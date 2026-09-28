3 nữ ứng viên vừa xinh vừa giỏi cùng bước vào phòng phỏng vấn, 10 giây sau nhà tuyển dụng đã biết chọn ai

Có đôi khi một hành động rất nhỏ trong buổi phỏng vấn cũng có thể quyết định việc bạn có được chọn hay không.

Tìm việc chưa bao giờ là chuyện đơn giản, đặc biệt khi nhiều ứng viên cùng sở hữu hồ sơ đẹp và đáp ứng gần như đầy đủ những yêu cầu mà nhà tuyển dụng đưa ra. Khi ấy, một buổi phỏng vấn không chỉ là lúc ứng viên chứng minh năng lực chuyên môn, mà còn là cơ hội để nhà tuyển dụng quan sát cách họ giao tiếp, xử lý tình huống và phản ứng trước những điều không được báo trước.

Có những điều tưởng như rất nhỏ nhưng lại giúp nhà tuyển dụng nhìn thấy một khía cạnh khác của ứng viên. Câu chuyện dưới đây là một ví dụ.

Một công ty tổ chức tuyển dụng cùng lúc 3 ứng viên cho một vị trí. Cả ba đều còn trẻ, ngoại hình sáng, hồ sơ đẹp và có năng lực chuyên môn tương đương nhau. Nếu chỉ nhìn vào CV, nhà tuyển dụng rất khó tìm ra người nổi bật hơn.

Buổi phỏng vấn diễn ra như thường lệ. Ba cô gái lần lượt được gọi vào phòng để gặp nhà tuyển dụng.

Ảnh minh hoạ

Ứng viên đầu tiên có thành tích học tập tốt, từng tham gia nhiều hoạt động và có kinh nghiệm phù hợp với vị trí đang tuyển. Cô trả lời các câu hỏi khá tự tin, thể hiện khả năng giao tiếp tốt và nhanh chóng hoàn thành phần phỏng vấn.

Ứng viên thứ hai cũng không kém. Cô có bằng cấp tốt, từng làm việc ở một công ty lớn và chuẩn bị khá kỹ cho buổi gặp mặt. Những câu hỏi của nhà tuyển dụng gần như không làm cô lúng túng.

Đến lượt ứng viên thứ ba, cô bước vào phòng với vẻ tự tin. Nhưng ngay khi đi qua cửa, cô bất ngờ dừng lại vài giây, cúi xuống nhặt một mẩu giấy nhỏ nằm trên sàn rồi bỏ vào thùng rác bên cạnh. Toàn bộ hành động đó chỉ diễn ra trong khoảng 10 giây.

Cô không nói gì về việc mình vừa làm, cũng không cố gây chú ý. Sau đó, cô kéo ghế ngồi xuống và bắt đầu buổi phỏng vấn như bình thường.

Nhà tuyển dụng vẫn đặt những câu hỏi giống với hai ứng viên trước. Cô gái trả lời rõ ràng, bình tĩnh và thể hiện năng lực chuyên môn tốt.

Khi cả ba buổi phỏng vấn kết thúc, nhà tuyển dụng đưa ra quyết định khá nhanh. Người được chọn chính là cô gái thứ ba.

Ảnh minh hoạ

Hai ứng viên còn lại đều bất ngờ. Xét về bằng cấp và kinh nghiệm, họ không cho rằng mình thua kém người được nhận.

Lúc này, nhà tuyển dụng mới tiết lộ một chi tiết. Hoá ra, mẩu giấy nằm dưới sàn không phải tình cờ xuất hiện ở đó. Ông cố tình đặt nó xuống trước khi các ứng viên bước vào phòng. Đó chính là “câu hỏi phỏng vấn” mà không một ứng viên nào được thông báo trước.

Nhà tuyển dụng cho biết ông không đặt kỳ vọng rằng ứng viên phải nhặt mẩu giấy. Một người hoàn toàn có thể bước qua nó mà không làm gì, bởi nhiệm vụ của họ vốn là đến phỏng vấn chứ không phải dọn dẹp văn phòng.

Nhưng khi một ứng viên chủ động cúi xuống nhặt mẩu giấy, hành động đó cho thấy cô chú ý đến môi trường xung quanh và sẵn sàng xử lý một việc nhỏ ngay cả khi không ai yêu cầu. Điều khiến nhà tuyển dụng chú ý không phải bản thân mẩu giấy mà là phản ứng tự nhiên của ứng viên trước một tình huống không được báo trước.

Câu chuyện này cũng cho thấy trong một buổi phỏng vấn, những gì ứng viên thể hiện không chỉ nằm trong câu trả lời. Cách bước vào phòng, cách giao tiếp, thái độ với nhân viên xung quanh hay phản ứng trước những việc nhỏ cũng có thể trở thành một phần trong cách nhà tuyển dụng đánh giá họ.

Một CV đẹp có thể giúp ứng viên được gọi đến phỏng vấn, năng lực chuyên môn giúp họ trả lời các câu hỏi, nhưng những hành động rất nhỏ đôi khi lại cho nhà tuyển dụng thêm một góc nhìn về cách người đó làm việc. Như trong câu chuyện này, chỉ một mẩu giấy nằm dưới sàn đã giúp nhà tuyển dụng tìm ra điều mà những dòng thành tích trong CV không thể hiện được.