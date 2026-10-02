Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang tuyển 20.000 người "vừa học vừa nhận tiền", có cơ hội được Vingroup mời làm việc với mức lương gần 50 triệu đồng

Thông tin tuyển sinh Chương trình Đào tạo Nhân tài AI Thực chiến do Vingroup khởi xướng đang thu hút sự quan tâm.

Tập đoàn Vingroup đang tuyển sinh khóa V Chương trình Đào tạo 20.000 Nhân tài AI Thực chiến, do Trường Đại học VinUni phối hợp triển khai. Chương trình hướng đến phát triển nguồn nhân lực AI có khả năng ứng dụng kiến thức vào thực tế thông qua mô hình đào tạo tinh gọn, chú trọng thực hành và giải quyết các bài toán của doanh nghiệp.

Học viên được tài trợ 100% học phí, nhận phụ cấp 8 triệu đồng/tháng trong thời gian đào tạo và có cơ hội ứng tuyển vào các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Vingroup với mức thu nhập từ 20-50 triệu đồng/tháng, tùy năng lực. Sau khi hoàn thành chương trình, học viên được cấp chứng chỉ do VinUni và Vingroup đồng cấp.

Ở khóa V, chương trình triển khai 2 level đào tạo phù hợp với trình độ và định hướng nghề nghiệp của học viên. Trong đó, AI & Data Essential: Valuable Data for AI Systems tập trung củng cố kiến thức nền tảng về AI, phát triển tư duy và kỹ năng xây dựng, chuẩn bị dữ liệu cho các hệ thống AI.

Trong khi đó, AI Specialized: Road to AI Engineer dành cho ứng viên đã có nền tảng chuyên môn, hướng đến phát triển sản phẩm và giải quyết các bài toán lớn thông qua AI Application, AI Agent, RAG, AI Infrastructure & Data, AI Business & Product.

Hoạt động Demo Project Showcase trong khuôn khổ Chương trình

Với thời lượng 12 tuần, khóa học kết hợp kiến thức nền tảng với thực hành và triển khai dự án thực tế, giúp học viên rèn luyện năng lực giải quyết các bài toán AI trong môi trường doanh nghiệp. Đồng hành cùng học viên là gần 200 giảng viên, huấn luyện viên, chuyên gia và quản lý dự án đến từ VinUni, Vingroup cùng các doanh nghiệp công nghệ như Amazon, Google, Aurora AI, Foxconn, Backbase, Zalo AI, SHB, CMC và Viettel.

Điều kiện dự tuyển Chương trình Đào tạo Nhân tài AI Thực chiến của Vingroup

Chương trình hướng đến sinh viên năm cuối hoặc người đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc các ngành liên quan đến công nghệ và kỹ thuật như Khoa học máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin, Trí tuệ nhân tạo, Công nghệ thông tin,...

Với ứng viên không có văn bằng thuộc các chuyên ngành trên, chương trình yêu cầu có nền tảng toán học, tư duy logic và kinh nghiệm thực tế liên quan đến phân tích kinh doanh, dữ liệu, lập trình hoặc phát triển phần mềm.

Thí sinh tham gia thi Đánh giá Năng lực

Bên cạnh điều kiện chuyên môn, ứng viên cần có định hướng phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực AI ứng dụng, khả năng học hỏi nhanh, tinh thần giải quyết vấn đề thực tiễn, tính kỷ luật và cam kết cao trong quá trình học tập.

Quy trình tuyển chọn học viên gồm 2 vòng: vòng xét hồ sơ trực tuyến và bài kiểm tra năng lực bao gồm tư duy logic, lập trình và dữ liệu cơ bản, và xử lý tình huống thực tiễn.

Hàng nghìn tài năng trẻ đã tham gia

Chương trình Đào tạo 20.000 Nhân tài AI Thực chiến được Vingroup công bố triển khai từ tháng 1/2026, đặt mục tiêu đào tạo từ 10.000 đến 20.000 nhân sự AI trong vòng 2 năm.

Khóa đầu tiên khai giảng tháng 4/2026 với gần 500 học viên. Trong số này có 373 người đạt chuẩn năng lực theo đánh giá của VinUni và nhận được thư mời làm việc từ Vingroup, với mức thu nhập lên tới gần 50 triệu đồng/tháng. Khoảng 95% học viên trong nhóm này đã chính thức đảm nhận các vị trí chuyên môn như Kỹ sư AI, Kỹ sư dữ liệu, Phát triển phần mềm, Quản lý sản phẩm và Phân tích nghiệp vụ… tại nhiều đơn vị thuộc và ngoài hệ sinh thái Tập đoàn.

Khóa I Chương trình Đào tạo Nhân tài AI Thực chiến

Mới đây nhất, khóa IV chương trình đã quy tụ khoảng 1.000 học viên đến từ hơn 153 trường đại học, học viện trong và ngoài nước, với đại diện từ Việt Nam, Singapore, Mỹ và Nhật Bản.

Trong số đó có sinh viên đến từ Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST), Trường Đại học Công nghệ (ĐHQG Hà Nội), Trường Đại học FPT, Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU), Nanyang Technological University (NTU, Singapore), New York University (NYU, Mỹ), Đại học Kyushu (Nhật Bản)...

Theo Vingroup, những kết quả bước đầu cho thấy mô hình đào tạo thực chiến góp phần thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu tuyển dụng, đồng thời tạo thêm hướng tiếp cận trong phát triển nhân lực AI chất lượng cao.

Thông qua chương trình, tập đoàn kỳ vọng đào tạo đội ngũ nhân sự có khả năng ứng dụng AI vào thực tiễn, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và góp phần thúc đẩy mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm công nghệ, đổi mới sáng tạo của khu vực.