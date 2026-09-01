Một bức ảnh selfie đặc biệt vừa được ghi lại tại ngôi trường được mệnh danh là "Harvard Việt Nam"

Vừa nhập học đã kéo cô Hiệu trưởng vào ảnh selfie chung, K65 Ngoại thương có màn “chào sân” quá đặc biệt.

Một buổi lễ chào mừng năm học mới thường gắn liền với những điều quen thuộc như bài phát biểu, những tràng pháo tay và hàng ghế ngay ngắn phía dưới. Nhưng ở những phút cuối trong buổi lễ chào mừng năm học mới tại Phân hiệu Trường Đại học Ngoại thương tại TP.HCM hôm 26/9 vừa qua, một khoảng khắc vô cùng đặc biệt đã được ghi lại.

Theo đó, không khí tại hội trường hôm ấy bỗng thay đổi khi một nhóm tân sinh viên K65 từ phía dưới ùa lên sân khấu. Các bạn nhanh chóng quây quanh PGS. TS Phạm Thu Hương, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương, cùng các thầy cô, hào hứng giơ điện thoại lên xin chụp ảnh. Chỉ trong vài phút, sân khấu vốn trang trọng của buổi lễ trở thành một “góc selfie” đặc biệt, nơi cô Hiệu trưởng, thầy cô và những tân sinh viên vừa bước vào trường cùng xuất hiện trong một khung hình.

Khoảnh khắc tân sinh viên hào hứng chụp hình cùng PGS, TS Phạm Thu Hương, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương

Khoảnh khắc ấy không nằm trong kịch bản. Nó đến ngay sau lời chào “Chào mừng các em đã về nhà”, khi K65 vừa khép lại những nghi thức đầu tiên của ngày chính thức trở thành sinh viên Ngoại thương. Những tân sinh viên không ngần ngại bước lên sân khấu, chủ động tiến lại gần thầy cô và lưu giữ khoảnh khắc đầu tiên của mình tại ngôi trường mới. Còn ở phía bên kia, cô Hiệu trưởng và các thầy cô cũng vui vẻ đón các em vào khung hình.

Trong môi trường đại học, sự kính trọng dành cho thầy cô đôi khi vẫn đi cùng một khoảng cách nhất định. Vì thế, hình ảnh những tân sinh viên vừa nhập học đã có thể tự tin bước lên sân khấu, trò chuyện và chụp hình cùng cô Hiệu trưởng gợi ra một cách khác để nhìn về mối quan hệ thầy - trò. Sự gần gũi không đồng nghĩa với việc mất đi sự tôn trọng. Ngược lại, khi sinh viên cảm thấy đủ thoải mái để chủ động kết nối, những khoảng cách ban đầu có thể được rút ngắn theo cách rất tự nhiên.

Hình ảnh Lễ Chào mừng năm học mới 2026-2027 Phân hiệu Trường Đại học Ngoại thương tại TP.HCM

Điều này cũng khá đồng điệu với định hướng mà Phân hiệu Trường Đại học Ngoại thương tại TP.HCM nhấn mạnh trong năm học mới: xây dựng môi trường giáo dục lấy người học làm trung tâm, nơi giảng viên và sinh viên cùng đồng hành, cùng đổi mới và cùng phát triển.

Phân hiệu cũng đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với định hướng đặt người học ở vị trí trung tâm, tăng cường không gian học tập, nghiên cứu, hoạt động trải nghiệm và sự đồng hành giữa giảng viên với sinh viên. Trong những ngày đầu năm học, lãnh đạo Phân hiệu cũng trực tiếp thăm lớp, gặp gỡ và động viên sinh viên, nhấn mạnh tinh thần chủ động, đổi mới và cùng phát triển.

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