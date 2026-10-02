Suất ăn bán trú 32 nghìn đồng khiến bà mẹ xuýt xoa: Phải chi trường mở thêm cantin bán cho bố mẹ!

Những hình ảnh bữa ăn học đường chỉn chu, đầy đặn được chia sẻ rầm rộ chính là minh chứng rõ nét nhất cho sự tận tâm của các nhà trường.

Bữa ăn bán trú từ lâu đã trở thành một trong những mối quan tâm hàng đầu của các bậc phụ huynh khi gửi con đến trường. Giữa lúc không ít câu chuyện về chất lượng bữa ăn học đường còn gây băn khoăn, hình ảnh những khay cơm bán trú trị giá 32.000 đồng đầy đặn, bắt mắt tại một trường tiểu học ở Hải Phòng đã nhanh chóng thu hút sự chú ý và nhận về vô số lời khen ngợi.

Nhìn vào khay cơm inox sáng bóng, sạch sẽ, ai nấy đều phải gật gù khen ngợi sự chăm chút tỉ mỉ từ khâu chế biến đến cách trình bày. Mức giá 32.000 đồng không chỉ đem lại một bữa ăn no bụng mà còn đảm bảo đầy đủ các nhóm dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển của các em nhỏ.

Nhìn vào khay cơm inox sáng bóng, sạch sẽ, ai nấy đều phải gật gù khen ngợi sự chăm chút tỉ mỉ từ khâu chế biến đến cách trình bày. (Ảnh: FBPH)

Ở khay cơm thứ nhất, món chính là những miếng gà chiên xù/chiên giòn vàng ruộm, giòn rụm được xếp đầy đặn ở ngăn bên cạnh lượng cơm trắng dẻo thơm. Ngăn rau xào thêm phần bắt mắt với sự kết hợp hài hòa giữa hạt ngô ngọt, củ cải đỏ/cà rốt thái hạt lựu và thịt băm. Bát canh bí đỏ nấu thịt băm ngập tràn sắc vàng ấm áp, tô điểm thêm chút hành lá xanh mướt, mang lại vị ngọt thanh tự nhiên. Đặc biệt, bữa ăn còn đi kèm một hũ sữa uống chua giúp các em tiêu hóa tốt hơn.

Ở một thực đơn khác, khay cơm lại đổi vị đầy phong phú với món thịt kho trứng đậm đà, óng ánh. Ngăn phụ là món nuôi/mì xào rau củ thơm ngon, kết hợp cùng bát canh rau xanh nấu thịt thanh mát.

Hưởng ứng không khí xôn xao này, nhiều phụ huynh khác cũng hào hứng "tranh thủ" khoe bữa ăn bán trú phong phú ở trường con mình. Có nơi, khay cơm của các bé sang xịn mịn không kém với tôm rim màu cam đỏ óng ánh, thịt rim, đỗ xào, canh cải xanh cùng tráng miệng bằng chuối chín. Nơi khác lại ghi điểm nhờ sự cân bằng dinh dưỡng với đậu phụ sốt cà chua, thịt băm xào, rau bắp cải luộc và sữa tươi hộp đi kèm.

Thậm chí có trường còn chuẩn bị thực đơn chỉn chu gồm giò lụa thái miếng, thịt băm sốt cà rốt khoai tây, rau cải xào và hũ sữa chua mát lành. Nhìn những khay cơm rực rỡ sắc màu, tươm tất từ món chính, món xào, món canh cho đến đồ tráng miệng, ai nấy đều không khỏi trầm trồ.

Bữa ăn 28 nghìn đồng (Ảnh: FBPH)

"Cả tháng 9 hết 216 nghìn tiền ăn", một bà mẹ chia sẻ. (Ảnh: FBPH)

"Suất trường con mình. Tôm ngon các cháu xin thêm lia lịa".

"Cơm mầm non con mình. Xin lên ăn chung được không?" (Ảnh: FBPH)

Một suất ăn đầy đănh khác được phụ huynh chia sẻ (Ảnh: FBPH)

Được biết, suất ăn 32.000 đồng ban đầu thuộc về một trường tiểu học tại Hải Phòng - ngôi trường có bề dày truyền thống lịch sử, vốn luôn được đánh giá cao về uy tín giảng dạy cũng như các hoạt động phong trào sôi nổi.

Những hình ảnh bữa ăn học đường chỉn chu, đầy đặn được chia sẻ rầm rộ chính là minh chứng rõ nét nhất cho sự tận tâm của các nhà trường. Sự chăm chút tỉ mỉ từ dinh dưỡng đến an toàn thực phẩm không chỉ giúp các con phát triển toàn diện thể chất lẫn trí tuệ, mà còn gạt đi những lo âu, trao gửi trọn vẹn niềm tin cho cha mẹ mỗi ngày khi đưa con đến lớp.