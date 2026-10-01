3 kiểu phụ huynh này dù không tặng quà, không nịnh nọt nhưng giáo viên vẫn yêu quý, tôn trọng hết mực!

Trạng thái tốt đẹp nhất giữa phụ huynh và giáo viên chưa bao giờ là sự xu nịnh gượng ép, mà là sự tin tưởng và hỗ trợ lẫn nhau.

Kiểu thứ nhất: Phụ huynh có tính thực thi cao và ranh giới rõ ràng

Năm 2000, Giáo sư tâm lý học giáo dục người Anh Garry Hornby đã đưa ra khái niệm "Mô hình phụ huynh tham gia". Khái niệm này chỉ ra rằng: Khi sự đóng góp của phụ huynh cho nhà trường tập trung vào khía cạnh giao tiếp và tài nguyên, chi phí điều phối mà giáo viên phải bỏ ra là thấp nhất, và mối quan hệ giữa nhà trường với gia đình sẽ diễn ra suôn sẻ nhất.

Nói một cách đơn giản, phụ huynh chỉ cần làm tốt việc trao đổi và phối hợp với thầy cô, lúc cần phản hồi thì không chần chừ, việc không nên can thiệp thì đừng gây thêm rắc rối, là đã có thể xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với giáo viên.

Ví dụ, khi thầy cô gửi thông báo trong nhóm phụ huynh về danh sách tiền ăn, thu thập hồ sơ, thống kê tiêm chủng hay phân công trực nhật, hãy phản hồi ngay lập tức, không làm chậm trễ tiến độ chung và không gây thêm phiền toái vô cớ. Đồng thời, hãy tin tưởng vào phán đoán chuyên môn của thầy cô, không làm phiền liên tục vì những chuyện vụn vặt và không vượt quá giới hạn can thiệp vào việc quản lý lớp học.

Chẳng hạn như việc sắp xếp chỗ ngồi của con ra sao, ngồi cùng bàn với ai, hoạt động tổ chức thế nào... Tốt nhất hãy lắng nghe theo sự sắp xếp của thầy cô, bởi thầy cô là người nắm rõ nhất tình hình chung của cả lớp và mọi quyết định đưa ra đều đã qua cân nhắc kỹ lưỡng.

Ảnh minh họa

Kiểu thứ hai: Phụ huynh luôn ủng hộ công việc của thầy cô

Nhà giáo dục Xô Viết Sukhomlinsky từng nói: "Hiệu quả của giáo dục phụ thuộc vào tính nhất quán của những tác động giáo dục giữa nhà trường và gia đình."

Phụ huynh cần làm gì và làm như thế nào để duy trì sự nhất quán đó? Câu trả lời rất đơn giản: Hãy ủng hộ công việc của thầy cô giáo. Khi thầy cô cần thêm người hỗ trợ, hãy chủ động đứng ra; khi thầy cô cần sự phối hợp, hãy giữ thái độ hợp tác chân thành; khi thầy cô cần sự thấu hiểu, hãy dành cho họ sự bao dung.

Chẳng hạn, khi trường tổ chức hội thao và cần phụ huynh làm tình nguyện viên, nếu có thời gian và sức lực, bạn hãy chung tay hỗ trợ giữ gìn trật tự tại chỗ, để mắt chăm sóc các con và làm điểm tựa vững chắc cho giáo viên. Hay khi trường tổ chức các hoạt động theo chủ đề, giao nhiệm vụ làm thủ công gắn kết gia đình, đừng làm qua loa chiếu lệ, mà hãy cùng con hoàn thành thật nghiêm túc, dẫu tác phẩm làm ra có thể chưa thực sự hoàn hảo.

Kiểu thứ ba: Phụ huynh không bỏ bê cũng không lấn quyền

Trong thực tế, không ít phụ huynh thường có thói quen đổ dồn toàn bộ trách nhiệm dạy dỗ con cái lên nhà trường và thầy cô, với những câu cửa miệng như: "Con học kém là do thầy cô dạy chưa tốt!"; "Nếu tôi mà biết dạy thì cần gì đến thầy cô nữa?"; "Một lời của thầy cô bằng mười câu của bố mẹ, phiền thầy cô để ý giúp chứ cháu ở nhà chẳng nghe lời ai cả!";...

Họ cho rằng thành tích của con dù tốt hay xấu đều là trách nhiệm của người dạy. Thế nhưng mọi người cần hiểu rằng, suy nghĩ ấy đều mắc chung một sai lầm: Đánh đồng toàn bộ việc giáo dục với giờ giảng bài của thầy cô trên lớp. Giáo viên tuy quan trọng nhưng tuyệt nhiên không phải là yếu tố duy nhất quyết định việc học của con trẻ. Thực tế, có rất nhiều yếu tố tác động đến thành tích của con: Động lực học tập nội tại, thói quen sinh hoạt hàng ngày, bầu không khí gia đình và môi trường bạn bè, tất cả đều không thể thiếu.

Lý thuyết về các vùng ảnh hưởng đan xen của Joyce Epstein, chuyên gia người Mỹ trong lĩnh vực phối hợp giáo dục giữa gia đình và nhà trường, đã chỉ ra rằng: Gia đình và nhà trường là những đối tác cùng nuôi dạy trẻ. Sự tham gia của phụ huynh bao gồm 6 khía cạnh: Làm tròn vai trò cha mẹ, giao tiếp hai chiều, hoạt động tình nguyện, học tập tại nhà, tham gia vào các quyết định và liên kết với cộng đồng.

Mỗi đứa trẻ đều mang trong mình tiềm năng trưởng thành và thành tài. Cha mẹ là người thầy đầu tiên, cũng là người thầy suốt đời của con. Khi giáo viên phản ánh về những vấn đề của trẻ, phụ huynh không trốn tránh, không đùn đẩy trách nhiệm mà chủ động gánh vác phần việc thuộc về gia đình. Chỉ khi vấn đề của con dần được cải thiện, thầy cô mới có thêm niềm tin và động lực để tiếp tục dành trọn tâm huyết, sự quan tâm cho đứa trẻ. Ngược lại, nếu phụ huynh chỉ biết thoái thác, một mình nỗ lực của giáo viên rất khó có thể nâng đỡ cả một đứa trẻ, lâu dần tự khắc cũng khó lòng duy trì sự chú ý bền bỉ cho em học sinh đó.

Lời kết

Làm cha mẹ, ai cũng mong con mình giỏi giang, mai này thi đỗ trường đại học tốt, tìm được công việc ổn định và sống một đời an nhàn, hạnh phúc.

Thời buổi hiện nay, nhịp sống hối hả, áp lực cạnh tranh bủa vây, bằng cấp dù không còn là tấm vé thông hành duy nhất của đời người như trước, nhưng nó vẫn là nấc thang bước đệm vô cùng quan trọng để con trẻ đứng vững ngoài xã hội.

Chính vì vậy, những người làm cha mẹ như chúng ta mới càng thêm coi trọng việc học của con ở trường, và càng mong muốn xử lý êm đẹp mối quan hệ giữa mình với thầy cô. Thế nhưng nhiều người, do chưa hiểu rõ bản chất cốt lõi của sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình, nên rất dễ đi chệch hướng, dẫn đến những hành vi cố tình lấy lòng khiến đôi bên thêm phần gánh nặng.

Nhà giáo dục Trung Quốc Đào Hành Tri từng nói: "Không có sự hợp tác từ gia đình, nền giáo dục của nhà trường sẽ trở nên đơn độc, cô lập".

Trạng thái tốt đẹp nhất giữa phụ huynh và giáo viên chưa bao giờ là sự xu nịnh gượng ép, mà là sự tin tưởng và hỗ trợ lẫn nhau. Chỉ cần phụ huynh có tinh thần trách nhiệm, luôn ủng hộ công việc của thầy cô và giữ chừng mực đúng ranh giới, không cần cố công lấy lòng, thầy cô cũng sẽ tự khắc luôn để tâm đến con của bạn.