Cậu bé 10 tuổi bị vu oan làm xước xe Audi, hành động bất ngờ của cảnh sát đã cứu vớt cuộc đời đứa trẻ!

Chiều ngày 7/10/2020, đồn cảnh sát Thạch Tỉnh Pha thuộc quận Sa Bình Bá, thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc nhận được tin báo của ông Vương về việc chiếc xe Audi đỗ trong khu dân cư bị trầy xước nghiêm trọng. Thân xe xuất hiện tới tám vết xước sâu rải rác từ cánh cửa đến phía trên lốp xe. Khi cảnh sát cùng chủ xe kiểm tra dữ liệu camera an ninh hai ngày gần nhất, hình ảnh ghi lại cho thấy trong suốt khoảng thời gian đó, chỉ có duy nhất một bé trai mặc áo khoác màu xám từng đi vòng quanh và tiếp cận chiếc xe.

Đứa trẻ trong đoạn băng ghi hình là một cậu bé 10 tuổi, cao khoảng 1m4, tên thường gọi là Tiểu Quân. Khi cảnh sát và người lớn gặng hỏi, cậu bé ra sức thanh minh rằng áo khoác của mình bung cúc, khóa kéo không thể chạm tới thùng xe, bản thân hoàn toàn không làm xước ô tô mà chỉ đang mải trêu một con ruồi đậu gần đó.

Lời giải thích có phần ngây ngô khiến những người vây xem xung quanh không tin, họ liên tục bàn tán và hướng sự chỉ trích về phía đứa trẻ. Trước sức ép của đám đông và hình ảnh từ camera, người cha vì mất bình tĩnh đã liên tục tra hỏi, buộc con phải nhận lỗi. Để nhanh chóng dàn xếp ổn thỏa sự việc, người cha lập tức chuyển khoản bồi thường 3.500 Nhân dân tệ chi phí sửa chữa cho chủ xe.

Hình ảnh camera cho thấy chỉ một mình cậu bé đứng gần chiếc xe sang

Nghi vấn của người cảnh sát và ba ngày rà soát 40GB dữ liệu

Sau khi trở về nhà, cậu bé rơi vào trạng thái im lặng, thu mình và chịu cú sốc tâm lý nặng nề. Vụ việc ngỡ như đã khép lại sau khi bồi thường xong xuôi, nhưng cảnh sát Trâu Hưng Hoa vẫn luôn canh cánh nỗi hoài nghi trong lòng. Trực giác nghề nghiệp mách bảo anh rằng có nhiều điểm bất hợp lý: trên thân xe có những vết xước rất sâu nằm ở vị trí cao, một đứa trẻ 10 tuổi với thể trạng như vậy khó lòng có đủ lực để tạo ra vết thương tổn lớn như thế, chưa kể thao tác tay của đứa trẻ trong video luôn có khoảng cách nhất định với thân xe.

Sáng hôm sau, khi gọi điện hỏi thăm và biết tâm lý đứa trẻ suy sụp hoàn toàn, cảnh sát Trâu Hưng Hoa quyết định không thể bỏ qua vụ việc. Anh kiên quyết: "Nếu hàm oan cho đứa trẻ, nó sẽ mang bóng ma tâm lý suốt cả cuộc đời".

Chính suy nghĩ ấy đã thôi thúc viên cảnh sát sao chép toàn bộ dữ liệu camera bãi xe để nghiên cứu kỹ từng cử chỉ tay của cậu bé. Nhận định vết xước không do cậu bé gây ra, anh chủ động liên hệ lại với chủ xe để truy vết lịch trình di chuyển trước đó của phương tiện. Biết được ngày 5/10 chiếc Audi từng đỗ tại một bãi xe ở quận Giang Bắc, viên cảnh sát lập tức liên hệ trích xuất dữ liệu cổng ra vào tại đây. Sau ba ngày miệt mài rà soát từng khung hình trong hơn 40GB tệp video, sự thật cuối cùng cũng sáng tỏ khi hình ảnh camera phóng to ghi nhận chiếc Audi vốn đã có sẵn các vết xước trên thân ngay từ thời điểm đi vào bãi xe ở Giang Bắc hôm 5/10, hoàn toàn trước khi phương tiện xuất hiện tại khu dân cư nơi Tiểu Quân đứng chơi.

Anh cảnh sát Trâu Hưng Hoa đã tận tâm điều tra, trả lại công bằng cho đứa trẻ

Sự thật phơi bày và bài học về niềm tin với con trẻ

Cầm bằng chứng rõ ràng chứng minh sự trong sạch của đứa trẻ, cảnh sát Trâu Hưng Hoa đã liên hệ với các bên liên quan. Nhận ra sự hồ đồ của mình, chủ xe Audi đã lập tức hoàn trả toàn bộ số tiền 3.500 Nhân dân tệ và trực tiếp nói lời xin lỗi.

Người cha cũng vô cùng ân hận vì đã không tin tưởng con mình, đồng thời hứa sẽ về nhà xin lỗi cậu bé một cách chân thành. Sự kiên trì và tinh thần trách nhiệm của người cảnh sát không chỉ làm rõ một vụ va quẹt thông thường, mà quan trọng hơn cả, đã kịp thời cứu lấy tâm hồn non nớt của một đứa trẻ mười tuổi trước một vết thương lòng dai dẳng.