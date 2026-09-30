Người đầu tiên dẫn Đường Lên Đỉnh Olympia: Từng du học Nga, làm lãnh đạo tại VTV, giờ là giảng viên tại Học viện Ngoại giao

Là nữ MC đầu tiên của Đường lên đỉnh Olympia, cô từng xuất hiện trong những số đầu tiên của chương trình trước khi chuyển sang công tác quản lý.

Nhắc đến Đường Lên Đỉnh Olympia, khán giả ngày nay có thể nhớ đến những gương mặt như Tùng Chi, Diệp Chi, Kiều Anh, Khánh Vy hay Ngọc Huy. Thế nhưng trước tất cả những cái tên ấy, người đầu tiên dẫn dắt sân chơi kiến thức này lại là MC Tạ Bích Loan - một nữ nhà báo có gần 30 năm gắn bó với Đài Truyền hình Việt Nam và trải qua nhiều vị trí quan trọng trong lĩnh vực truyền hình.

Đường Lên Đỉnh Olympia lên sóng lần đầu vào năm 1999, nhanh chóng tạo được dấu ấn nhờ format kết hợp giữa kiến thức, tốc độ và khả năng xử lý tình huống của học sinh THPT. Từ một chương trình mới mẻ, Olympia dần trở thành sân chơi quen thuộc với nhiều thế hệ học sinh và khán giả truyền hình.

Nhà báo Tạ Bích Loan sinh năm 1968 tại Ninh Bình, là nữ MC đầu tiên của chương trình, đảm nhận vai trò dẫn dắt từ những số phát sóng đầu tiên cho đến trận chung kết mùa đầu tiên diễn ra ngày 26/3/2000. Nhưng vai trò của cô với Olympia không chỉ dừng lại ở vị trí người dẫn chương trình.

Người đầu tiên dẫn dắt Olympia chính là nhà báo Tạ Bích Loan

Trong những năm đầu, nhà báo Tạ Bích Loan còn tham gia với vai trò đạo diễn và là một trong những người trực tiếp định hình format, kịch bản cũng như phong cách của chương trình. Ý tưởng xây dựng cuộc thi dựa trên hình ảnh một hành trình chinh phục đỉnh núi được thể hiện xuyên suốt qua cấu trúc gồm 4 phần thi: Khởi động, Vượt chướng ngại vật, Tăng tốc và Về đích.

Đây cũng chính là cấu trúc đã trở thành “thương hiệu” của Olympia, được nhiều thế hệ học sinh và khán giả thuộc nằm lòng. Chiếc vòng nguyệt quế dành cho người chiến thắng cũng trở thành một trong những hình ảnh đặc trưng gắn với chương trình suốt nhiều năm.

Từ MC Tạ Bích Loan, chương trình lần lượt được dẫn dắt bởi nhiều thế hệ MC khác nhau. Tùng Chi, Diệp Chi, Kiều Anh rồi đến Khánh Vy, Ngọc Huy... mỗi người mang đến một màu sắc riêng, nhưng những nét cơ bản của sân chơi được xây dựng từ những mùa đầu vẫn được duy trì và truyền lại. Về phần mình, sau khi rời vị trí MC của Olympia, nhà báo Tạ Bích Loan tiếp tục có một hành trình dài tại Đài Truyền hình Việt Nam.

Dàn MC chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia qua nhiều thời kỳ gồm MC Tạ Bích Loan, MC Tùng Chi, MC Diệp Chi, MC Ngọc Huy

Được biết, nhà báo Tạ Bích Loan vốn sinh ra trong một trong một gia đình có truyền thống học tập. Cha cô là kỹ sư kinh tế Tạ Văn Tốn, từng học tập tại Nga và có nhiều năm giảng dạy tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Bản thân nhà báo Tạ Bích Loan từng theo học đại học và cao học tại Đại học Tổng hợp Lomonosov ở Liên bang Nga, sau đó tiếp tục nghiên cứu và có học vị Tiến sĩ. Năm 1996, cô bắt đầu công tác tại VTV và từ đó gắn bó với nhiều chương trình truyền hình nổi tiếng.

Ngoài Đường Lên Đỉnh Olympia, cô từng tham gia sản xuất và gắn với những chương trình như Bảy Sắc Cầu Vồng, Người Đương Thời, Chuyện Đương Thời, Khởi Nghiệp... Trong quá trình làm nghề, cô đồng thời tham gia công tác quản lý và đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại VTV.

Cô hiện giảng dạy tại Học viện Ngoại giao

Từ năm 1996 đến 2007, nhà báo Tạ Bích Loan giữ vị trí Phó Trưởng ban Thể thao - Giải trí - Thông tin kinh tế. Sau đó, cô đảm nhiệm vai trò Trưởng ban Thanh thiếu niên, gắn với sự phát triển của VTV6. Đến năm 2017, sau khi nhà báo Lại Văn Sâm nghỉ hưu, cô trở lại VTV3 và giữ chức Trưởng ban Sản xuất các chương trình Giải trí.

Cũng trong năm 2017, cô được bổ nhiệm làm Trưởng bộ môn Phát thanh và Truyền hình thuộc Khoa Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Cùng năm, Tạp chí Forbes Việt Nam đưa MC nhà báo Tạ Bích Loan vào danh sách 50 phụ nữ có ảnh hưởng tại Việt Nam.

Sau gần 30 năm công tác tại VTV, trong đó có nhiều năm đảm nhiệm các vị trí quản lý, nhà báo Tạ Bích Loan nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/12/2024. Trước đó, vào tháng 11/2024, cô được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Dù đã rời vị trí quản lý tại VTV, nữ MC vẫn tiếp tục công việc trong lĩnh vực giáo dục và truyền thông. Tháng 11/2025, Khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại, Học viện Ngoại giao thông báo chào mừng nhà báo Tạ Bích Loan chính thức trở thành giảng viên của Khoa, cô bắt đầu giảng dạy từ học kỳ năm 2026. Trên trang cá nhân của mình, cô thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đứng lớp xen kẽ với một số hoạt động liên quan đến chuyên môn.

Nhà báo Tạ Bích Loan tại lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2024

Nhà báo Tạ Bích Loan tại cuộc họp Khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại - Học viện Ngoại giao đầu năm 2026

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