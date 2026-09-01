Mời vài bạn cũ đi ăn, cuối cùng thành buổi họp lớp hơn 30 người, người đàn ông sững sờ khi tối về được chuyển khoản hơn 500 triệu

Một bữa ăn ban đầu chỉ dành cho vài người bạn cũ bất ngờ biến thành cuộc họp lớp hơn 30 người.

* Dưới đây là tâm sự của một người đàn ông U40 trên trang Baijiahao (Trung Quốc) về trải nghiệm họp lớp "bất đắc dĩ" nhưng đầy cảm xúc gần đây của mình.

Nhiều năm đi làm xa nhà, tôi vẫn giữ liên lạc với một vài người bạn thời cấp 3 qua tin nhắn. Chúng tôi thỉnh thoảng nói chuyện trong nhóm, hỏi thăm công việc, gia đình và cuộc sống của nhau, nhưng đã rất lâu rồi cả nhóm chưa có dịp gặp mặt trực tiếp.

Thời gian gần đây, tôi làm việc ở Quảng Châu. Sau nhiều năm tích cóp, cuối cùng tôi cũng gom đủ tiền trả trước để mua một căn nhà nên phải về quê làm một số giấy tờ. Nghĩ rằng hiếm khi trở về, tôi định rủ vài người bạn thân thời cấp 3 đi ăn một bữa. Mọi người đã lâu không gặp, dù vẫn nói chuyện qua mạng nhưng tôi nghĩ gặp nhau trực tiếp chắc chắn sẽ vui hơn.

Vì đã lâu mới về quê và muốn mời bạn bè một bữa tử tế, tôi chọn một khách sạn khá nổi tiếng ở địa phương làm địa điểm ăn uống. Ban đầu, mọi chuyện đúng như tôi dự tính. Vài người bạn thân lần lượt đến, chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện về những năm tháng còn đi học, rồi kể cho nhau nghe cuộc sống hiện tại. Chỉ trong chốc lát, tôi có cảm giác như mình lại trở về thời học sinh.

Vì đều là những người bạn thân từ thời cấp 3 nên tôi cũng không giấu giếm chuyện mình đã trải qua những gì trong những năm đi làm xa. Tôi kể về những khó khăn khi lập nghiệp ở Quảng Châu, chuyện nhiều năm phải tự mình xoay xở, rồi cả việc mua nhà khiến tôi phải dồn gần như toàn bộ số tiền tích cóp, thậm chí bố mẹ cũng phải hỗ trợ rất nhiều.

Đúng lúc tôi định gọi nhân viên phục vụ để bắt đầu gọi món, một người bạn bất ngờ nói: "Đã về rồi thì gọi thêm mấy bạn học ở gần đây đi, lâu lắm mọi người chưa gặp nhau". Tôi nghe vậy cũng hơi ngập ngừng vì vốn dĩ ban đầu chỉ định mời vài người bạn thân, nhưng cuối cùng tôi vẫn gật đầu đồng ý.

Ảnh minh họa

Không ngờ người bạn này có "khả năng tập hợp" chẳng khác gì thời còn đi học. Chỉ một lúc sau, cậu ấy đã liên lạc với những người bạn có thể gọi được.

Chúng tôi tiếp tục ngồi trò chuyện thêm hơn một tiếng. Sau đó, từng người bạn học cũ lần lượt xuất hiện. Từ vài người ban đầu, cuộc gặp nhỏ của chúng tôi dần biến thành một buổi họp lớp đúng nghĩa. Cuối cùng, có hơn 30 người bạn cấp 3 cùng có mặt.

Nhà hàng ban đầu cũng không còn đủ chỗ nên chúng tôi phải nhờ đổi sang một phòng lớn hơn. Tuy số người đông hơn dự tính rất nhiều, nhưng không khí hôm đó thực sự rất vui. Mọi người dường như trở lại những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường. Những câu chuyện cũ được nhắc lại, những biệt danh ngày xưa cũng lần lượt xuất hiện. Đã nhiều năm không ai gọi tôi bằng biệt danh "Trâu nước", vậy mà hôm đó mọi người cứ gọi tôi như ngày còn đi học. Tôi vừa thấy buồn cười vừa cảm thấy thân thuộc.

Cả nhóm ăn uống, trò chuyện rồi uống rượu. Nhiều người uống đến say. Đến cuối buổi, khi mọi người lần lượt ra về, tôi đi đến quầy lễ tân để thanh toán.

Nhìn hóa đơn, tôi sững người. Tổng tiền lên tới hơn 20.000 NDT (khoảng 77,4 triệu đồng). Tôi chỉ có thể cắn răng thanh toán.

Tối hôm đó về đến nhà, tôi bắt đầu thấy hối hận. Tôi rất vui vì đã gặp lại bạn bè, nhưng số tiền hơn 20.000 NDT thực sự là một khoản không nhỏ đối với tôi, nhất là khi tôi vừa phải gom tiền để mua nhà. Tôi nằm trên giường và nghĩ mãi về chuyện này. Giá như ban đầu tôi chỉ mời vài người bạn thân thì mọi chuyện đã khác. Một bữa ăn dự định chỉ dành cho vài người cuối cùng lại trở thành buổi họp lớp hơn 30 người, còn toàn bộ hóa đơn thì tôi là người thanh toán.

Tôi buồn bã hồi lâu rồi ngậm ngùi lên giường đi ngủ. Đúng lúc này, điện thoại tôi bất ngờ vang lên tiếng thông báo chuyển khóa. Một người bạn học gửi cho tôi một khoản tiền.

Tôi mở ra xem và thấy số tiền là 5.000 NDT (khoảng 19,3 triệu đồng). Người bạn viết: "Trâu nước à, nghe nói cậu chuẩn bị mua nhà ở Quảng Châu. Ở thành phố lớn làm việc không dễ dàng, mua nhà lại càng tốn nhiều tiền. Hôm nay họp lớp, tôi thấy cậu tự mình thanh toán hết. 5.000 NDT này coi như một chút tấm lòng của tôi".

Ảnh minh họa

Tôi nhìn tin nhắn mà không biết phải nói gì. Chưa kịp hoàn hồn, điện thoại lại rung lên. Một người khác chuyển tiền. Rồi người thứ ba, sau đó là người thứ tư. Các khoản tiền cứ lần lượt xuất hiện trong tài khoản của tôi. Nội dung mọi người nhắn gần như giống nhau, có người nói đây là phần tiền của mình trong bữa ăn hôm nay, có người nói muốn góp một chút để tôi đỡ áp lực mua nhà, cũng có người chỉ đơn giản nói rằng lâu ngày bạn bè gặp nhau, không thể để tôi một mình gánh toàn bộ chi phí.

Khoản nhiều nhất hơn 7.000 NDT (khoảng 27 triệu đồng), khoản ít nhất cũng hơn 1.000 NDT (khoảng 3,8 triệu đồng). Tôi cứ nhìn điện thoại, hết lần này đến lần khác kiểm tra những khoản tiền được gửi tới.

Cuối cùng, tôi ngồi cộng lại. Tổng số tiền tôi nhận được hơn 130.000 NDT (khoảng 500 triệu đồng). Tôi thực sự rất xúc động. Nhưng điều khiến tôi xúc động không phải vì số tiền đó. Nếu chỉ nhìn vào tiền bạc, tôi hoàn toàn có thể trả lại từng khoản. Tôi thậm chí đã nghĩ đến việc chuyển khoản trả lại ngay lúc đó. Điều khiến tôi khó xử là tình cảm đằng sau những khoản chuyển tiền này.

Nhiều năm qua, mỗi người đã đi một con đường khác nhau. Có người ở lại quê nhà, có người đi làm xa, có người đã lập gia đình, có người đang kinh doanh, cũng có người vẫn đang cố gắng từng ngày để ổn định cuộc sống. Chúng tôi không còn là những học sinh chỉ cần vài đồng tiền tiêu vặt để cùng nhau đi ăn như ngày trước nữa.

Vậy mà khi biết tôi vừa phải bỏ ra hơn 20.000 NDT cho buổi họp lớp, hơn 30 người bạn cũ lại lần lượt gửi tiền cho tôi. Người gửi nhiều, người gửi ít, nhưng không ai coi đó là chuyện đương nhiên. Tôi nhìn những khoản tiền ấy và nhớ đến những năm tháng còn đi học. Khi đó, chúng tôi chẳng có tiền, cũng chẳng có công việc hay tài sản để so sánh với nhau. Có khi chỉ cần một người mua cho cả nhóm vài chai nước, hôm sau mọi người đã vui vẻ kể lại.

Nhiều năm sau, chúng tôi đã thay đổi rất nhiều. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi lại cảm thấy tình bạn thời học sinh vẫn còn nguyên. Tôi chỉ không biết mình có nên nhận số tiền này hay không. Nếu trả lại, tôi sợ những người bạn đã gửi tiền sẽ cảm thấy mình đang khách sáo, như thể từ chối tấm lòng của họ. Nhưng nếu giữ lại, tôi lại thấy mình đang nhận một món quà quá lớn từ bạn bè.

Tôi nghĩ mãi vẫn không có câu trả lời. Dẫu vậy, chắc chắn mãi rất lâu nữa về sau, tôi cũng không thể quên được buổi họp lớp đặc biệt này - một buổi họp lớp mà địa vị, tiền bạc, công việc... của từng cá nhân không còn là điều đáng để quan tâm. Sau nhiều năm, mỗi người bước vào cuộc gặp với một cuộc sống riêng, nhưng chỉ cần vẫn còn những người bạn sẵn sàng ngồi xuống cùng nhau, gọi lại những biệt danh cũ và chia sẻ với nhau khi một người gặp khó khăn, cảm giác thân thuộc của những năm tháng đi học vẫn có thể quay trở lại.

Họp lớp thay đổi theo thời gian. Khi còn trẻ, mọi người có thể gặp nhau chỉ vì nhớ nhau, chẳng cần tính toán quá nhiều. Đến khi trưởng thành, khoảng cách về công việc, thu nhập và hoàn cảnh sống khiến chuyện tiền bạc đôi khi trở thành vấn đề nhạy cảm hơn. Nhưng giữa những khác biệt ấy, vẫn có những nhóm bạn giữ được cách đối đãi rất tình cảm với nhau.

Với riêng tôi, hơn 130.000 NDT trong tài khoản tối hôm đó không chỉ là những con số. Nó khiến tôi nhận ra rằng, sau rất nhiều năm rời khỏi mái trường, vẫn có những người bạn chưa bao giờ thật sự rời khỏi cuộc sống của mình.

Theo Baijiahao