Gần 20 năm qua, Chuyên Ngữ vẫn giữ một "đặc sản" để chào học sinh mới: Trường ngoài thấy mà muốn tham gia ké!

Sau một ngày “quẩy” từ sáng đến tối, 632 tân học sinh K58 của CNN đã có những trải nghiệm đầu tiên tại ngôi trường mới.

Sáng 27/9, 632 tân học sinh K58 của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (ĐHQGHN) chính thức bước vào một trong những hoạt động đầu tiên của hành trình 1.000 ngày tại mái trường mới: chương trình Định hướng và Phát triển Tân học sinh - Ten Plus 2026. Với chủ đề “Bản lĩnh”, Ten Plus năm nay không chỉ là một màn chào tân đơn thuần. Từ sáng đến tối, các Camper được hòa mình vào loạt hoạt động kết nối, trải nghiệm, làm quen với bạn bè, thầy cô và các anh chị khóa trên.

Ngay từ những giờ đầu tiên, không khí tại Chuyên Ngoại ngữ đã nhanh chóng “nóng máy”. Những gương mặt còn có phần bỡ ngỡ khi mới bước vào trường dần nhập cuộc, cùng nhau tham gia hoạt động tập thể, chụp ảnh lưu niệm và khám phá màu sắc rất riêng của CNN.

632 tân học sinh K58 của CNN đã có một ngày “nhập hội” CNN đầy năng lượng

Không khí sôi nổi tại Ten Plus 2026

Một điểm đặc biệt của Ten Plus là chương trình được chính các thế hệ học sinh Chuyên Ngoại ngữ chung tay xây dựng. Năm nay, 289 OGL và Supporter cùng các thủ lĩnh, Ban Tổ chức và thầy cô đồng hành với K58, để các bạn lớp 10 có thêm những người bạn, người anh chị có thể hỏi han, chỉ dẫn trong những ngày đầu ở trường.

Các hoạt động nối tiếp nhau từ sáng đến tối, với nhiều màn tương tác tập thể và đặc biệt là đêm Night. Sau vài tiếng đầu còn ngại ngùng, các Camper dần “bung” hết năng lượng, cùng nhau chơi, hát, cổ vũ và lưu lại những khoảnh khắc đầu tiên với bạn bè.

K58 cùng nhau tham gia các hoạt động kết nối trong ngày 27/9

Ngày đầu “nhập hội” của K58 diễn ra với đủ cung bậc cảm xúc

Thông điệp “Bản lĩnh” cũng được nhắc đến xuyên suốt chương trình. Trong phần khai mạc, cô Đỗ Thị Ngọc Chi, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ nhắn nhủ các tân học sinh không chỉ cần sự tự tin bên ngoài mà còn cần một nội tâm vững vàng, đủ bản lĩnh để bước ra thế giới nhưng không đánh mất mình giữa thế giới.

Cô Đỗ Thị Ngọc Chi - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ phát biểu tại lễ khai mạc chương trình 10+ Teen Plus năm 2026

Với nhiều bạn K58, Ten Plus cũng là lúc cảm giác “người lạ” bắt đầu biến mất. Những cái tên mới, những nhóm bạn đầu tiên được hình thành và những cuộc trò chuyện tưởng chỉ kéo dài vài phút có thể lại trở thành một phần ký ức của cả ba năm cấp 3.

Sau gần 20 năm, Ten Plus tiếp tục là một “đặc sản” trong những ngày đầu của học sinh Chuyên Ngoại ngữ. Còn với K58, hành trình 1.000 ngày mới chỉ vừa bắt đầu. Và có lẽ, điều đáng nhớ nhất sau ngày hôm ấy là cảm giác rằng mình đã thật sự trở thành một CNNer rồi!

Từ sáng đến tối, năng lượng của K58 vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt