếu niên văn học xuất sắc của Trung Quốc, thậm chí xuất hiện trên CCTV (Ảnh: Sohu)

Những năm trung học của Bàng Tú Ngọc bị đảo lộn bởi lịch trình hoạt động dày đặc. Cô nghỉ học nhiều, không theo kịp chương trình và ngày càng mất hứng thú với các môn học ngoài Ngữ văn. Trong khi từng đứng ở nhóm đầu, cô dần tụt hạng, thậm chí có thời điểm rơi xuống cuối lớp. Điều đáng nói là khi vấn đề xuất hiện, người cha lại quay trở về với phương pháp cũ: ép con học thật nhiều. Nhưng ở tuổi thiếu niên, Bàng Tú Ngọc không còn dễ dàng chấp nhận những yêu cầu ấy. Mâu thuẫn giữa hai cha con ngày càng lớn.

Danh xưng “thần đồng” cũng dần biến mất khỏi cuộc sống của cô. Những lời mời tham gia hoạt động thưa dần, sự chú ý của truyền thông giảm xuống, còn thành tích học tập thì không thể cứu vãn trong một sớm một chiều. Cú rơi ấy cũng tác động nghiêm trọng đến gia đình. Người cha thất vọng, trở nên nóng nảy và tiếp tục có những hành vi bạo lực với vợ con. Cuộc hôn nhân của cha mẹ Bàng Tú Ngọc cuối cùng tan vỡ.

Sau khi ly hôn, mẹ cô phải tự mình kiếm sống và nuôi con. Từng là một người nội trợ, bà bắt đầu đi làm công việc lắp ráp trong nhà máy để có tiền trang trải cuộc sống. Công việc nặng nhọc khiến sức khỏe của bà suy giảm nghiêm trọng. Trong hoàn cảnh ấy, Bàng Tú Ngọc dần nhận ra gia đình không còn đủ khả năng để tiếp tục duy trì cuộc sống như trước. Cuối cùng, cô bỏ học.

Từ một cô gái từng được kỳ vọng trở thành nhà văn nổi tiếng, Bàng Tú Ngọc bước vào đời bằng những công việc rất khác với những gì người ta từng hình dung. Cô từng làm phục vụ tại nhà hàng, với mức lương khoảng 500 nhân dân tệ mỗi tháng, tương đương khoảng 1,6 triệu đồng. Nhưng những biến cố lớn nhất của cuộc đời cô vẫn còn ở phía trước.

Cô từng làm phục vụ tại nhà hàng, với mức lương khoảng tương đương khoảng 1,6 triệu đồng (Ảnh: Sohu)

Những năm tháng chìm trong biến cố

Trong thời gian làm phục vụ, Bàng Tú Ngọc gặp một người đàn ông giàu có đã có gia đình. Tin vào những lời hứa hẹn, cô gắn bó với người này và lần lượt sinh ba người con, trong đó con trai đầu sinh năm 1999 và hai con gái sinh đôi sinh năm 2000. Sau một thời gian, người đàn ông rời bỏ mẹ con cô và không thực hiện những lời hứa trước đó. Bàng Tú Ngọc phải một mình chăm sóc ba đứa trẻ trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn.

Cô từng đưa vụ việc ra tòa để yêu cầu người đàn ông thực hiện trách nhiệm của mình. Tuy nhiên, kết quả không giúp cuộc sống của bốn mẹ con thay đổi đáng kể. Theo những thông tin được đăng tải, khoản cấp dưỡng cô nhận được chỉ khoảng 1.200 nhân dân tệ mỗi tháng, tương đương khoảng 3,9 triệu đồng.

Để có tiền nuôi con, Bàng Tú Ngọc phải bán nhà và chuyển sang sống trong một căn phòng thuê chật hẹp. Cuộc sống thiếu thốn kéo dài khiến cô nhiều lần rơi vào tuyệt vọng. Có thời điểm, cô từng nghĩ đến việc tự tử nhưng rồi dừng lại vì những đứa con.

Năm 2005, Bàng Tú Ngọc tìm đến chuyên mục hẹn hò trên báo với hy vọng gặp được một người có thể cùng cô xây dựng gia đình và chăm sóc các con. Nhưng cuộc hôn nhân sau đó cũng không đem lại một cái kết như mong muốn. Cô tiếp tục sinh thêm một người con trước khi mối quan hệ này tan vỡ.

Những năm tiếp theo, cái tên từng xuất hiện trên truyền hình Trung Quốc gần như biến mất khỏi đời sống công chúng. Bàng Tú Ngọc không còn là cô gái 14 tuổi được bao quanh bởi truyền thông, giải thưởng và những lời kỳ vọng.

Bàng Tú Ngọc bên các con

Khi đã ngoài 40 tuổi, cô từng được báo chí tìm đến thăm. Những hình ảnh được đăng tải cho thấy cuộc sống của “thần đồng” năm nào đã hoàn toàn khác so với thời điểm cô được cả nước ca tụng. Cô sống cùng một người đàn ông khác, dù cả hai không đăng ký kết hôn, và người này được cho là đối xử khá tốt với cô.

Nhìn lại hành trình của Bàng Tú Ngọc, điều khiến nhiều người tiếc nuối không chỉ nằm ở việc một “thần đồng” đánh mất hào quang. Câu chuyện còn đặt ra câu hỏi về cách người lớn đặt kỳ vọng lên một đứa trẻ và ranh giới giữa việc bồi dưỡng năng khiếu với việc biến đứa trẻ thành công cụ để hoàn thành giấc mơ của chính mình.

Bàng Tú Ngọc từng có năng khiếu viết lách và từng đạt những thành tích đáng chú ý khi còn rất trẻ. Nhưng thay vì có một tuổi thơ cân bằng giữa học tập, vui chơi và phát triển tự nhiên, cô lớn lên dưới áp lực phải liên tục chứng minh rằng mình xứng đáng với danh xưng “thần đồng”. Khi danh tiếng đến, việc học bị đẩy xuống thứ yếu. Khi hào quang biến mất, cô lại phải đối mặt với những áp lực khác mà bản thân chưa được chuẩn bị để vượt qua.

Từ cô bé được cả nước tung hô đến người mẹ phải một mình vật lộn với cuộc sống, câu chuyện của Bàng Tú Ngọc cho thấy tài năng ở tuổi nhỏ không phải tấm vé bảo đảm cho tương lai. Điều một đứa trẻ cần có không chỉ là thành tích hay những lời tung hô, mà còn là một môi trường đủ an toàn để trưởng thành, được sai, được nghỉ ngơi và tự lựa chọn con đường của mình.

Tổng hợp