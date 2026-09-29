Cú trượt dài của thần đồng 10 tuổi đỗ Đại học, 16 tuổi học Tiến sĩ nhưng U40 vẫn gọi điện xin tiền sinh hoạt từ bố

Năm 10 tuổi, khi phần lớn trẻ em vẫn đang học tiểu học, thần đồng này đã bước vào giảng đường đại học.

Thần đồng đạt được những thành tích khó tin

Trương Tín Dương sinh năm 1995 tại tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc). Cha là công chức, mẹ là giáo viên tiểu học. Gia đình coi trọng giáo dục và đặt nhiều kỳ vọng vào con trai.

Khi Tín Dương mới 2 tuổi, cha đã bắt đầu dạy con viết bằng cách dùng gậy gỗ để viết chữ trên mặt đất. Gia đình hạn chế cho cậu xem TV, thậm chí ít tiếp khách để tạo không gian yên tĩnh cho việc học.

Khả năng tiếp thu kiến thức của Tín Dương được bộc lộ từ rất sớm. Khoảng 2 tuổi rưỡi, cậu được cho là đã có thể nhận biết hơn 2.000 chữ Hán chỉ sau vài tháng học.

Thay vì mất 6 năm, Tín Dương hoàn thành chương trình tiểu học trong 2 năm. Sau đó, cậu học THCS trong 2 năm, rồi tự học thêm khoảng nửa năm trước khi chuyển thẳng lên lớp 12.

Trương Tín Dương và bố mẹ

Năm 2005, khi chưa đầy 10 tuổi và chỉ cao khoảng 1,43 m, Tín Dương tham gia kỳ thi đại học và được nhận vào một trường tại Thiên Tân. Kết quả này giúp cậu trở thành sinh viên đại học trẻ tuổi tại Trung Quốc vào thời điểm đó. Lo lắng con trai còn quá nhỏ để tự chăm sóc bản thân, cha của Trương Tín Dương đã xin nghỉ việc, còn mẹ cậu chuyển công tác đến một trường gần đại học của con.

Những năm tiếp theo, tốc độ học tập của Tín Dương tiếp tục gây chú ý. Năm 13 tuổi, cậu vào Đại học Công nghệ Bắc Kinh học cao học. Đến năm 16 tuổi, Tín Dương được nhận vào chương trình nghiên cứu sinh Tiến sĩ tại Đại học Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh.

Khi thần đồng “trượt dốc”

Sau khi Trương Tín Dương được nhận làm nghiên cứu sinh tiến sĩ, đài truyền hình CCTV đã thực hiện một cuộc phỏng vấn độc quyền với thiếu niên này. Trong buổi phỏng vấn, Trương Tín Dương tiết lộ cậu từng nói với bố mẹ rằng sẽ không tiếp tục học lên cao nếu gia đình không mua cho mình một căn nhà tại Bắc Kinh.

Thời điểm đó, giá bất động sản đã ở mức cao, trong khi cha mẹ Tín Dương chỉ là những người làm công ăn lương bình thường. Hai người phải thuê một căn hộ, nói rằng đây là nhà đã mua để con trai yên tâm hoàn thành chương trình học.

Khi được hỏi lý do đưa ra yêu cầu này, Tín Dương giải thích rằng cha mẹ đã đặt những kỳ vọng của họ lên mình, vì vậy cậu cũng muốn cha mẹ nỗ lực để đáp ứng mong muốn của mình. "Bởi vì cha mẹ đặt ước mơ của họ lên em, em nghĩ họ cũng nên làm việc chăm chỉ vì em," Trương Tín Dương trả lời truyền thông.

Hóa ra cha của Tín Dương từng phải bỏ dở chương trình MBA tại Đại học Nhân dân Trung Quốc vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. Ông luôn tiếc nuối về quyết định đó nên đã đặt nhiều kỳ vọng và nghiêm khắc với con trai trong việc học tập.

Trương Tín Dương tốt nghiệp đại học sớm hơn bạn bè đồng trang lứa nhiều năm

Trương Tín Dương cũng từng gây tranh luận bởi một số phát ngôn trên mạng xã hội về các vấn đề đời sống và xã hội. Việc lớn lên trong môi trường học tập đặc biệt, ít có cơ hội trải nghiệm cuộc sống như những bạn bè cùng trang lứa, được cho là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình trưởng thành của Tín Dương.

Trong khi phần lớn bạn bè cùng tuổi vẫn đang học phổ thông, những người xung quanh Tín Dương ở trường đại học lại lớn hơn nhiều tuổi. Cậu phải sớm tiếp xúc với những vấn đề như học thuật, việc làm, thu nhập và cuộc sống sau khi tốt nghiệp.

Một giáo sư từng hướng dẫn Tín Dương nhận xét với truyền thông rằng ngoài lợi thế về tuổi tác, năng lực của cậu không vượt trội so với những nghiên cứu sinh khác. Vị này cho rằng sự quan tâm quá mức của truyền thông và sự bao bọc kỹ càng từ bố mẹ có thể tác động đến quá trình phát triển của Tín Dương, dẫn đến giảm khả năng tự lập của cậu.

Cuộc sống không còn ánh hào quang thần đồng

Khi bước vào giai đoạn nghiên cứu tiến sĩ, việc học của Tín Dương không còn diễn ra thuận lợi như trước. Cậu nhiều lần thay đổi hướng nghiên cứu nhưng vẫn gặp khó khăn trong việc hoàn thành luận án.

Nhiều năm sau, một số phóng viên tìm đến trường nơi Tín Dương từng học tiến sĩ và được biết cậu đã rời trường vào năm 2019, sau khoảng 8 năm theo học. Thông tin này tiếp tục gây chú ý bởi thời gian đào tạo Tiến sĩ của Tín Dương kéo dài hơn thông thường.

Cuộc sống Trương Tín Dương trong căn nhà thuê

Theo The Paper, khoảng thời gian sau đó, Tín Dương từng làm giảng viên bán thời gian tại một trường đại học ở quê. Đến tháng 8/2021, cậu nghỉ việc và chuyển sang hợp tác với bạn bè thực hiện một số dự án. Từ đó, Tín Dương nhận thêm khoảng 10.000 NDT (38 triệu đồng) tiền sinh hoạt từ bố mẹ mỗi 2-3 tháng.

“Bây giờ tôi không có lương cố định mà được trả tiền theo dự án hoàn thành. Đừng cười tôi. Trong tài khoản ngân hàng, tôi chỉ có vài nghìn NDT, nhưng nếu tôi thực sự cần gì, tôi chỉ cần gọi cho bố. Họ vẫn chưa mua cho tôi căn nhà ở Bắc Kinh”, Trương Tín Dương chia sẻ vào năm 2023.

Tín Dương thích ăn trưa một mình tại những quán ăn nhanh với suất ăn khoảng 10 NDT (gần 40.000 đồng), tránh những nơi đông người và hạn chế giao tiếp xã hội. Từ cậu bé từng được truyền thông săn đón với những thành tích học tập vượt xa bạn bè đồng trang lứa, Trương Tín Dương giờ đây sống khá lặng lẽ, không nhà, không xe và cũng chưa có công việc ổn định. Hào quang của một “thần đồng” năm nào dường như đã lùi xa với chàng trai sinh năm 1995.

Theo Toutiao